Multidimenze u O2 TV. Co to je a jak funguje?

▲ Obr č. 1 - Multidimenze na platformě O2 TV, výběr přenosu (foto: záběr z vysílání / parabola.cz)



▲ Obr č. 2 - Multidimenze na platformě O2 TV, EPG se značkou "MD" (multidimenze) (foto: záběr z vysílání / parabola.cz)



Možná jste již někdy slyšeli o službě multidimenze ve spojistosti s internetovou televizní službou O2 TV. Co se pod tímto názvem skrývá a co uživatelům nabízí? O tom je dnešní článek, který je určen především pro začátečníky.V dobách analogového vysílání a omezené programové nabídky řešili vysílací společnosti zásadní problém: jaký přenos zařadit do vysílání, když se jich ve stejný čas hraje několik? Ať vybrala televize přenos jakýkoliv, jednu skupinu diváků potěšila, druhou svým výběrem naštvala. Inu, zavděčit se všem divákům není vždy možné.S rozšiřující se programovou nabídkou a technickými možnostmi se broadcasterům otevřela možnost divákům zprostředkovat dění na ledové ploše, trávnících či antuce z více míst.K cíli vedou tři cesty. Ta první, často využívaná, je, že souběžné hrané přenosy se vysílají na dalších lineárních programech vysílatele či jiného provozovatele. Druhou variantou je vysílání nejatraktivnějšího přenosu na lineárním programu (lineárních programech) a ostatní nabízet na tzv. eventových streamech, které jsou v provozu jen v době přenosů, jinak vysílají statickou obrazovku s přenosy nebo logo (příkladem jsou stanice CANAL+ Sport 3 až 8). Třetí způsob zvolila O2 TV a pojmenovala ji multidimenze.Multidimenze je prakticky způsob, jak diváky "zapojit do hry" a nabídnout jim funkci režiséra. Z hlavní obrazovky programu se v době souběžně vysílaných přenosů objevuje hlavní obrazovka s mozaikou (malými náhledy na jednotlivé hřiště), ze které si má uživatel vybrat stream s přenosem, který ho zajímá. O2 TV tak víceméně nerozhoduje o tom, který přenos označí jako hlavní a samotný výběr ponechá přímo na divácích, sportovních fanoušcích.Je zřejmé, že samotný výběr přenosu může být v rukou diváka jen v případě, že vysílatel má širší balík vysílacích práv. O2 TV tak může divákům nabízet kompletní českou fotbalovou a hokejovou ligu či tenisový turnaj ATP. Ligy má exkluzivně. Domácí fotbal a hokej může vysílat v multidimezi - v atraktivním balení pro sportovní fandy.Martin Vyleťal