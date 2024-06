Lepší.TV s novinkami: Přizpůsobení přehrávání, nový vzhled

DNES!

Přizpůsobení rychlosti přehrávání

▲ Obr č. 1 - Novinky v Lepší.TV - přizpůsobení rychlosti přehrávání, nový vzhled (foto: Lepší.TV)



Jak už je v Lepší.TV zvykem, neustále nasloucháme žádostem uživatelů. V poslední době byl velký zájem právě o možnost přizpůsobit rychlost přehrávání. Rozhodli jsme se proto funkci zapracovat a věříme, že udělá radost mnoha divákům. Každý si totiž užíváme sledování svých oblíbených pořadů vlastním tempem a teď si mohou diváci zvolit přesně takové, které jim vyhovuje

Videotéka Max

S tímto rozšířeným balíčkem si každý najde to, co ho baví, ať už jde o filmy, seriály, sport nebo dokumenty. Naší snahou je neustále zlepšovat nabídku a přinášet divákům nové a kvalitní zážitky

Nový vzhled aplikace

Provozovatel OTT platformy Lepší.TV představil novinky pro ještě lepší zážitek ze sledování televize. Diváci si mohou nově přizpůsobit rychlost přehrávání podle svých potřeb, což je ideální pro sledování filmů a seriálů vlastním tempem.Lepší.TV nově přidala také videotéku Max, která nahrazuje HBO Max a díky které mají diváci k dispozici širší a rozmanitější výběr obsahu. Poslední novinkou je použití nového písma v aplikaci Lepší.TV, které zlepšuje čitelnost a komfort při používání.Nová funkce umožňuje divákům sledovat filmy a seriály ve svém vlastním tempu. Diváci, kteří mají potíže s rychlými dialogy v cizím jazyce nebo se snaží pochytit nový recept, mohou přehrávání zpomalit. Naopak, ti, kteří potřebují rychle zhlédnout novinky z televizních zpráv nebo zrekapitulovat díl oblíbeného seriálu, mohou přehrávání zrychlit. Pro úpravu rychlosti přehrávání stačí během sledování zvolit nastavení a vybrat si preferovanou rychlost.,” říká Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.Lepší.TV nyní v rámci balíčku HBO umožňuje přístup do nové videotéky Max, která nahrazuje oblíbený HBO Max. Diváci, kteří aktivují balíček HBO, mají nyní přístup k širší nabídce obsahu. Max přináší nejen oblíbené seriály a filmy od Warner Bros., ale také animované pořady z Cartoon Network a superhrdiny od DC. Kromě toho mohou diváci očekávat živé sportovní události a obsah z populárních televizních kanálů, jako jsou Discovery, TLC a HGTV. A to není vše - Max nabídne i přenosy z Olympijských her v Paříži 2024.," komentuje Pavel Górecki.Pro ty, kteří dosud nevyužili balíček HBO a Max, je nyní ideální příležitost. Vedle nové videotéky jsou k dispozici také stanice HBO, HBO 2, HBO 3 a oba kanály Cinemax. Balíček HBO stojí 219 Kč měsíčně a noví klienti jej mohou vyzkoušet společně s Lepší.TV jen za 1 Kč.Aplikace Lepší.TV se dočkala nového písma, které přináší svěží a moderní vzhled a zlepšuje čitelnost. Při delším používání aplikace navíc zvyšuje komfort. Díky zvolenému písmu je navigace v aplikaci přehlednější a v mnoha případech i rychlejší. Písmo perfektně vyniká nejen na televizích a počítačích, ale také na menších obrazovkách mobilů a tabletů.Kromě toho byly vylepšeny také dlaždice pro náhledy pořadů, což vedlo k lepší čitelnosti názvů a lepší viditelnosti ukazatele průběhu sledování.redakce