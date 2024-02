SkyShowtime zdraží předplatné, zavede levnější s reklamou

DNES!

▲ Obr č. 1 - Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)



Cílem SkyShowtime bylo vždy nabízet skvělou zábavu za skvělou cenu. I nadále se snažíme divákům na našich trzích přinášet to nejlepší z Hollywoodu i atraktivní místní tituly. Zavedením našeho nového Standardního předplatného s reklamou služba SkyShowtime i nadále vede z hlediska ceny a kvality, protože zákazníkům poskytuje ještě dostupnější nabídku zábavy pro celou rodinu. Naše Standardní předplatné s reklamou nabízí stejně skvělou zábavu a filmové hity jako předplatné Standard Plus, navíc za atraktivní cenu. Velmi nás těší, že můžeme zákazníkům na všech našich trzích nabídnout větší výběr a skvělé ceny

Streamovací platformaohlásila zdražení své služby. Měsíční předplatné podraží o 40 Kč měsíčně. Pro cenově citlivé zákazníky provozovatel přichystal levnější variantu předplatného s reklamou, které bude za nižší cenu než je stávající standardní cena.Stávající předplatné bez reklamy dostává nový název Standard Plus. Zákazníci doposud za tuto službu platí 179 Kč měsíčně (nebo výhodnější cenu v případě předplatného na delší časové období 6 nebo 12 měsíců). Od 23. dubna 2024 za tuto služba zaplatí 219 Kč měsíčně.Se zdražením přichází SkyShowtime s novým tarifem Standard s reklamou. Od uvedeného data bude poskytováno za 159 Kč. Tedy o 20 korun levněji, než je stávající cena (bez reklam). Nový tarif je určen pro cenově citlivé diváky, kteří hledají výhodný poměr cena/kvality. Za nižší cenu získají přístup ke stejnému obsahu jako diváci bez reklam. Lišit se bude nejenom cenou ale i zmíněnou reklamou v levnější variantě předplatného.ShyShowtime bude nabízet verzi s reklamou na všech více než 20 trzích - v Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Švédsku.se tak stává první velkou streamovací službou, která spouští předplatné s reklamou na všech svých trzích.Monty Sarhan, generální ředitel SkyShowtime, uvedl: „.“SkyShowtime, která je domovem nejnovějších filmů z distribuce společností Paramount Pictures a Universal Pictures, uvede v premiéře ještě více filmových trháků a je na cestě opět mít velké zastoupení hollywoodské produkce. Mezi nadcházející filmové hity patří: Asteroid City od Wese Andersona, Mission: Impossible - Odplata, Zlatým glóbem oceněný Oppenheimer, Tlapková patrola ve velkofilmu (PAW Patrol: The Mighty Movie) a Želvy Ninja: Mutantí Chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem).Portfolio SkyShowtime zahrnuje novou, exkluzivní a lokální tvorbu, která se objeví na obrazovkách v roce 2024, jako např. A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, HALO (2. řada), Knuckles, Lawmen: Bass Reeves, Mary & George, Sexy Beast, Star Trek: Discovery (1.-5. řada), Ted, The Curse, The Family Stallone (2. řada), Tatér z Osvětimi (The Tattooist of Auschwitz) a Veronika.SkyShowtime i nadále investuje do své nabídky místních titulů. V roce 2024 si budou předplatitelé v Dánsku, Finsku, Holandsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku a Rumunsku moci vybírat z ještě větší nabídky místních seriálu a filmů.SkyShowtime nabízí tisíce hodin kvalitní zábavy pro celou rodinu. Předplatitelé služby mají přístup k novým a exkluzivním seriálům, původní tvorbě, oceněným filmům, obsahu pro děti a rodinu a k výběru legendárních titulů ze studií Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios a Peacock - vše streamované na jedné platformě.redakce