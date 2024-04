Streamovací platformu MAX bude možné pořídit již od 219 Kč měsíčně

DNES!

Ceny předplatného MAX

Předplatné Premium: 299 Kč za měsíc

Doplněk Sport: 70 Kč za měsíc

Rozšířená streamovací platforma MAX, která nahradí stávající službu HBO Max, začne fungovat na českém a slovenském trhu již za měsíc - 21. května 2024.Provozovatel služby, společnost Warner Bros. Discovery (WBD), nabídne zákazníkům dvě varianty hlavního předplatného (Standard, Premium) s možností si přiobjednat balíček se sportovními přenosy (doplněk Sport).Všechny varianty předplatného nabídnou kompletní vysílání z Olympijských her v Paříži 2024 a to živě a na vyžádání.Placená streamovací služba spojí stávající platformy HBO Max, discovery+ a Eurosport a nabídnou divákům novou, vylepšenou aplikaci, více obsahu a lepší divácký zážitek - nové funkce, žánry a příběhy z produkce Warner Bros., DC, HBO Originals, Max Originals, Discovery, TLC, Cartoon Network, Eurosport.Platforma MAX bude v zemích střední a východní Evropy, severských zemích a na Pyrenejském poloostrově spuštěna 21. května 2024. V těsném závěsu následuje spuštění ve Francii, Belgii, Nizozemsku a Polsku.MAX bude nabízet měsíční a roční varianty předplatného základních verzí Standard a Premium a doplněk Sport, který si lze přidat k jakémukoli základnímu předplatnému. Ve všech základních variantách budou zahrnuty kompletní přímé přenosy a přenosy na vyžádání z Olympijských her v Paříži 2024, díky čemuž budou moci všichni předplatitelé sledovat největší sportovní událost na světě.Uživatelé mohou sledovat obsah na dvou zařízeních současně, a to v rozlišení Full HD. Toto předplatné jim umožní stáhnout si až 30 položek pro sledování offline (platí omezení).Premium poskytne uživatelům ten nejlepší divácký zážitek. Uživatelé se můžou dívat až na čtyřech zařízeních současně, a to v rozlišení Full HD nebo 4K a se zvukem Dolby Atmos (podle dostupnosti). Tato varianta zahrnuje až 100 stažení dostupného obsahu pro sledování offline (platí omezení).Doplněk Sport přináší přenosy největších sportovních událostí včetně tenisových grandslamů, cyklistických závodů Grand Tours, automobilového závodu 24 hodin Le Mans, přímých přenosů lineárních kanálů Eurosport 1 a 2 a mnoho dalšího. Uživatelé se mohou dívat na sportovní obsah na dvou zařízeních současně (je tedy omezen pouze na dvě sledování zároveň bez ohledu na verzi předplatného). Sport se prodává jako doplněk k základnímu předplatnému, které je vyžadováno pro fungování doplňku.Max nabídne divácký zážitek zaměřený na spotřebitele nejen díky vylepšené personalizaci, ale i díky výběru z několika možností předplatného, takže si každý uživatel může zvolit alternativu, která odpovídá jeho preferencím.Nabídka předplatných se může lišit podle poskytovatele předplatného.Předplatitelé si budou moci vychutnat širokou škálu kvalitní zábavy. Nebudou chybět filmové novinky z produkce Warner Bros., jako jsou Barbie, Aquaman a ztracené království nebo Wonka. Mezi filmy z rozsáhlé knihovny Warner Bros. patří i série Harry Potter, Paddington, Matrix, Temný rytíř, Joker a Pán prstenů.Milovníky seriálů potěší počiny z produkce HBO, jako jsou The Last of Us, Bílý lotos, Euforie, Temný případ: Noční krajina, Režim, Sympatizant, Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta a připravovaná komedie Franšíza. Na Max míří také nové seriály Max Originals založené na populárních franšízách od Warner Bros. Pictures, například Tučňák a Vítejte v Derry (TO od Stephena Kinga), stejně jako oblíbené příběhy ze života z produkce Discovery, jako jsou 90 dní do svatby, Zlatá horečka a Dům na opravu.Sportovní doplněk přinese fanouškům rozsáhlé přenosy z významných sportovních událostí včetně všech tenisových grandslamů (Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open) a tří cyklistických Grand Tours (Giro d'Italia, La Vuelta a Espana a Tour de France i Tour de France Femmes). Diváci si také vychutnají automobilový závod 24 hodin Le Mans a všechny významné události Světového poháru v zimních sportech. Vysílací práva se v jednotlivých zemích liší.redakce