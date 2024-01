Octagon Spirit Pro 4K UHD - nový OTT box s OS Android TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Octagon Spirit Pro 4K UHD, propagační materiál výrobce (foto: Octagon)



▲ Obr č. 2 - Octagon Spirit Pro 4K UHD, přední a zadní panel, dálkové ovládání (foto: Octagon)



▲ Obr č. 3 - Octagon Spirit Pro 4K UHD, obsah balení (krom samotného boxu) (foto: Octagon)



Vybrané technické parametry Octagon Spirit Pro 4K UHD:

Nevybrali jste si z nabídky nových set top boxů Octagon z řady Supreme? Nevadí. Výrobce přichází na trh s novým OTT set top boxem pracující s operačním systémem Android TV, který nabízí široké spektrum využití - ať už pro instalace televizních aplikací, aplikací/utilit či her.je vybaven výkonným čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex A55 s taktovací frekvencí 4x1,9 GHz, který zaručuje bezproblémový výkon až do rozlišení Ultra HD ve formátu 4K (3840x2160). Podporuje standardy 4K, HD i HDR10, HDR10+, HLG. Za hladký chod aplikací se postará 2 GB DDR paměti RAM a 32 GB Flash paměti.Přístroj podporuje všechny běžné funkce moderního TV IP boxu. Box je možné ovládat klasicky prostřednictvím dálkového ovladače typu Bluetooth a také hlasem.Novinka Octagonu je vybavena jedním portem USB 2.0, jedním USB 3.0, digitálním audio výstupem S/PDIF, rozhraním Ethernet až do rychlosti 100 Mbit/s, AV rozhraním, resetovacím tlačítkem, jedním výstupem HDMI 2.1. Dále se box pyšní podporou Bluetooth ve verzi 5.1 a také dvoupásmovou Wi-Fi (W-LAN) 2,4/5 GHz s rychlostí až 1200 Mbit/s. Box je dodáván v červné barvě.Díky přítomnosti OS Android TV je možné do boxu nainstalovat širokou škálu aplikací.Procesor Amlogic S905X3Operační systém Android TV 11.0Rozlišení 4K UHD (3840 x 2160p)Čtyřjádrový procesor ARM Cortex A55 64Bit4x 1,9 GHz - 19700 DMIPSGPU ARM Mali 45032 GB Flash a 2 GB DDR RAM4K*2K při dekódování 60fpsStandardy HDR10, HDR10+, HLG4Kp75 10bit: H.265P9 P-2/AVS2Standard Bluetooth 5.12,4/5G dvoupásmová WiFi (WLAN) 1200 MbpsSíťové (ethernetové) připojeníPorty USB 2.0 a USB 3.0DRM, HDCP2.2Widevine DRM Úroveň L1TV přehrávač MeTVTF port pro paměťové karty Micro SD1x HDMI 2.1 (4K UHD)1x USB 2.01x USB 3.01x TF port pro SD kartu1x S/PDIF1x Ethernet (10/100 Mbits)1x AV připojení - audio video konektor - jack na RCA1x DC konektor1x tlačítko RESET (Obnova: Servis a údržba)2,4/5G dvoupásmová WiFi (W-LAN) 1200 Mbit/sBluetooth 5.1Rozměry (D x H x V): 148 x 103 x 30 mmNapájení (napájení): DC12V-1ADoporučená cena: 129 eury:1x Octagon SPIRIT PRO 4K UHD Android 11 IP přijímač, v černém provedení1x Bluetooth dálkový ovladač OCTAGON OA RCU 061x HDMI kabel1x návod k obsluze (německy a anglicky)1x zdroj 12V - 1A2x baterie (AAA)Set top boxy Otagon Supreme cílí na uživatele, kteří vyhledávají zejména přístup k DVB-S/2, DVB-T/2 a DVB-C platformám s možností využití i multimediálních aplikací. Dnes představená novinka má oslovit především diváky, kteří vyhledávají streamovací aplikace - a to ať televizní služby, video archívy či přístup k hrám.redakce