Homatics Dongle R 4K a Homatics Stick HD - výborné multimediální přehrávače s Android TV

Technická specifikace Homatics Dongle R 4K

Technická specifikace Homatics Stick HD

Popis multimediálních přehrávačů

Praktické zkušenosti

Příjem: Lepší.tv

Příjem: SledovaniTV

Příjem: Skylink Live TV

Příjem: Antik TV

Příjem: prima+

Příjem: VOYO

Příjem: CANAL+

Příjem: Sweet TV

Příjem: Telly TV

Příjem: HBO Max

Příjem: FilmBox+

Příjem: MAGENTA TV

Závěr

Ve dnešní recenzi si představíme hned dva multimediální přehrávače ve formě HDMI TV sticku. Operačním systémem obou sticků je Android TV ve verzi 11.Oba multimediální přehrávače jsou samozřejmě licencovány společností Google, tedy o softwarovou podporou nemusíte mít starost. Jaké jsou mezi oběma multimediálními přehrávači rozdíly?Srdcem multimediálního přehrávačeje osvědčený čtyřjádrový výkonný procesor Amlogic S905Y4 (Cortex A-35) s výkonem 16500 DMIPS a taktovací frekvencí 2 GHz. Homatics Dongle R 4K pracuje v rozlišení 4K (3840x2160p, 60fps). Paměť flash (eMMC) má velikost 32 GB a paměť DDR RAM 2 GB.Druhý multimediální přehrávačje určen pro méně náročnější zákazníky a pracuje „pouze“ v HD rozlišení (1920x1080p, 60fps). Obsahuje čtyřjádrový procesor Amlogic S805X2 s výkonem 16500 DMIPS a taktovací frekvencí 1,8 GHz. Paměť flash (eMMC) má velikost 32 GB a paměť DDR RAM 1 GB (poloviční oproti modelu Dongle R 4K).Nechybí ani podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG, VP9 10 bit a podpora Bluetooth.HDMI sticky je možné připojit k internetu přes WIFI-5 (ethernet k dispozici není). Nechybí ani funkce HDMI CEC. Nechybí ani nainstalovaný Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na televizoru, ke kterému je tento HDMI TV stick připojen.Tradičně součástí balení u produktů Homatics je perfektní bluetooth dálkové ovládání s několika málo tlačítky.• Operační systém: Android TV 11• Čipová sada: Amlogic S905Y4 / 16500 DMIPS• 2 GB DDR RAM (• 32 GB Flash eMMC• Wi-Fi 5 (2.4GHz / 5GHz)• Bluetooth 4.2• HDMI 2.1 / HDCP 2.2• Video rozlišeni: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• Podpora kodeku AV1• Video File Format: *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg• Audio File Format: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing• Rozměry (Š × V × H): 53 x 152 x 16 mm• Operační systém: Android TV 11• Čipová sada: Amlogic S805X2 / 16500 DMIPS• 1 GB DDR RAM• 32 GB Flash eMMC• Wi-Fi 5 (2.4GHz / 5GHz)• Bluetooth 5.0• HDMI 2.0b• Video rozlišení: 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p• Podpora kodeku AV1• Video File Format: *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc.• Audio File Format: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing• Rozměry (Š × V × H): 35 x 84 x 16.2 mmPomocí obou multimediálních TV sticků můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. Většina SMART TV je mnohem pomalejší než použití multimediálního sticků, které pracují velmi rychle.Navíc řada SMART TV má pouze aplikace vyrobené pro konkrétní značku TV, např. LG s operačním systémem Web OS. Softwarová podpora je u SMART TV časově poměrně úzce ohraničena.Napájení TV sticků je zajištěno přes micro USB (OTG) port na jeho boční straně, příslušný napájecí adaptér a kabel je součástí balení.Oba TV sticky se liší zejména barvou a rozměry. Homatics Dongle R 4K je vyráběn v černém provedení, Homatics Stick HD je v bílém provedení. Rozměry obou sticků jsou uvedeny v technické specifikaci, viz. výše. Oba sticky mají konektor micro USB pro připojení napájecího adaptéru.Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 5V/1A včetně příslušného napájecího kabelu.U modelu Homatics Stick HD je navíc součástí balení HDMI prodlužovací kabel, stick je přeci jen rozměrnější a kabel se tak může hodit pro pohodlné připojení do TV. Model Homatics Dongle R 4K je již vyrobený s krátkým HDMI kabelem.Oba multimediální sticky se chovaly prakticky identicky. Rozdíl je v technických parametrech obou sticků. Hlavními rozdíly mezi sticky jsou maximální video rozlišení, velikost paměti RAM a rozdílné procesory.Homatics Dongle R 4K pracuje v rozlišení až 4K a dokáže tedy přehrávat 4K videa a streamy, RAM je o velikosti 2 GB a procesor pracuje s taktovací frekvencí 2 GHz. Homatics Stick HD pracuje v rozlišení maximálně Full HD a dokáže tedy přehrávat HD videa a streamy, RAM je o velikosti 1 GB a procesor pracuje s taktovací frekvencí 1,8 GHz.Wi-Fi je u obou produktů dle výrobce podle standardu Wi-Fi 5. Nicméně já jsem naměřil pomocí aplikace „Speed Test WiFi Analyzer analiti“ dost rozdílné výsledky. Jednoznačně rychlejší byl Homatics Dongle R 4K s rychlostí cca 398/333 Mbps (download/upload), což ukazuje spíše na standard Wi-Fi 6.Homatics Stick HD dosahoval rychlosti cca 241/175 Mbps (download/upload), což by odpovídalo standardu Wi-Fi 5. Měření probíhalo v pásmu 5 GHz (viz příslušné obrázky).Po prvním zapnutí multimediálního přehrávače se spustí instalační průvodce, který je u Android TV11 velmi slušně zpracován. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Směrovost dálkového ovládání je tak neomezená.Dále jste dotázáni na komunikační jazyk a jste dotázáni, zda chcete stick nastavit pomocí smartphone (tato možnost má v Android TV 11 tradičně má problémy). Tuto možnost jsem přeskočil a zařízení mě vyzvalo k volbě Wi-Fi sítě.Jakmile se přihlásíte ke své Wi-Fi síti, tak se musíte přihlásit ke svému účtu na Google. Následuje několik málo potvrzení a jste vyzváni, zda chcete nainstalovat některé aplikace, které jste již někdy používali. To funguje velmi dobře, ale neukáže vám to všechny aplikace, které jste někdy používali.Nakonec se objeví hlavní Android TV. Na hlavní obrazovce najdeme oblíbené aplikace, které systém právě předinstaloval. Ikonky aplikací si můžeme uspořádat.Vaše dálkové ovládání slouží zároveň jako mikrofon pro vyhledávání. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a nyní již můžete vyslovit vaše přání a na Youtube dojde k vyhledání.Tato funkce zvaná Google Voice Assistant je samozřejmě dostupná i v Google Play obchodě, takže snadno můžete vyhledávat a instalovat aplikace.V nastavení videa je možná stanovit režim obrazu HDR nebo SDR a upravit rozměr obrazu, aby přesně kopíroval obrazovku vaší TV. Nastavení maximálního video rozlišení je různé podle typu HDMI sticku, viz výše.Dálkové ovládání je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bezvadně. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku, jeho vypnutí a jsou zde tlačítka pro přepínání programů, ty se velmi hodí v OTT/IPTV aplikacích. Jedno tlačítko „raketka“ je programovatelné, zde si zvolíte, jakou aplikaci spustí.Oba TV sticky lze použít i pro hraní náročnějších her, pokud máte příslušný gamepad, připojený k tomuto zařízení přes Bluetooth. Osobně bych pro plynulý běh zvolil z těchto dvou TV sticků ten výkonější, což je Homatics Dongle R 4K.Tak jako u jakéhokoliv jiného multimediálního přehrávače, tak i zde jsem si nainstaloval některé IPTV/OTT populární aplikace, ke kterým mám díky provozovatelům IPTV/OTT služeb přístup: Skylink Live TV CZ• Skylink Live TV SK• HD Austria (obdoba Skylink Live TV pro službu HD Austria)• Antik TV pro STB• SledovaniTV• Lepší.TV Telly TV• HBO Max• FilmBox+• Prima+• CANAL+• Sweet TV• VOYO• MAGENTA TV (bývalý T-Mobile TV GO)Výše uvedené aplikace pracovaly s oběma TV sticky zcela bez problémů.Interní paměť obou přehrávačů je dle výrobce 32 GB, reálně máte k dispozici cca 28 GB. To dostačuje i pro velmi náročného zákazníka, který potřebuje instalovat hodně aplikací.Do přehrávačů je možné nainstalovat širokou škálu aplikací, včetně aplikací dalších televizních služeb. Následující aplikace a služby jsem na přístroji netestoval, neboť k nim nemám přístup. Nedokáži Vám proto popsat, zda fungují stabilně.• O2 TV (verze 2.0)• Magio TV• Disney+• Prime Video• Netflix• SkyShowtime• Kuki TVatd.Opět si některé OTT služby představíme podrobněji, protože určitě stojí za vaši pozornost a provozovatelé přináší různé novinky a vylepšení v nabízených službách.Dnes si nejprve představíme aplikaci Lepší.TV, kde máme díky provozovateli k dispozici nabídku Lepší TV Klasik. Tato nabídka obsahuje aktuálně 144 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět.Pokud si objednáte vyšší balíček Lepší TV Max, získáte aktuálně 158 programů a k dispozici budete mít archív programů až na 100 dní zpět. Archív 100 dnů je pouze u vybraných programů.Archív 100 dní zpět je k dispozici u všech programů ČT (s výjimkou ČT Art), skupiny Barrandov, Seznam TV, Hobby TV, Relax TV, Mňam TV, Noe TV, RiK TV, Arena Sport 1 a 2, Sport 5, Red Bull TV, RTVS 1, 2, 24, Travelxp, Leo TV, Extasy TV a English Club TV.Ostatní programy mají k dispozici archív na 7 nebo 30 dní zpět. Programy skupiny Nova a Prima mají archív na 7 dní zpět. To je shodné s nabídkou Lepší TV Klasik. Nahrávat můžete neomezeně, ale nahrávka je uložena na dobu 30 dní od data pořízení nahrávky.Současné sledování je možné až na 3 zařízeních, tato služba je zpoplatněna. Bez tohoto příplatku není možné současně sledovat ani na 2 zařízeních.Pro cenově citlivější zákazníky operátor nabízí balíček Lepší TV MINI, která obsahuje aktuálně 69 programů. Ovládání aplikace Lepší.TV je na vynikající úrovni, tak jako obrazová kvalita obrazu. Aktuálně nabízí provozovatel akci, kde jsou všechny balíčky na 10 dní za 1 Kč.K dispozici jsou také tři kanály v UHD (4K) kvalitě: Extasy 4K Premium, Nasa UHD a Love Nature 4K.Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde . Provozovatel služby také nabízí ochutnávky některých programů z vyšších balíčků pro diváky se základním balíčkem Lepší TV MINI.Na konci minulého roku byli do programové nabídky zařazeny atraktivní programy skupiny Warner Bros. Discovery: Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 1, Eurosport 2, Food Network, Travel Channel, HGTV a ID (Investigation Discovery).Letos se zlepšila obrazová kvalita u řady dalších programů. Osobně mě potěšil přechod filmového kanálu CS Horror z SD do HD kvality. Provozovatel služby Lepší.TV nedávno oslavil velký úspěch, kdy na všech trzích kde působí, dosáhl počtu 100 000 zákazníků.Dále se podíváme na aplikaci SledovaniTV, kde máme díky provozovateli k dispozici nabídku Premium, ve které je aktuálně 194 kanálů. Provozovatel často nabízí i různé akce, kde některé programy zařazuje jako ochutnávku pro diváky s balíčkem Základ.V době psaní článku nabízel provozovatel služby balíček Základ (115 programů) za 1 Kč na měsíc v rámci promo akce. A ještě vás čeká aktuálně dárek, pokud si objednáte balíček Základ, tak k tomu dostane na 1 měsíc zdarma balíček Premium.V březnu 2024 máte ve všech balíčcích jako dárek k dispozici kanály Sport 2 a Viasat History.Provozovatel služby naposledy přidal do svojí nabídky česky lokalizovaný program BBC Earth ve vysokém rozlišení, který je k dispozici v balíčku Premium a ve vybraných doplňkových balíčcích.Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde U programů České televize (ČT1, ČT2 a ČT :D /art) je k dispozici archív pořadů až na 30 dnů nazpátek. Archív na 30 dnů je k dispozici také u programů slovenské veřejnoprávní televize RTVS (Jednotka a Dvojka). U většiny ostatních kanálů je k dispozici archív pořadů na 7 dní zpět.Služba poskytuje excelentní kvalitu obrazu a velmi pohodlné ovládání. Za jedno předplatné můžete mít službu nainstalovánu současně na dvou multimediálních boxech (nebo SMART TV) a na dvou mobilních zařízeních.S balíčkem Premium máte 120 hodin pro nahrávky. Nahrávky můžete mít uloženy až 6 měsíců. Po 3 měsících musíte potvrdit prodloužení o další 3 měsíce. To je maximum, co se na trhu nabízí. Součástí balíčku Premium je také přístup do filmotéky FilmBox OD a do filmotéky HBO MAX.Díky velmi vstřícnému postoji provozovatele služby mám k dispozici i doplňkové příplatkové služby. Proto Vás mohu s nimi seznámit a napsat, jak fungují.Příplatkový balíček 600 hodin nahrávek je vysoce nadstandardní záležitost, nahrávat si tedy můžete opravdu, jak chcete a máte to 6 měsíců k dispozici. Aplikace umožňuje automatické nahrávání celých seriálů.Pro „méně náročné“ diváky jsou k dispozici příplatkové baličky 150 hodin a 300 hodin nahrávek.Další zajímavý příplatkový balíček je Prima bez reklam. Služba pracuje naprosto perfektně. Ve všech pořadech skupiny Prima můžete přeskakovat reklamy. Reklamní bloky jsou na časové ose pořadu vyznačeny. Jakmile dorazíte do reklamního bloku, objeví se tlačítko „Přeskočit reklamu“, výborně udělané.Následuje příplatkový balíček Relaxx, který obsahuje 15 programů plných erotiky a vzrušení. Některé erotické programy najdete pouze v tomto exkluzivním doplňkovém balíčku. Ale to není ještě všechno, co si lze u SledovaniTV předplatit. Dále jsou zde dvě pěkné videotéky Starmax (902 prémiových filmů od dodavatele STARMAX), Edisonline (240 filmů) a FilmBox (161 filmů). To je opravu nadupaná nabídka.Součástí nabídky jsou také UHD (4K) kanály Extasy 4K Premium, Nasa TV UHD, FunBox UHD a Love Nature 4K.Dále jsem vyzkoušel aplikaci Skylink Live TV. V nabídce je až 90 programů, z toho 64 v HD kvalitě. Provozovatel služby neustále přidává programy do své nabídky. Naposledy byl zařazen do Skylink Live TV česky lokalizovaný program Crime+ Investigation, který česky není k dispozici na satelitu Astra v platformě Skylink.Archív pořadů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů. Kvalita obrazu je výborná. V nabídce nechybí ani žádané sportovní programy Nova Sport 1, 2, 3, 4 a nově Nova Sport 5 samozřejmě v HD kvalitě.Velkým lákadlem pro sportovní fanoušky jsou kanály Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League, kromě Canal + Sport 2 a 3, kde se vysílá populární ženský tenis WTA.Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty. S internetovou TV od Skylinku se můžete na televizi dívat až na 5 zařízeních, třeba na chytré televizi, telefonu, tabletu a počítači. Souběžné sledování je omezeno na 2 zařízení.Přímo v aplikaci Skylink Live TV můžete mít přístup k videotékám CANAL+ a Apple TV+. Tyto videotéky jsou součástí vybraných programových balíčků. S videotékami v aplikaci Skylink Live TV máte k dispozici premiéry těch nejlepších filmů a seriálů americké i evropské produkce na jednom místě.Videotéka Apple TV+ je novinkou. Apple TV+ přináší oceňované seriály, poutavá dramata, převratné dokumenty, zábavu pro děti, komedie a další. Nové původní tituly přibývají každý měsíc. K dispozici je třeba film Napoleon z roku 2023, který režíroval Ridley Scott.Provozovatel služby velmi často nabízí různé akce. Aktuální přehled naleznete zde Služba Antik TV je dostupná jak v Česku, tak i na Slovensku. I zde provozovatel nabízí ochutnávky programů pro základní balíček. V měsíci březen 2024 byly k dispozici pro všechny balíčky zdarma programy TLC, Spektrum Home a Story 4.V Česku nejvyšší balíček Antik TV obsahuje aktuálně 163 programů a můžete ho současně provozovat na 4 zařízeních (na dvou multimediálních boxech/SMART TV a na dvou mobilních zařízeních). Na Slovensku balíček Antik TV obsahuje aktuálně 189 programů a je možné ho mít současně až na 7 zařízeních (na dvou multimediálních boxech/SMART TV a na pěti mobilních zařízeních).Na Smart TV/boxech je k dispozici archív na 20 dní zpět. Na mobilních zařízeních je archív 10 dní zpět. Archív je dostupný pouze u vybraných programů.Jako jediná služba u nás nabízí přehrávání programů v HD kvalitě skupiny Prima bez reklam, a to bez doplatku! U ostatních operátorů je nutno za tuto službu zaplatit zvláštní příplatek nebo tuto službu nenabízí vůbec. Kvalita obrazu záleží na konkrétním programu, nicméně služba je nabízena za velmi atraktivní cenu. Vstupní balíček s 16 programy je nabízen zcela zdarma, a to je také zcela unikátní záležitost.Testována byla aplikace „Antik TV for STB“, nikoliv nová verze 2.0, protože daná služba ještě nemá implementovaný archív pořadů.Streamovací služba společnosti FTV Prima nese označení Prima+, kde mimo jiné najdete i archív pořadů vysílaných na programech skupiny Prima a řadu dalších pořadů. Do aplikace Prima+ se musíte přihlásit.K dispozici jsou tři tarify. První tarif Free nabízí archív pořadů s reklamou a více než 150 českých a zahraničních titulů. Kvalita pořadů je pouze SD a je zcela zdarma.Náročnější divák si může zvolit ze dvou placených tarifů. Tarif Light za 99,-Kč/měsíc nabízí reklamní bloky zkrácené o 50 procent, více než 2000 českých a zahraničních titulů, předpremiéry seriálů a seriály Prima ORIGINALS. Poskytovaná kvalita pořadů je v HD rozlišení.Nejvyšší tarif Premium, který máme v redakci díky provozovateli FTV Prima k dispozici, je za cenu 149,- Kč/měsíc. Tento tarif má shodnou nabídku s tarifem Light. Oproti tarifu Light nabízí navíc sledování pořadů zcela bez reklam a ve Full HD kvalitě.Můžete si označit svoje oblíbené filmy a seriály a ty pak najdete na záložce „Moje“. Služba se rozšířila i o live vysílání všech programů skupiny Prima v HD kvalitě. Velmi chvályhodné!Streamovací služba společnosti TV Nova s.r.o. nese označení VOYO. Služba nabízí přes 2000 filmů a seriálů v češtině, oblíbené pořady dříve než v TV, nejlepší sportovní přenosy, a to vše bez reklam. Nejsledovanější televizní pořady zde najdete až 7 dní před vysíláním na kanálech skupiny Nova.Služba také obsahuje live vysílání programů TV Nova, Nova Cinema Nova Gold , Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International Markíza International a TN Live. Všechny programy jsou šířené v HD kvalitě. Obraz je perfektní. VOYO si můžete vyzkoušet na 7 dní zdarma. Předplatné VOYO činí 159 Kč na 30 dní.Streamovací služba CANAL+ nabízí přístup k vybraným filmovým a sportovním programům. Jedná se o programy: CANAL+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v HD kvalitě, CANAL+ Action HD, FILMBOX HD, FILMBOX Extra HD, FILMBOX Premium HD, FILMBOX Family, FILMBOX Stars HD.Streamovací služba CANAL+ nabízí dva balíčky: CANAL+ a CANAL+ Komplet. Oba balíčky můžete aktuálně získat s 25 % slevou na tři měsíce. Balíček CANAL+ Komplet obsahuje stejnou nabídku jako balíček CANAL+, navíc je k dispozici videotéka Apple TV+.Díky programům CANAL+ můžete sledovat všech 380 zápasů Premier League a přímé přenosy turnajů WTA. K dispozici máte videotéku CANAL+ plnou poutavých filmů a seriálů. S jedním účtem můžete aplikaci CANAL+ využívat až na pěti zařízeních. Souběžné sledování je omezeno na 2 zařízení.Služba Sweet TV, kde máme díky provozovateli k dispozici nejvyšší balíček L obsahuje 143 televizních programů. OTT služba Sweet TV nabízí ještě nižší balíčky S a M. K dispozici je navíc „Filmotéka grátis“, která obsahuje řadu filmů.Kompletní přehled jednotlivých balíčků včetně jejich obsahu naleznete na webu provozovatele služby.Další filmy jsou k dispozici v této službě za poplatek, buď si daný film můžete na 2 dny pronajmout, nebo si ho můžete koupit, navíc je zde volba mezi SD a Full HD kvalitou, podle toho se odvíjí také cena.Součástí balíčku L jsou i programy skupin Discovery a AMC Networks, chybí programy od SPI Internacional. Aplikace je přehledná a jednoduchá na obsluhu. Kvalita vysílaných programů je velmi dobrá. Přepínání mezi programy je rychlé. Jedno předplatné můžete využívat až na 4 zařízeních. Služba nerozlišuje, o jaké zařízení se jedná.K dispozici je archív pořadů na 7 dní nazpátek. Balíček L obsahuje jeden televizní program v UHD kvalitě, a to erotický Extasy 4K Premium. Pořady v archívů skupiny Prima nelze vůbec převíjet, tedy ani bloky které neobsahují reklamu. Sweet TV nenabízí ani za příplatek sledování záznamů skupiny Prima bez reklam. Službu Sweet TV můžete vyzkoušet na 7 dní zdarma.OTT služba Telly TV se na svém webu prezentuje jako nejlepší internetová TV v ČR a to na základě nezávislých testů, kde byla hodnocena jako nejlepší internetová televize roku 2023 na českém trhu.Telly nabízí tři balíčky Malý (obsahuje 67 TV kanálů, 46 v HD), Střední (obsahuje 106 TV kanálů, 75 v HD) a Velký (obsahuje 121 TV kanálů, 85 v HD). Aktuálně nabízí zajímavou akci „Půl roku za půlku a dárek k tomu“ u balíčku Střední a Velký.Pro náročné diváky je k dispozici nabízí balíček Velký. Tento balíček je vskutku nadupaný zajímavými programy. Sportovní kanály Premier Sport 1 HD, Premier Sport 2 HD, Premier Sport 3 HD, Premier Sport 4 HD, Nova Sport 1, 2, 3 a 4 HD, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Arena Sport 1 HD a Arena Sport 2 HD jistě osloví náročného sportovního fanouška. Nově jsou zde zařazeny kanály Nova Sport 5 a 6 HD.Najdeme zde i kanály od společností National Geographic a Viasat. A nechybí ani erotický program Dorcel TV v HD kvalitě.K jakémukoliv hlavnímu balíčku si můžete dokoupit speciální balíčky. Mezi ně patří balíček HBO plný filmových a seriálových hitů. Pokud jste fanoušci sportu, můžete využít balíček Sport s výběrem těch nejlepších sportovních kanálů. Balíček Sport lze zakoupit i samostatně. A nechybí ani balíček programů pro dospělé Red. I ten lze zakoupit i samostatně.Sledování Telly TV je možné na 2 zařízeních současně. Provozovatel nabízí možnost sledování až na 6 zařízeních současně za příplatek. Aplikace Telly TV je velmi uživatelsky příjemná a rychlá, obraz je excelentní. Škoda jen, že v aplikaci chybí možnost korektního ukončení, tak jako u konkurence.Nahrávat můžete až několik desítek hodin (Telly přený údaj neuvádí) a nahrávka je uložena na serveru provozovatele na dobu 30 dní od data nahrání pořadu.HBO Max je oblíbená streamovací služba, která je často nabízena k různým balíčkům OTT/IPTV a satelitních operátorů. Lze si jí samozřejmě pořídit i samostatně. HBO Max nabízí prémiovou podívanou z produkce Warner Bros., HBO, DC nebo Cartoon Network a spoustu dalšího.HBO Max stojí 199 Kč měsíčně. Když si ale pořídíte roční předplatné za 1 590 Kč a zaplatíte předem, ušetříte 33 %, tedy dostanete 12 měsíců zábavy za cenu 8 měsíců. Obrazová kvalita je výborná, obsluha aplikace HBO Max je bezproblémová.FilmBox+ je další oblíbená streamovací služba, která je často nabízena k různým balíčkům OTT/IPTV a satelitních operátorů. Opět i tuto službu si můžete pořídit samostatně. Díky FilmBox+ můžete sledovat stovky filmů a seriálů online s jediným předplatným. S předplatným můžete také sledovat kanály s živým vysíláním.FilmBox+ stojí 99 Kč měsíčně. Službu si můžete vyzkoušet na 7 dní zdarma.FilmBox+ přináší rozsáhlou nabídku všech žánrů, včetně hollywoodských filmů, oblíbených evergreenů, klenotů světové kinematografie, populárních televizních seriálů, to vše na jednom místě a zcela bez reklam.V aplikaci FilmBox+ můžete sledovat online kanály Filmbox, Fightbox, Docubox, Filmbox Premium, Fast and Funbox, Filmbox Extra HD, 360 Tunebox, Arthouse, Gametoon a Filmbox Family.Aplikace FilmBox+ pracovala zcela bez problémů, obrazová kvalita byla výborná.Poslední OTT službu, kterou jsem díky provozovateli mohl vyzkoušet, byla MAGENTA TV. Provozovatelem služby je společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. Aplikace je prakticky totožná se sesterskou slovenskou OTT službou Magio TV.Přehled tarifů naleznete zde . K dispozici jsem měl nejvyšší tarif XL, který obsahuje 169 programů, z toho 111 programů v HD kvalitě. V HD kvalitě najdete třeba programy FilmBox HD a FilmBox Stars HD nebo oblíbený CS Film/CS Horor HD. K dispozici jsou i dva programy v 4K kvalitě a to Love Nature 4K a Travel XP 4K.Nechybí ani sportovní programy Canal+ Sport (kromě 2 a 3, ty jsou exkluzivně v Skylink Live TV nebo CANAL+), Premiere Sport 1-3 HD, Nova Sport 1-4 HD atd. Zaujal mě ruský program TV1000 Russkoe Kino, který u konkurence nikde nenajdete. Velmi slušná je nabídka erotických kanálů. Obrazová kvalita programů naprosto perfektní.Archív programů je k dispozici na týden zpět a nahrávat můžete v rozsahu 60 hodin (uložení nahrávky na cloudu provozovatele je 30 dnů). Aplikaci můžete současně provozovat na 6 zařízeních (2 SMART TV/set top boxy a 4 mobilní zařízení).Co se týká archívů pořadů na kanálech ze skupiny Prima, tak zde platí omezení přetáčení reklam. Operátor nenabízí za příplatek přetáčení bez reklam. Nicméně jako bonus máte po spuštění pořadu 60 vteřin na to, najít si, bez jakéhokoliv omezení v přetáčení, místo, ze kterého chcete sledování začít.K dispozici je vlastní videotéka MAGENTA TV, dále přístup do videotéky CANAL+ a Voyo Start. V rámci služby Voyo Start máte částečný přístup do videotéky VOYO. Voyo start neobsahuje prémiový obsah v podobě originální produkce (Voyo Original a Voyo Film), sportovní obsah nebo živé vysílání televizních stanic skupiny TV Nova. Plnou verzi VOYO si můžete kdykoli volitelně zakoupit.Ve videotéce CANAL+ na vás čekají fotbalové zápasy Premier League, exkluzivní filmy a seriály, poutavé dokumenty. Nenajdete zde live programy SPI (FilmBoxy) a Canal+ 2 a 3 Sport HD. Přístup do všech videoték byl zcela bezproblémový. Pro přístup do videoték CANAL+ a VOYO se vám otevře v originální aplikaci (musíte ji mít nainstalovanou) a z ní se pak pěkně vrátíte do aplikace MAGENTA TV.Operátor nabízí v rámci akční promo nabídky první 3 měsíce z jakékoliv tarifu za akční cenu. Nejnižší základní tarif S obsahuje 95 programů, z toho 65 v HD kvalitě. Videotéku MAGENTA TV získáváte jako dárek na 3 měsíce zdarma ke vše tarifům, pokud provedete objednávku tarifu online.Pro přehrávání multimediálních souborů jsem si nainstaloval SUN player. Oba sticky přehrají velké množství multimediálních souborů, včetně videí s kodekem AV1.Pokud se vám něco nepodaří přehrát se SUN přehrávačem, doporučuji použít KODI, GUI je ve video rozlišení 1080p. Přehrávání 4K videí u modelu Homatics Dongle R 4K je zcela bezproblémové.Oba sticky má již předinstalovanou funkci Chromecast. Díky této funkci můžete streamovat obsah téměř z každého smartphone, tabletu nebo notebooku do tohoto zařízení.Odezva na povely z dálkového ovládání byla o něco rychlejší u HW výkonnějšího TV sticku Homatics Dongle R 4K. Totéž chování bylo i u načítání aplikací. Toto srovnání bylo možné, protože jsem oba TV sticky testoval současně.Homatics Stick HD bude dostačovat pro zákazníky, kterým postačuje Full HD video rozlišení. Naopak pro ty, kteří si chtějí vychutnat obsah v 4K kvalitě je určen Homatics Dongle R 4K.Zahřívání obou HDMI TV sticků bylo standardní.Homatics Dongle R 4K a Homatics Stick HD jsou rychlé multimediální přehrávače s oficiálním operačním systémem Android TV verze 11. Zařízení jsou vyráběna ve formě HDMI TV sticků a obsahují všechny potřebné licence od společnosti Google.Přehrávače jsou vhodné pro příjem různých IPTV/OTT služeb jako je MAGENTA TV, Skylink Live TV, Telly TV, Antik TV, SledovaniTV, Lepší.TV, HBO Max, CANAL+ apod.Součástí balení je výborné dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth. HDMI sticky májí zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do TV sticku a vidět tak na obrazovce TV.Za zapůjčení obou multimediálních přehrávačů děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Tyto multimediální přehrávače mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:Doporučená maloobchodní cena: 1290,- CZK s DPH nebo 49.90, - € s DPHDoporučená maloobchodní cena: 978,- CZK s DPH nebo 39.90, - € s DPHIng. Martin Švehlík