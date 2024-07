Markíza Klasik startuje. Jak ji naladit?

DNES!

▲ Obr č. 1 - Vizuál Markíza Klasik (foto: TV Markíza)



Grafický obal evokuje jemnou nostalgii, ale v souladu se současným estetickým cítěním a trendy. Zaměření stanice podtrhují i 3D tapety zobrazující ikonické předměty 70., 80. a 90. let, které cílové skupině evokují období mládí. Život a dynamiku všem těmto prvkům vdechuje animační princip designových retro překlápěcích hodin

Co Markíza Klasik divákům nabídne?

▲ Obr č. 2 - Programové schéma Markíza KLASIK (foto: TV Markíza)



Distribuce a vysílání Markíza Klasik

Kde bude možné Markíza Klasik naladit?

technické parametry - Markíza Klasik (Skylink)

Naším cílem je, aby byl signál stanice Markíza Klasik dostupný co největšímu počtu diváků. Jednáme proto i s DVB-T operátorem Towercom o možnostech jejích zařazení do nabídky placené služby Plustelka

Na Slovensku začíná v pondělí 15.7.2024 vysílat nový program skupiny Markíza s názvem Markíza Klasik. Stanice bude zaměřená na kultovní seriály a filmy a starší zábavní pořady. Nový kanál vzniká na základě poptávky po dalším reklamním prostoru. Skupina Markíza se proto rozhodla spustit stanici cílenou na diváky ve věku od 35 do 64 let.Vysíláníodstartuje v pondělí 15. července hned ráno v 8:30 hodin legendární "májovkou" Poklad na Stříbrném jezeře s legendárními hrdiny jako jsou Vinettou a Old Shatterhand. Ještě před spuštěním stanice bude odvysíláno speciální tematické vydání ranní show Teleráno na obrazovkách TV Markíza, kdy na závěr vysílání pořadu bude nová stanice Markíza Klasik slavnostně uvedena do života.Vizuální identitu Markízy Klasik kompletně zastřešil grafický tým kreativního oddělení Centra marketingu skupiny Markíza.,“ vysvětluje Michal Borec, ředitel Centra marketingu skupiny Markíza.Na stanicidiváci nenajdou nejnovější seriály a filmy ale naopak diváky ověřenou klasiku - tituly, které dobře znají jako jsou například seriály Pobřežní hlídka, Beverly Hills 90210, Alf, Zmije, Hvězdná brána, A-Team, Kobra 11, Knight Rider, Herkules.Vedle seriál bude nová stanice vysílat i kultovní filmy jako například Pulp Fiction - historky z podsvětí, Frajeři ve Vegas, Honba na ponorku, Lucky Luke či Souboj titánů.Vedle zahraničních seriálů a filmů nebude chybět ani česko-slovenská klasika v podobě filmů jako Vítr v kapse, Bony a klid či Chalupáři. Ze zábavných pořadů půjde o relace ze zlatého fondu TV Markíza jako Uragán, Všetci sú za dverami, SEDEM s.r.o., Aj múdry schybí. Z produkce ČST odvysílá cyklus Možná přijde i kouzelník.Stanice Markíza Klasik bude vysílat 24 hodiny denně na území Slovenska prostřednictvím smluvních operátorů. Těm bude nabízet signál ve vysokém rozlišení ( HDTV ), nicméně někteří poskytovatelé televizních služeb mohou program downscalovat do SD.Sledovanost nové stanice bude standardně měřená v rámci společnosti PMT.Programová novinka vysílatele dostupná u nejvýznamějších poskytovatelů na Slovensku jako je Slovak Telekom (ST), M7 Group Skylink , freeSAT), UPC Broadband Slovakia, Orange Slovensko či DIGI Slovakia. Markíza Klasik se objeví také v nabídce společností ANTIK Telecom, O2 Slovakia, SATRO, Slovanet, DSi Data, Martico, 4ka, SledovanieTV, Lepšia.TV a v desítkách dalších středních a menších operátorů.Markíza Klasik bude ze satelitu dostupná v nabídce platformy Skylink na Astře 3B (23,5°E), na kmitočtu 12,012 GHz s vertikální polarizací. Vysílání bude poskytováno v klasickém (SD) rozlišení. V internetové (OTT) službě Skylink Live TV nebude program zatím dostupný.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,012 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKBěhem prvního týdne provozu Markíza Klasik bude program zařazen také do satelitních balíčků platforem Magio Sat a DIGI SK. Technické parametry budou uvedeny později.Vedle televizních operátorů bude Markíza Klasik dostupná zdarma z webu markiza.sk a to po registraci na stránkách provozovatele. Divákům zde bude dostupný stream jen v SD rozlišení.V lepší kvalitě - v HD - bude Markíza Klasik k dispozici v placené streamovací platformě Voyo SK.," uvedl Peter Gažík, generální ředitel skupiny Markíza.Z licenčních důvodů a vysílacích práv nebude stanice Markíza Klasik šířena na území České republiky. Řadu titulů, které bude vysílat Markíza Klasik pro své diváky, najdou zájemci v Česku na jiných stanicích. Například úvodní film Poklad na Stříbrném jezeře odvysílala krátce před startem Markíza Klasik veřejnoprávní Česká televize na svém prvním programu.redakce