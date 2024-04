Streamovací služba CANAL+ slaví první rok na trhu

DNES!

Během prvního roku od spuštění se nám podařilo rozšířit nabídku titulů CANAL+, rovněž jsme přidali další exkluzivní sportovní přenosy a v neposlední řadě také filmy a seriály Apple Originals. Myslím, že celkově tak naplňujeme strategii značky CANAL+, která je celosvětově spojena s kvalitní a rozmanitou nabídkou

▲ Obr č. 1 - Streamovací platforma CANAL+



Nejsledovanější tituly CANAL+

Nejsledovanější tituly CANAL+ Action

To nejlepší z CANAL+ Sport

Připravované novinky na rok 2024

Více o premiérových seriálech

Jak sledovat streamovací službu CANAL+

CANAL+ v České republice a na Slovensku

Mezinárodní mediální společnost CANAL+ před rokem spustila v České republice a na Slovensku streamovací službu, která nabízí přímé přenosy sportovních utkání, televizní stanice s filmy a seriály a rozsáhlou videotéku i s tituly vlastní produkce a tvorbou Apple TV+.Letos nabídne další premiéry včetně svého lokálního počinu, minisérie Dcera národa, a nové sportovní přenosy.,“ říká Ladislav Řeháček, VP společnosti CANAL+ Luxembourg pro Českou republiku a Slovensko.CANAL+ obohatil sportovní nabídku o ženský tenis světové asociace WTA, stále populárnější padel s přenosy World Padel Tour a nejvyšší francouzskou ragbyovou ligu Top 14. V letošním roce nabídne exkluzivně série z vlastní produkce O penězích a krvi, Families Like Ours a Paris Has Fallen a v září uvede v premiéře očekávanou českou minisérii lokální produkce Dcera národa.Na platformě CANAL+ byla jedničkou mezi filmy Oscary ověnčená Velryba režiséra Darrena Aronofského v hlavní roli s Brendanem Fraserem, následoval akční velkofilm John Wick: Kapitola 4 s excelentním výkonem Keanu Reevese a populární česká komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel režiséra Patrika Hartla. Nejsledovanějším seriálem byla mysteriózní Antarktida s Álvarem Mortem, který se proslavil rolí Profesora v seriálu Papírový dům, hned v závěsu bylo historické Versailles a třetímu místu védodilo kriminální drama ze současnosti Bílé písky.Diváky programu CANAL+ Action si získal oscarový hit Všechno, všude, najednou a následovaly thriller Pomsta nebo akční film 610 metrů nad zemí. Ze seriálové tvorby zabodovaly tituly jako americká kriminální série FBI, fascinující britský sci-fi thriller Projekt Lazarus nebo komediální sci-fi thriller UFO z francouzské produkce CANAL+.Sledovanosti sportovních přenosů vévodí zápasy anglické Premier League. Letošním nejsledovanějším fotbalovým zápasem byl Liverpool vs. Manchester City z 10. března a hned v závěsu bylo utkání Manchesteru City s Manchesterem United, které se odehrálo 3. března. V tenise vedlo semifinále WTA Linec 500 Donna Vekič vs. Jekatěrina Alexandrova a následovalo semifinále dvouhry Iga Šwiateková vs. Anna Kalinská na WTA Dubaj 1000.16. května nabídne CANAL+ premiéru očekávaného seriálu Xaviera Giannoliho O penězích a krvi o miliardovém podvodu století v EU. Premiérou podzimu bude minisérie Dcera národa v režii Cristiny Gro?an a Matěje Chlupáčka. Ke konci roku také uvede první seriál oscarového režiséra Thomase Vinterberga Families Like Ours a na přelomu 2024/2025 bude na programu největší televizní produkční počin společnosti STUDIOCANAL roku 2024 Paris Has Fallen., režie: Xavier Giannoli - premiéra: 16. května 2024Unikátní francouzská série popisuje podvod století v Evropské unii. Z nově vzniklého finančního trhu s uhlíkovými kvótami, nazvaného Overgreen, je zpronevěřena částka přesahující 1 miliardu eur. Hon zarputilého vládního vyšetřovatele za podvodníky začíná. V hlavních rolí excelují Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia a Olga Kurylenko. Seriál se loni při světové premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách setkal s velkým ohlasem., režie: Cristina Gro?an, Matěj Chlupáček - premiéra: září 2024Dcera národa, která vznikla podle skutečných osudů Zdeňky Havlíčkové, dcery Karla Havlíčka Borovského, představí v hlavní roli Antonii Formanovou. Šestidílná série vlastní produkce společnosti CANAL+ v České republice vznikla pod značkou CANAL+ Original v produkční společnosti Barletta a v koprodukci s Českou televizí., režie: Thomas Vinterberg - premiéra: podzim 2024První seriál dánského oscarového režiséra se odehrává v blízké budoucnosti, kdy stoupající vody kolem Dánska donutí obyvatele opustit svůj domov i zemi. Seriál vznikl v produkci společnosti STUDIOCANAL a oceňovaných producentů dánské Zentropy (Melancholie, Chlast) pod značkou CANAL+ Original. Natáčení trvalo téměř celý rok a probíhalo v 11 produkčních společnostech v pěti různých zemích (Dánsko, Francie, Švédsko, Rumunsko, Česká republika) včetně České republiky v kooperaci se Sirena Film.- premiéra: 2024/2025Osmidílný seriálový akční thriller Paris Has Fallen, který vznikl na motivy celosvětově úspěšné filmové série Has Fallen, je dílem držitele ceny BAFTA Howarda Overmana a Gerarda Butlera, který zde působí jako výkonný producent. Anglicky mluvená akční série se odehrává v Paříži na pozadí složité politické situace. Cílem teroristů je totiž sám francouzský ministr obrany. V hlavní roli se představí respektovaný francouzský filmař a herec Mathieu Kassovitz. Jedná se o největší televizní produkci společnosti STUDIOCANAL roku 2024.CANAL+ je možné sledovat na většině chytrých televizí, v mobilech, tabletech i webovém prohlížeči. Celá nabídka je k vidění na www.canalplus.cz Balíček CANAL+ Komplet nabízí Premier League, WTA, CANAL+ a Apple TV+ za akčních 216 Kč/měs. (místo původní ceny 289 Kč).Balíček CANAL+ nabízí Premier League, WTA a CANAL+ za akčních 179 Kč/měs. (místo původní ceny 239 Kč).Streamovací platforma s bohatou videotékou filmové a seriálové tvorby a originální tvorbou Apple TV+ nabízí také osm lineárních kanálů. Vysílá vlastní TV programy CANAL+ Sport s přenosy z anglické Premier League, WTA, World Padel Tour a ragbyovou Top 14 a CANAL+ Action, zaměřený na akční filmy a seriály. Zároveň je provozovatelem platforem satelitní a internetové televize Skylink a freeSAT.(CANAL+)redakce