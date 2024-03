Tesla XT850 - multimediální Android TV box s DVB-T2

DNES!

▲ Obr č. 1 - Tesla XT850, přední pravý pohled (foto: výrobce)



Specifikace

Přední a zadní panel, dálkové ovládání

▲ Obr č. 2 - Tesla XT850, zadní pohled (foto: výrobce)



▲ Obr č. 3 - Tesla XT850, dálkové ovládání (foto: výrobce)



▲ Obr č. 4 - Tesla XT850, hlavní obrazovka OS Android TV 11



Balení

Popis přijímače

▲ Obr č. 5 - Tesla XT850, volba pohotovostního režimu



▲ Obr č. 6 - Tesla XT850, příjem DVB-T2 - info lišta



Hlavní menu

▲ Obr č. 7 - Tesla XT850, příjem DVB-T2 - detailní informarmace o pořadu



Příjem: OTT a VOD služeb

▲ Obr č. 8 - Tesla XT850, příjem DVB-T2 - časová osa a EPG



Příjem: Skylink Live TV CZ / Skylink Live TV SK

▲ Obr č. 9 - Tesla XT850, menu aplikace Skylink Live TV



Příjem: Lepší.tv

▲ Obr č. 10 - Tesla XT850, menu aplikace Lepší.TV



Příjem: SledovaniTV

▲ Obr č. 11 - Tesla XT850, menu aplikace SledovaniTV



▲ Obr č. 12 - Tesla XT850, příjem nabídky Telly



Příjem: Sweet.tv

▲ Obr č. 13 - Tesla XT850, channel list v aplikaci sweet.tv



Příjem: O2 TV 2.0

Příjem: prima+

▲ Obr č. 14 - Tesla XT850, aplikace prima+



Příjem: VOYO

▲ Obr č. 15 - Tesla XT850, aplikace VOYO



Příjem: SkyShowtime

▲ Obr č. 16 - Tesla XT850, aplikace SkyShowtime



Příjem: HBO Max

▲ Obr č. 17 - Tesla XT850, aplikace HBO Max



Příjem: Zdarma TV

▲ Obr č. 18 - Tesla XT850, aplikace Zdarma TV



Příjem: iVysílání

Příjem: další aplikace

Příjem: DVB-T2 - příjem, naladění, EPG, teletext

▲ Obr č. 19 - Tesla XT850, příjem teletextu v DVB-T2



▲ Obr č. 20 - Tesla XT850, menu Předvolby zařízení



Příjem: DVB-T2 - nahrávání

Příjem: DVB-T2 - HbbTV

▲ Obr č. 21 - Tesla XT850, menu O zařízení



Závěr

Recenze představuje multimediální 4K přijímač Tesla XT850, který se pyšní operačním systémem Android TV a možností příjmu digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T2.Pod značkou Tesla se na českém a slovenském trhu objevilo již několik přijímačů. Jejich společným znakem bylo oslovit zákazníky, kteří vyhledávají multimediální přístroje pro příjem televizních programů (OTT služby) a streamovacích platforem (VOD). A nejinak tomu bude i u dnešního testovaného modelu s označením XT850, který vedle zmíněných funkcí nabízí příjem pozemního televizního vysílání.* vestavěný DVB-T2 tuner* čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A35 CPU* chipset Amlogic S905Y4* 3D GPU with ARM Mali-G31 MP2 GPU* certifikovaný operační systém Android TV 11* 2 GB DDR4 operační paměť* 32 GB eMMC vnitřní paměť* Wi-Fi 802.11ac 2x2 (2,4+5 GHz)* LAN 10/100Mb/s, RJ-45* Bluetooth 5.0 - podpora připojení bezdrátové klávesnice, myši, sluchátek nebo gamepadu* funkce HDMI-CEC - ovládání připojených zařízení přes HDMI kabel pomocí jednoho dálkového ovladače* video dekódování: 4K@60fps 10-bit H.265, 4K@60fps VP9 Profile2, 4K@30fps H.265/HEVC, HDR* podpora rozlišení až Ultra HD 4K (60 Hz)* podpora HDR10+, HDR10, HLG* široká nabídka aplikací z Google Play* Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)* hlasové vyhledávání* podpora připojení USB flash disku nebo externího pevného disku* podpora online aktualizace firmware (OTA)Na předním panelu přístroje se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí a stavová dioda (červená - standby, zelená - provoz). Na zadním panelu je umístěn konektor typu IEC pro připojení pozemní antény, AV výstup, HDMI 2.0b výstup pro připojení k zobrazovací jednotce, jeden port USB 2.0, rozhraní Ethernet 100 Mbps a rozhraní jack pro připojení externího napájecího adaptéru 12V. Zahřívání přístroje v provozu je minimální, box žádnými speciálními chladícími otvory nedisponuje.Dálkové ovládání je typu Bluetooth. Při prvním zapojení je nutné ovladač spárovat s přístrojem. Ovladač obsahuje klasická navigační tlačítka, možnost regulace hlasitosti, přepínání programů, mute (potlačení hlasitosti) ale také funkční tlačítka pro přímé spuštění aplikací YouTube, Netflix, prime video a Disney+. Jedno z tlačítek umožňuje okamžité spuštění terestrických televizních či rozhlasových programů.Výhodou ovladače je přítomnost barevných (funkčních) tlačítek, které najdou uplatnění v některých aplikacích (například Lepší.tv) a především jsou zde numerická tlačítka pro přímé zadávání čísel programových pozic stanic (například ve službách Skylink Live TV či Lepší TV) či zadávání čísel ve formulářích (v některých formulářích nemusí numerická tlačítka fungovat).Z hardwarového pohledu lze přístroji vytknout rozhraní ethernet o rychlosti do 100 Mbps. Vyšších rychlostí lze dosáhnout bezdrátově (Wi-Fi) v pásmu 5 GHz.Přístroj nedisponuje optickými výstupem zvuku S/PDIF pro připojení k domácímu kinu či zesilovači. Absenci tohoto rozhraní lze řešit externě.Pro připojení externích USB flash, HDD či SSD disků nabízí set top box Tesla jedno USB rozhraní USB ve verzi 2.0. Zcela chybí rychlejší port USB 3.0.Krabicové balení přístroje obsahuje samotný TESLA MediaBox XT850, dálkový ovladač s možností ovládání přes Bluetooth a IR, 2x AAA baterie, napájecí adaptér 12V/1A, HDMI kabel o délce 1,5 metru a uživatelský manuál.Tesla XT850 je vybaven čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A35 s taktem 2004 MHz, chipsetem Amlogic S905Y4. Přístroj je vybaven 2 GB DDR4 operační pamětí a 32 GB eMMC vnitřní pamětí. Nechybí podpora Bluetooth 5.0, funkce HDMI-CEC pro pohodlné ovládání televizoru dálkovým ovladačem set top boxu, video dekóduje až do 4K/60fps 10bit H.265. Podporuje také HDR 10+, HDR10, HLG, Dolby audia (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) a Chromecast. Z video kodeků podporuje i populární AV01.Propojení boxu s internetem je možné kabelem přes rozhraní Ethernet, eventuálně bezdrátově přes Wi-Fi 2,4 GHz nebo 5 GHz. Kabelové připojení nabízí rychlost až 100 Mbit/s, vyšších rychlostí lze dosáhnout bezdrátově přes 5 GHz. Praktické využití vyšších rychlostí mne nenapadají, pro streamovací služby do 4K rozlišení plně postačí i maximální rychlost, kterou nabízí rozhraní kabelového připojení.Přijímač je vybaven licencovaným systémem Android TV a certifikaci Netflixu. Tato skutečnost umožňuje sledovat filmy na Netflixu ve 4K rozlišení.Přístroj při provozu má spotřebu 3 až 4 Watty. Zajímavá je funkce Řízení spotřeby. Uživatel si může zvolit, jak se má přijímač chovat v pohotovostním režimu - zda má používat "Normální pohotovostní režim", při kterém jsou vypnuty jen video a audio výstupy, nebo "Hluboký pohotovostní režim". Ten nabízí sníženou spotřebu energie (méně než 0,5 Wattu).Tesla XT850 je vybaven operačním systémem Android TV ve verzi 11. Hlavní obrazovka nabízí klasické položky jako možnost hlasového ovládání, zadání textu na virtuální klávesnici, položky na Ploše, Obchod, Aplikace, Nastavení a uživatelský účet. V prvním řádku jsou některé Oblíbené aplikace (další je možné přidat a lištu s aplikacemi změnit). V další části obrazovky se nacházejí upoutávky na pořady/obsah nainstalovaných a doporučených službách. I tento obsah lze různě přeskládat podle svých preferencí.Menu přijímače je multijazyčné - přístroj s uživatelem může komunikovat česky, slovensky, anglicky ale i jinými jazyky. Záleží na požadavcích uživatele.Velmi povedené je hlasové vyhledávání. Stačí zvolit ikonu mikrofonu a sdělit přijímači svůj požadavek. Výborná je tato funkce při hledání aplikací v Google Store.S uživatelským účtem u Google získává uživatel přístup k bohaté nabídce aplikací pro OS Android TV. Lze si doinstalovat některý z video playerů a připojit paměťové médium s video soubory či obrázky.Na boxu Tesla byly otestovány vybrané OTT a VOD služby. Všechny testované aplikace fungovaly korektně, stabilně a bez potíží (pokud není uvedeno jinak).Lucemburská mediální skupina M7 Group , člen skupiny CANAL+, nabízí satelitním divákům mobilní a internetovou televizi Skylink Live TV, kterou je možné si objednat i samostatně (bez satelitní televize).Služba Skylink Live TV nabízí přístup k základním českým a slovenským programům (nabídka se liší podle toho, zda sledujete CZ nebo SK variantu), vybraným programům ze satelitní nabídky a také k některým stanicím, které na satelitu nejsou vůbec šířeny. Diváky Skylink Live TV a především hudební fanoušky potěší návrat Rebel TV (na satelitu již nevysílá) a také nedávné zařazení dokumentárního programu Crime&Investigation.Sportovní fandy potěší kompletní nabídka přenosů z anglické fotbalové Premier League na programu CANAL+ Sport (je i na satelitu) a také všech souběžně hraných utkáních na stanicích CANAL+ Sport 4-8 (jen OTT, CANAL+ Sport 4 je i na satelitu). Od ledna operátor platformy rozšířil nabídku o exkluzivní přenosy z tenisových turnajů WTA, které nabízí na CANAL+ Sport 2 (DTH a OTT) a CANAL+ Sport 3 (jen OTT). A nejnověji i padel.Skylink Live TV nabízí i bohatou knihovnu filmů a seriálů. Od února svým zákazníkům nabízí oceňovaný obsah Apple TV+.Služba Skylink Live TV neumožňuje pořady z televizního vysílání nahrávat. Svým způsobem je tato funkce zbytečná - v sedmidenním archívu si mohou diváci hledané pořady "zazáložkovat" (uložit k oblíbeným) a pak se k nim během sedmi dní od odvysílání vrátit.Stále větší přízně u televizních diváků se těší OTT platforma Lepší.tv (na Slovensku Lepšia.tv), která nedávno dosáhla důležitého milníku 100 tisíce zákazníků v součtu na pěti trzích, na kterých již poskytuje své služby.Před několika týdny začala platforma Lepší.tv nabízet programy Eurosport a Discovery - tedy stanice společnosti Warner Bros. Discovery (WBD). Další novinkou je spuštění samostatného balíčku s francouzskými programy. Ten je nabízen za příplatek k některému ze základních balíčků.U služby Lepší.tv je možné s moderním rozhraním boxu Tesla plně využít barevná (funkční) tlačítka v elektronickém programovém průvodci a rychleji tak zvolit/spustit požadovanou službu/funkci. Vzhledem k tomu, že Lepší.tv je možné používat na široké škále boxů s Android TV, vývojáři velmi dobře pamatovali na tuto situaci a v Nastavení je možné navolit, že používáte jednoduchý ovladač, který příliš mnoha tlačítky nedisponuje.S nejvyšším základním balíčkem získá zákazník možnost sledovat hlavní kanály ČT a RTVS až 100 dní zpětně, což je aktuálně nejdelší zpětné shlédnutí v OTT u nás.Televizní služba SledovaniTV (na Slovensku SledovanieTV) nabízí divákům zhruba 200 televizních programů a přístup k vybraným rozhlasovým stanicím.Z funkcí a služeb, které svým zákazníkům nabízí jmenujme například 30 denní archív vysílání programů ČT a RTVS. U ostatních je většinou 7 denní archív.Pořady je možné zaznamenávat na cloud operátora. S nejvyšším tarifem získá uživatel kapacitu pro 120 hodin nahrávek. Operátor myslí i na náročnější zákazníky a nabízí jim doplňkové balíčky (za příplatek) s větší porci kapacity záznamu (až 600 hodin pořadů).Neméně zajímavou funkcí je balíček "Prima bez reklam". Standardně není možné pořady na stanicích skupiny Prima přetáčet. Doplatkový balíček takovou funkci nabízí. Na časové ose jsou vidět barevně odlišené části, kdy jsou reklamní bloky. Na začátku reklamního bloku se objeví tlačítko "Přeskočit reklamu". Uživatel po odsouhlasení se dostane za reklamní blok a sleduje svůj oblíbený pořad.Nejenom pro sportovní a filmové fanoušky ale zkrátka pro celou rodinu je televizní služba Telly. Operátor vedle satelitní platformy (DTH) nabízí i internetovou (OTT). V internetové je více stanic ve vysokém rozlišení ( HDTV ) a navíc řada stanic, které nejsou na satelitu (mimo jiné i vybrané polské programy). Satelitní diváci si mohou za nízký poplatek aktivovat i OTT službu a využívat vše, co provozovatel svým zákazníkům nabízí.Telly si získal u televizní diváky zejména sportovní nabídkou. Diváci mohou sledovat sportovní kanály s prémiovým obsahem jako Nova Sport 1 až Nova Sport 4, dále stanice Premier Sport 1 až Premier Sport 4, zábavně sportovní kanál Strike TV, samozřejmě i mezinárodní stanice Eurosport, programy Arena Sport a další. Na konci února, těsně před startem, se Telly rozšířila o nové prémiové sportovní programy Nova Sport 5 a Nova Sport 6.Aplikaci Telly pro OS Android OS lze vytknout snad jen chybějící tlačítko pro ukončení aplikace, kterou je nyní nutné ukončit násilně přes tlačítko "home". Nicméně toto není chyba Tesla boxu.Příjem televizních programů přes internet v Česku a na Slovensku nabízí také služba Sweet.tv. Pořady v této platformě není nutné speciálně nahrávat. Všechny pořady se nahrávají a jsou dostupné v rámci historie (7 denního EPG).Programy na Sweet.tv lze přepínat tradičně - výběrem z menu ale i přímým zadáním jejich čísla EPG (to je nutné znát). Další možností je vyhledat programy podle svých preferencí a chutí - Oblíbené, Národní, Filmové, Dokumentární, Dětské, Sportovní, Hudební, Náboženské, Ostatní, 18+, Zpravodajské, Ultra HD, Kanály HD, Všechny.Sweet.tv nabízí také bohatou nabídku filmů různých žánrů, které jsou většinou za extra poplatek.Telekomunikační operátor O2 před časem představil svoji novou televizní platformu verze 2.0. Ta má nabízet vedle nové verze aplikace také vyšší stabilitu a funkce. Během testování boxu mne zajímala především stabilita a funkčnost služby, na kterou si někteří diváci stěžují. Přístroj nevykazoval nějakou nestabilitu aplikace, jen při samotném spuštění appky jednou během testování došlo k chybě (nešlo se připojit k serverům provozovatele). Po opakovaném spuštění již aplikace fungovala bez závad. V pátek 8.3.2024 odpoledne aplikace se vůbec nespustila. A to ani na druhý pokus. Nicméně je nutné zdůraznit, že se nejedná o chybu boxu, ale problému se samotnou novou generací O2 TV.O2 TV cílí na sportovní fanoušky a snaží se jim nabídnout nejširší nabídku sportů - provozuje dva vlastní sportovní kanály O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Diváci mohou sledovat všechny přenosy z domácí (české) nejvyšší hokejové a fotbalové ligy, dále programy Nova Sport 1 až 6 ("Šestku" nabízí zatím jako jediný operátor), dále Premier Sport 1 až 4, Eurosporty či kanály Arena Sport. Nechybí ani hlavní program CANAL+ Sport s přenosy z anglické fotbalové Premier League.Zhruba před rokem spustila společnost FTV Prima svoji vlastní streamovací službu s názvem prima+. Nabízí přístup k živému vysílání programů Primy, dále k archívu odvysílaných pořadů, předpremiérám, videotéku. Rozsah služeb se liší podle úrovně předplatného. Bezplatná verze poskytuje přístup jen k archívu pořadů a SD kvalitě vysílání. Za širší nabídku služeb a bez reklam je nutné zvolit placenou nabídku.Hlavní obrazovka aplikace VOYO láká nejen na doporučené tituly ale také na pořady, které nabízí platícím zákazníkům dříve než v klasickém televizním éteru, dále na pořady dostupné pouze na Voyo ale i na známé tituly z produkce České televize.Tituly lze přidat do oblíbených a pak k nim je možné přistupovat přímo z horní lišty (položka Oblíbené).Pro fanoušky tureckých telenovel je zde speciální sekce. Rovněž i pro diváky reality show.Evropská streamovací platforma SkyShowtime funguje v Česku i na Slovensku. Divákům nabízí exkluzivní premiéry atraktivních seriálů a filmů. Ve videotéce nechybějí ani starší, kultovní tituly pro filmové fandy.Filmy jsou řazené klasicky - podle žánrů ale k dispozici jsou i speciální žánrové sekce jako Nadčasové trháky, Suoer vojáci, Komedie na pozdní večer, Oceněné filmy, 40 let Toma Cruise a řada dalších.Na HBO Max je dostupná bohatá knihovna seriálů a filmů, které jsou žánrově řazeny. Vedle toho je zde "Hubs" s obsahem HBO, MAX Originals, Warner Bros., DC a Cartoon Network.Výborná je aplikace Zdarma TV, která nabízí bezplatný přístup k programům České televize (ČT), Televize Seznam, kanálů skupiny Barrandov, Óčko a dalších stanic. Bezplatná služba nabízí jak živé vysílání, tak i archív odvysílaných pořadů z posledních sedmi dní.A to nejlepší nakonec. Největší porci obsahu a zdarma a bez registrace nabízí divákům veřejnoprávní Česká televize v rámci své aplikace iVysílání. Služba je dostupná na různých platformách, nechybí ani podpora Android TV.iVysílání nabízí exkluzivní obsah, který není určen pro tradiční éter, dále odvysílané pořady ze stanic ČT. A to vše zdarma a bez reklam. Služba na boxu funguje stabilně a bez problémů.Do boxu Tesla je možné nainstalovat pochopitelně i další aplikace streamovacích (VOD) a televizních (OTT) platforem. Výše jsou popsané služby, které jsme na daném přístroji mohli otestovat. Zda fungují i jiné, nepopisované, nemůžeme potvrdit.Vedle streamovacích aplikací podporuje přístroj Tesla XT850 také příjem digitálního pozemního vysílání v DVB-T/DVB-T2. Pro příjem "terestriky" není nutné instalovat žádnou aplikaci - v samotné základní výbavě je podpora pro příjem a naladění DVB-T/2 programů.Tesla nabízí ruční a automatické vyhledávání programů. Vyzkoušel jsem ruční ladění, které vyžadovalo znalost vysílacího kanálu nebo frekvence multiplexu. Naladění bylo poměrně rychlé a bezproblémové. Přístroj při detekci signálu zobrazuje teploměr se sílou hrubého a jemného signálu (v procentech). Má menší prodlevu při zobrazení síly signálu.Programy multiplexů jsou naladěné v pořadí, v jakém byly vyhledány - televizní a rozhlasové programy z jednoho multiplexu, pak ze druhého, třetího a tak dále. Přístroj umožňuje uložit nalezené programy do některé z pěti předdefinovaných skupin. Přepínání mezi oblíbenými stanicemi tak může být mnohem jednodušší. Stejně tak procházení elektronického programového průvodce (EPG).EPG je dostupné s časovou osou. Samotné EPG se zobrazuje korektně s českými znaky.Přijímač umožňuje programy umístit do oblíbených listů, přesouvat je a rovněž je i přejmenovávat.Tesla box podporuje i příjem teletextových stránek (žluté tlačítko). Bohužel, české znaky nejsou podporovány.Standardem DVB-T2 set top boxů je možnost záznamu pořadů na externí paměťové médium (HDD, flash disk). Bohužel, Tesla box nahrávání pořadů neumožňuje. Připojený disk lze využít jen pro timeshift (časový posun proti reálnému vysílání).Testovaný box Tesla nepodporuje příjem hybridních služeb založených na HbbTV. V tomto případě to vůbec nevadí. Z velké části HbbTV nahradí video služby, které poskytují vysílatelé prostřednictvím svých aplikací - Česká televize nabízí iVysílání, televize Prima svoji službu prima+, televize Nova a Markíza poskytují streamovací platformu VOYO, televize JOJ provozuje JOJ Play.Tesla XT850 je zajímavý set top box s OS Android TV. Nabízí přístup ke streamovacím a televizním službám a také řeší příjem digitálního pozemního vysílání.Na závěr je třeba odpovědět na otázku pro koho je určen popisovaný box: přístroj najde uplatnění především u diváků, kteří vyhledávají videotéky (VOD) či příjem televizních (a rozhlasových) programů z internetu a jsou ochotni za takové služby platit. Ne všechny VOD služby jsou placené. Příkladem je iVysílání či služba prima+. Třešničkou na dortu je v tomto případě možný příjem pozemního tv vysílání (DVB-T/DVB-T2) a to live vysílání a s timeshift. Přijímač nahrávání neumožňuje. Pro tyto diváky je vhodnější DVB-T/2 set top box s PVR funkcemi.Přijímač je možné pořídit na e-shopu tesla-electronics.eu za cenu 2399,- Kč (cena platná v době publikování článku).+ hlasové ovládání+ široká podpora (S)VOD/OTT aplikací+ dálkový ovladač s numerickými a barevnými (funkčními) tlačítky+ přímý přístup do aplikací tlačítky Netflix, prime video, disney+ a YouTube+ příjem pozemního vysílání (DVB-T/DVB-T2)- pouze 100 Mbit/s Ethernetové rozhraní- nemá optický výstup zvuku- pouze USB 2.0- nelze nahrávat z DVB-T/2- DVB-T2 bez podpory HbbTVMartin Vyleťal