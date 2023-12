Lepší.tv rozšiřuje nabídku o kanály Eurosport a Discovery

15.12.2023 10:02

DNES!

Operátor OTT platformy Lepší.tv zařazuje do své nabídky tématické kanály skupiny Warner Bros. Discovery (WBD). Diváci tak nově mohou sledovat programy jako Eurosport či Discovery.



Od 15. prosince 2023 jsou v nabídce Lepší.tv stanice Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 1, Eurosport 2, Food Network, Travel Channel, HGTV a ID (Investigation Discovery).



V rámci promo akce jsou všechny výše uvedené stanice dostupné ve všech balíčcích Lepší.tv a to do konce roku 2023. To znamená, že dva týdny mohou programy sledovat všichni zákazníci bez ohledu na jejich aktivní balíček.



Po novém roce se programy Animal Planet, Food Network a Travel Channel přesouvají do nejvyššího balíčku MAX a zbývající kanály zůstanou v nižším balíčku KLASIK.







I po rozšíření programové nabídky o nové stanice WBD nebudou diváci platit více. Ceny balíčků se nemění.



Zařazení stanic WBD do nabídky Lepší.tv předcházela anketa operátora. Ten chtěl od svých zákazníků vědět, zda by měli zájem o programy jako jsou Eurosport či Discovery. V červnu, kdy anketa probíhala, operátor uvedl, že se zařazením programů by se zvýšila cena balíčků Klasik a Max o 20 korun měsíčně. Proto provozovatel služby uspořádal průzkum. Nakonec k navýšení cen nedojde.



redakce