WBD spustí u nás platformu MAX již 21. května

▲ Obr č. 1 - SVOD platforma MAX od 21.5.2024 (foto: WBD)



Nabídka obsahu

Nabídka předplatného

Zákazníci s HBO Max, Discovery+ a Eurosport premium

Na český a slovenský trh vstoupí placená streamovací platforma MAX společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), která nyní klientům nabízí službuPlatformabude v prvních zemích Evropy dostupná od 21. května 2024. Zákazníkům nabídne obsah z platformy HBO Max a k tomu navíc reality show a dokumenty z produkce Discovery a přímé sportovní přenosy ze streamovací služby Eurosport. Ucelená služba nabídne každému členovi rodiny nabídku obsahu od premiérových seriálů, nových a kultovních filmů, sportovních přenosů až po vysílání lineárních kanálů (v některých zemích).Od 21.5.2024 bude streamovací služba MAX dostupná ve střední a východní Evropě, v severských zemích a zemích Pyrenejského poloostrova. Spuštění v Polsku, Nizozemí, Francii a Belgii bude brzy následovat.MAX se tak rozšíří do 25 evropských států a dalších 65 států a území - v květnu 2023 byl spuštěn v USA a letos v Latinské Americe a Karibiku.Spuštění Maxu v Evropě bude doprovázet očekávaná druhá řada seriálu HBO Original Rod draka. Premiéra proběhne v Americe 16. června, v Evropě o den později. Max přinese evropským divákům nový zážitek - nabídka obsahu je více než dvojnásobná (i před započtením přímých sportovních přenosů). V létě bude Max jediné místo, kde bude možné sledovat každý moment Olympijských her v Paříži 2024 (v 25 evropských zemích, kde bude Max dostupný). Paříž 2024 bude součástí všech plánů předplatného, takže se na největší sportovní událost na světě budou moci dívat všichni předplatitelé.Předplatitelé si budou moci vybírat z široké nabídky kvalitní podívané, jako jsou filmy z produkce Warner Bros. (Barbie, Aquaman a ztracené království, Wonka) nebo seriály HBO Originals (The Last of Us, Bílý lotos, Euforie, Temný případ: Noční krajina, Režim, Sympatizant, Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta, očekávaná komedie Franšíza). Na Max také míří nové Max Originals, které rozvíjejí příběhy velkofilmů Warner Bros. Pictures (Tučňák, Duna: Proroctví, Vítejte v Derry - To Stephena Kinga). Těšit se můžete i na klasické filmy z knihovny WB, jako jsou sága Harry Potter, Paddington, Matrix, Temný rytíř, Joker a Pán prstenů, i na oblíbené tituly z produkce Discovery jako 90denní snoubenci, Zlatá horečka nebo Dům na opravu.Doplněk Sport přinese divákům celou řadu evropských i světových sportovních událostí, jako jsou tenisové grandslamy (Australian Open, French Open, US Open), závody cyklistické Grand Tour (Giro d’Italia, La Vuelta a Espana, Tour de France i Tour de France Femmes), závod 24 hodin Le Mans i mistrovství světa a světové poháry v zimních sportech. Vysílací práva se v různých zemích liší. Max nabízí v porovnání s ostatními streamovacími službami výjimečnou kombinaci širokého portfolia a vylepšené aplikace, ikonických franšíz a uživatelské přívětivosti. Max přinese podívanou pro všechny - rozmanitou kolekci kvalitního obsahu napříč žánry a formáty z portfolia značek Warner Bros. Discovery, jako jsou HBO Originals, Max Originals, filmy Warner Bros. nebo DC, k tomu obsah pro děti a to nejlepší ze žánrů, jako jsou sport, reality show, lifestyle, vaření, bydlení, true crime a dokumenty (z produkcí Eurosport, Discovery, TLC, Food Network, HGTV, ID a mnoha dalších).SVOD služba MAX nabídne několik variant předplatného a k tomu doplněk Sport, který si bude možné pořídit ke kterékoliv variantě předplatného. Ceny budou zveřejněny v následujících týdnech a budou se v různých zemích lišit.• Tento plán přinese předplatitelům Max za nižší cenu a bude obsahovat reklamy.• Zprvu bude dostupný v devíti zemích, postupně se rozšíří do dalších.• Země, kde bude dostupný plán Basic s reklamami jako první, jsou Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Rumunsko, Polsko, Francie a Belgie.• Uživatelé se budou moci dívat souběžně na dvou zařízeních.• Obsah bude dostupný v rozlišení Full HD.• Uživatelé se budou moci dívat souběžně na dvou zařízeních.• Obsah bude dostupný v rozlišení Full HD.• V rámci tohoto plánu bude možné stáhnout si 30 filmů nebo seriálových dílů a dívat se na ně offline.• Poskytne uživatelům ten nejlepší divácký zážitek.• Uživatelé se budou moci dívat souběžně na čtyřech zařízeních.• Nabídne rozlišení Full HD nebo 4K a zvuk Dolby Atmos (dle dostupnosti).• V rámci tohoto plánu bude možné stáhnout si 100 filmů nebo seriálových dílů a dívat se na ně offline.Doplněk Sport:• Doplněk Sport dá divákům přístup ke sledování špičkových sportovních událostí, jako jsou tenisové grandslamy, cyklistická Grand Tour nebo závod 24 hodin Le Mans, a k tomu živé lineární kanály Eurosport 1 a Eurosport 2.• Diváci by si měli ověřit dostupnost vysílacích práv ve své zemi.• Doplněk Sport je možné si zakoupit navíc ke každému ze základních plánů.• Uživatelé můžou sledovat sportovní přenosy souběžně na dvou zařízeních (z celkového počtu dostupných souběžných sledování, které se liší plán od plánu).Stávající klienti se službou HBO Max budou moci využívat ihned platformu MAX, kam se přesunou jejich stávající profily a historie sledování. Budou pokračovat na MAXu tam, kde skončili na HBO Max.Některá zařízení a verze operačního systému umožňují, aby se aplikace HBO Max automaticky zaktualizovala na MAX. V ostatních případech budou uživatelé při spuštění aplikace HBO Max vyzváni, aby si stáhli novou aplikaci MAX.Jak mají postupovat předplatitelé služeb Discovery+ a Eurosport premium oznámí provozovatel WBD včas.redakce