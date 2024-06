Markíza KLASIK startuje 15.7. filmem Poklad na Stříbrném jezeře

DNES!

Ukázka z televizního programu Markíza KLASIK na 29. týden

Pondělí, 15.07.2024

Úterý, 16.07.2024

Středa, 17.07.2024

Čtvrtek, 18.07.2024

Pátek, 19.07.2024

Sobota, 20.07.2024

Neděle, 21.07.2024

Pondělí, 22.07.2024

Nový televizní kanál slovenské mediální skupiny Markíza s názvemzačne vysílat 15.7.2024 v půl deváté dopoledne legendárním dobrodružným filmem Poklad na Stříbrném jezeře.Vyplývá to z aktuálních programových plánů nového kanálu, který bude svým obsahem cílit především na milovníky televizní klasiky, primárně diváky ve věku od 35 do 64 let. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu. Signál bude operátorům poskytován v HD rozlišení.Markíza KLASIK se zaměří především na ověřené tituly ze zahraniční produkce, doplněné o klasickou slovenskou a českou televizní zábavu.Pobřežní hlídka, Beverly Hills 90210, Rodina Addamsova, Alf, Zmije, Hvězdná brána, A-Tým, Kobra 11, Knight Rider, Herkules - to jsou notoricky známé seriálové tituly, které Markíza KLASIK přinese již v prvním týdnu. K tomu i kultovní filmy jako Pulp Fiction - historky z podsvětí, Kmotr, Frajeři ve Vegas, Nesmiřitelní, Pokud se rozzlobíme, budeme zlí, Honba na ponorku, Lucky Luke, či Souboj titánů.08.30 Poklad na Striebornom jazere(Der Schatz im Silbersee) Dobrodružný film (102’), Nemecko-Francúzsko-Juhoslávia (1962). Réžia H. Reinl. Hrajú: P. Brice, L. Barker, K. Dorová10.10 Lucky Luke(Lucky Luke) Dobrodružná komédia, USA-Taliansko (1991). Réžia T. Hill. Hrajú: T. Hill, N. Morganová, F. Sperberg11.35 Súboj titanov(Clash of the Titans) Dobrodružný film (114’), VB (1981). Réžia D. Davis. Hrajú: H. Hamlin, J. Bowkerová, B. Meredith13.30 Hviezdna brána(Stargate) Dobrodružný film (117’), USA (1994). Réžia R. Emmerich. Hrajú: K. Russell, J. Spader, J. Davidson15.35 Knight Rider I. (1)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.16.25 Knight Rider I. (2)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.17.20 Kobra 11 XIII. (1)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.10 Kobra 11 XIII. (2)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.19.00 Pobrežná hliadka III. (1)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet19.45 Pobrežná hliadka III. (2)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet20.30 Rodina Addamsovcov (1)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.21.00 Frajeri vo Vegas(Last Vegas) Komédia (101’), USA (2013). Réžia J. Turteltaub. Hrajú: R. De Niro, M. Douglas, M. Freeman22.45 Pulp Fiction - historky z podsvetia(Pulp Fiction) Akčná krimikomédia (148’), USA (1994). Réžia Q. Tarantino. Hrajú: J. Travolta, S. L. Jackson, U. Thurmanová01.15 M*A*S*H VI. (17)Komediálny seriál, USA (1977-1978). Hrajú: A. Alda, W. Rogers, M. Stevenson01.35 Rodina Addamsovcov (1)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.02.00 SilvánovciRodinná komédia, SR (1996). Hrajú: D. Mórová, M. Labuda st., Ľ. 06.00 Rodina Addamsovcov (1)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Kobra 11 XIII. (1)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.10 Hviezdna brána(Stargate) Dobrodružný film (117'), USA (1994). Réžia R. Emmerich. Hrajú: K. Russell, J. Spader, J. Davidson Relácia, ktorá sa nakrúcala v bratislavskom, dnes už neexistujúcom Divadle West, odkrývala smiešno-smutnú nevedomosť ľudí, ktorých pôvabná reportérka či šarmantný reportér náhodne oslovili na ulici a kládli im v podstate veľmi jednoduché otázky, občas striedané nejakým tým chytákom. Elena a Oliver potom spolu so svojimi hosťami sledovali zostrih tých najzábavnejších, najzaujímavejších a najneuveriteľnejších odpovedí - a samozrejme ich nemenej vtipným spôsobom komentovali.06.00 Rodina Addamsovcov (1)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Kobra 11 XIII. (1)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.10 Hviezdna brána(Stargate) Dobrodružný film (117’), USA (1994). Réžia R. Emmerich. Hrajú: K. Russell, J. Spader, J. Davidson09.00 Knight Rider I. (1)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.09.45 Knight Rider I. (2)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.10.30 Pobrežná hliadka III. (1)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet11.15 Pobrežná hliadka III. (2)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet11.55 Zdochlinári(Les morfalous) Vojnový film (107’), Francúzsko (1984). Réžia H. Verneuil. Hrajú: J. P. Belmondo, J. Villeret, M. Constantin13.40 Hviezdna brána I. (1)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová14.30 Hviezdna brána I. (2)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová15.25 Knight Rider I. (3)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.16.20 Knight Rider I. (4)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.17.10 Kobra 11 XIII. (3)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.05 Kobra 11 XIII. (4)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.19.00 Pobrežná hliadka III. (3)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet19.45 Pobrežná hliadka III. (4)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet20.30 Rodina Addamsovcov (2)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.21.00 Poklad na Striebornom jazere(Der Schatz im Silbersee) Dobrodružný film (102'), Nemecko-Francúzsko-Juhoslávia (1962). Réžia H. Reinl. Hrajú: P. Brice, L. Barker, K. Dorová23.00 Honba na ponorku(The Hunt for Red October) Thriller, USA (1990). Réžia J. McTiernan. Hrajú: S. Connery, A. Baldwin, S. Glenn01.05 M*A*S*H VI. (18)Komediálny seriál, USA (1977-1978). Hrajú: A. Alda, W. Rogers, M. Stevenson01.30 Rodina Addamsovcov (2)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.01.50 SilvánovciRodinná komédia, SR (1996). Hrajú: D. Mórová, M. Labuda st., Ľ. Gregor03.05 SEDEM s r.o.04.20 Dereš05.10 Aj múdry schybí 06.00 Rodina Addamsovcov (2)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Kobra 11 XIII. (3)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.10 Kobra 11 XIII. (4)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.55 Hviezdna brána I. (1)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová08.40 Hviezdna brána I. (2)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová 06.00 Rodina Addamsovcov (2)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Kobra 11 XIII. (3)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.10 Kobra 11 XIII. (4)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.55 Hviezdna brána I. (1)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová08.40 Hviezdna brána I. (2)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová Tappingová09.30 Knight Rider I. (3)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.10.15 Knight Rider I. (4)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.11.05 Pobrežná hliadka III. (3)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet11.45 Pobrežná hliadka III. (4)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet12.30 Lucky Luke(Lucky Luke) Dobrodružná komédia, USA-Taliansko (1991). Réžia T. Hill. Hrajú: T. Hill, N. Morganová, F. Sperberg13.50 Hviezdna brána I. (3)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová14.35 Hviezdna brána I. (4)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová15.25 Knight Rider I. (5)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.16.20 Knight Rider I. (6)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.17.10 Kobra 11 XIII. (5)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.05 Kobra 11 XIII. (6)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.55 Pobrežná hliadka III. (5)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet19.45 Pobrežná hliadka III. (6)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet20.30 Rodina Addamsovcov (3)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.21.00 Vítr v kapse(Vítr v kapse) Príbeh o priateľstve a dospievaní (76'), Československo (1982). Réžia J. Soukup. Hrajú: L. Vaculík, S. Tofi, I. Andrlová22.30 Bony a klid(Bony a klid) Kultový film (91'), Československo (1987). Réžia V. Olmer. Hrajú: J. Potměšil, V. Jeníková, R. Skamene00.10 M*A*S*H VI. (19)Komediálny seriál, USA (1977-1978). Hrajú: A. Alda, W. Rogers, M. Stevenson00.35 Rodina Addamsovcov (3)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.01.00 SilvánovciRodinná komédia, SR (1996). Hrajú: D. Mórová, M. Labuda st., Ľ. Gregor02.05 SEDEM s r.o.03.15 Dereš04.05 Aj múdry schybí 06.00 Rodina Addamsovcov (2)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Rodina Addamsovcov (3)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.45 Kobra 11 XIII. (5)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.30 Kobra 11 XIII. (6)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.08.15 Hviezdna brána I. (3)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová09.00 Hviezdna brána I. (4)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová 06.00 Rodina Addamsovcov (2)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Rodina Addamsovcov (3)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.45 Kobra 11 XIII. (5)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.30 Kobra 11 XIII. (6)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.08.15 Hviezdna brána I. (3)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová09.00 Hviezdna brána I. (4)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová (4)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová09.40 Knight Rider I. (5)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.10.25 Knight Rider I. (6)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.11.10 Pobrežná hliadka III. (5)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet11.50 Pobrežná hliadka III. (6)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet12.35 Vítr v kapse(Vítr v kapse) Príbeh o priateľstve a dospievaní (76’), Československo (1982). Réžia J. Soukup. Hrajú: L. Vaculík, S. Tofi, I. Andrlová13.50 Hviezdna brána I. (5)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová14.35 Hviezdna brána I. (6)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová15.25 Knight Rider I. (7)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.16.20 Knight Rider I. Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.05 Kobra 11 XIII. (8)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.55 Pobrežná hliadka III. (7)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet19.45 Pobrežná hliadka III. (8)Seriál, USA (1992-1993). H Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.01.40 SilvánovciRodinná komédia, SR (1996). Hrajú: D. Mórová, M. Labuda st., Ľ. Gregor02.20 SEDEM s r.o.Známi glosátori sa venujú rôznym zaujímavým témam zo života okolo nás. Šesť známych osobností spolu s moderátorkou Elenou Vacvalovou vtipne hodnotí udalosti predošlého týždňa v domácej i zahraničnej politike či spoločnosti.03.35 DerešTalkshow Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej. Politicko-satirická zábavná show Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej, plná politickej satiry, kultivovaného humoru a brilantných scén obľúbenej moderátorskej dvojice na výsostne aktuálne politické témy. Scenár dopĺňajú vtipné odpovede humoristov Jána Snopka, Jána Grexu a Zdena Luknára, ako aj vystúpenia imitátorskej dvojice Kajzer-Meluš.04.20 Aj múdry schybíZábavná relácia s Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym. Úctyhodných jedenásť rokov nezabudnuteľná moderátorská dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy moderovala divácky veľmi obľúbenú televíznu šou Aj múdry schybí, ktorá zábavným spôsobom sondovala znalosti slovenského národa v rôznych oblastiach. Relácia, ktorá sa nakrúcala v bratislavskom, dnes už neexistujúcom Divadle West, odkrývala smiešno-smutnú nevedomosť ľudí, ktorých pôvabná reportérka či šarmantný reportér náhodne oslovili na ulici a kládli im v podstate veľmi jednoduché otázky, občas striedané nejakým tým chytákom. Elena a Oliver potom spolu so svojimi hosťami sledovali zostrih tých najzábavnejších, najzaujímavejších a najneuveriteľnejších odpovedí - a samozrejme ich nemenej vtipným spôsobom komentovali.06.00 Rodina Addamsovcov (4)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Kobra 11 XIII. (7)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.10 Kobra 11 XIII. (8)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.07.50 Hviezdna brána I. (5)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová08.35 Hviezdna brána I. (6)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová09.15 Knight Rider I. (7)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.10.00 Knight Rider I. (8)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.10.50 Pobrežná hliadka III. (7)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet11.35 Pobrežná hliadka III. (8)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet12.15 Ak sa nahneváme, budeme zlí(...altrimenti ci arrabbiamo!) Akčná komédia (92’), Taliansko-Španielsko (1974). Réžia M. Fondato. Hrajú: T. Hill, B. Spencer, J. Sharp13.50 Hviezdna brána I. (7)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová14.35 Hviezdna brána I. (8)Dobrodružný seriál, USA-Kanada (1997-1998). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová15.25 Knight Rider I. (9)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.16.20 Knight Rider I. (10)Akčný seriál, USA (1982-1983). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Mulhare.17.10 Kobra 11 XIII. (9)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.05 Kobra 11 XIII. (10)Kriminálny seriál, Nemecko (2008-2009). Hrajú: E. Atalay, T. Beck.18.55 Pobrežná hliadka III. (9)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet19.45 Pobrežná hliadka III. (10)Seriál, USA (1992-1993). Hrajú: D. Hasselhoff, E. Eleniaková, D. Charvet20.30 Rodina Addamsovcov (5)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.21.00 Krstný otec(Mario Puzo's The Godfather) Mafiánska sága (169’), USA (1972). Réžia F. Ford Coppola. Hrajú: M. Brando, A. Pacino, J. Caan00.10 Poklad na Striebornom jazere(Der Schatz im Silbersee) Dobrodružný film (102’), Nemecko-Francúzsko-Juhoslávia (1962). Réžia H. Reinl. Hrajú: P. Brice, L. Barker, K. Dorová01.50 M*A*S*H VI. (21)Komediálny seriál, USA (1977-1978). Hrajú: A. Alda, W. Rogers, M. Stevenson02.15 Rodina Addamsovcov (5)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.02.35 SilvánovciRodinná komédia, SR (1996). Hrajú: D. Mórová, M. Labuda st., Ľ. Gregor03.05 SEDEM s r.o.Známi glosátori sa venujú rôznym zaujímavým témam zo života okolo nás. Šesť známych osobností spolu s moderátorkou Elenou Vacvalovou vtipne hodnotí udalosti predošlého týždňa v domácej i zahraničnej politike či spoločnosti.04.20 DerešTalkshow Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej. Politicko-satirická zábavná show Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej, plná politickej satiry, kultivovaného humoru a brilantných scén obľúbenej moderátorskej dvojice na výsostne aktuálne politické témy. Scenár dopĺňajú vtipné odpovede humoristov Jána Snopka, Jána Grexu a Zdena Luknára, ako aj vystúpenia imitátorskej dvojice Kajzer-Meluš.05.10 Aj múdry schybíZábavná relácia s Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym. Úctyhodných jedenásť rokov nezabudnuteľná moderátorská dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy moderovala divácky veľmi obľúbenú televíznu šou Aj múdry schybí, ktorá zábavným spôsobom sondovala znalosti slovenského národa v rôznych oblastiach. Relácia, ktorá sa nakrúcala v bratislavskom, dnes už neexistujúcom Divadle West, odkrývala smiešno-smutnú nevedomosť ľudí, ktorých pôvabná reportérka či šarmantný reportér náhodne oslovili na ulici a kládli im v podstate veľmi jednoduché otázky, občas striedané nejakým tým chytákom. Elena a Oliver potom spolu so svojimi hosťami sledovali zostrih tých najzábavnejších, najzaujímavejších a najneuveriteľnejších odpovedí - a samozrejme ich nemenej vtipným spôsobom komentovali.06.00 Rodina Addamsovcov (5)Sitkom, USA (1964-1966). Hrajú: C. Jonesová, J. Astin, T. Cassidy.06.20 Aj múdry schybíZábavná relácia s Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym. Úctyhodných jedenásť rokov nezabudnuteľná moderátorská dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy moderovala divácky veľmi obľúbenú televíznu šou Aj múdry schybí, ktorá zábavným spôsobom sondovala znalosti slovenského národa v rôznych oblastiach. Relácia, ktorá sa nakrúcala v bratislavskom, dnes už neexistujúcom Divadle West, odkrývala smiešno-smutnú nevedomosť ľudí, ktorých pôvabná reportérka či šarmantný reportér náhodne oslovili na ulici a kládli im v podstate veľmi jednoduché otázky, občas striedané nejakým tým chytákom. Elena a Oliver potom spolu so svojimi hosťami sledovali zostrih tých najzábavnejších, najzaujímavejších a najneuveriteľnejších odpovedí - a samozrejme ich nemenej vtipným spôsobom komentovali.07.10 Všetci sú za dveramiZábavná šou Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Dvojica Lasica-Satinský je aj po rokoch nenahraditeľná... Milanovi Lasicovi a Júliusovi Satinskému, dvojici nezabudnuteľných humoristov a dlhoročných priateľov, vraj niektorí notorickí frfloši vyčítali, že si do svojej skvelej relácie Všetci sú za dverami vôbec nepozývajú ženy, ale stále iba mužov. Aby to napravili, Milan Lasica pre istotu hneď v úvode siedmeho vydania relácie (Pretože sedmička je nielen magické, ale i tak trochu zvláštne číslo - a pri niektorých reláciách dokonca aj číslo konečné, čo ale rozhodne nebol prípad tejto relácie!) povedal vyslovene protimužský vtip o tom, ako sa stretli tri feministky, Američanka, Francúzka a Slovenka...08.40 SEDEM s r.o.Známi glosátori sa venujú rôznym zaujímavým témam zo života okolo nás. Šesť známych osobností spolu s moderátorkou Elenou Vacvalovou vtipne hodnotí udalosti predošlého týždňa v domácej i zahraničnej politike či spoločnosti.09.55 Herkules a amazonky(Hercules and The Amazon Women) Akčný film (87’), USA-Nový Zéland (1994). Réžia B. Norton. Hrajú: K. Sorbo, A. Quinn, R. O’Connorová11.25 Súboj titanov(Clash of the Titans) Dobrodružný film (114’), VB (1981). Réžia D. Davis. Hrajú: H. Hamlin, J. Bowkerová, B. Meredith13.15 Hviezdna brána(Stargate) Dobrodružný film (117’), USA (1994). Réžia R. Emmerich. Hrajú: K. Russell, J. Spader, J. Davidson15.15 Zmija(The Viper) Úvodný film k akčnému seriálu (93’), USA (1994). Réžia D. Bilson. Hrajú: J. McCaffrey, D. Harewood17.00 A-Tím I. (1)Akčný seriál, USA (1983). Hrajú: G. Peppard, D. Schultz, Mr. T.17.55 A-Tím I. (2)Akčný seriál, USA (1983). Hrajú: G. Peppard, D. Schultz, Mr. T.18.50 Beverly Hills 90210 I. (1)Seriál, USA (1990-1991). Hrajú: J. Garthová, J. Priestley, T. Spellingová20.30 Alf I. (1)Sitkom, USA (1986-1987). Hrajú: M. Wright, A. Schedeenová21.00 UragánTo najlepšie z vašej obľúbenej šou. Spŕška skvelej zábavy s Petrom Marcinom a Andym Krausom! Legendárna markizácka televízna šou, z ktorej vzišli mnohé nezabudnuteľné postavičky ako sexy fúzačka pani Mária, malý samozvaný intelektuál zo základnej školy Mirko, nadčasová (nielen) hiphopová skupina Krímeš či azda najznámejší internacionálny, nedobrovoľne vtipný tandem, ktorý tvoria Slovák ako repa František Stromokocúr a jeho štíhlejšie maďarské druhé ja László Komárom! Touto vtipnou spŕškou skvelej zábavy s Petrom Marcinom a Andym Krausom divákov sprevádzala krehká blondínka s neprepočuteľným hlasom Zuzana Šikulová.21.50 Možno príde aj kúzelníkJiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn v kultovom zábavnom programe. Zábavný program Možno príde aj kúzelník sa zapísal nielen do zlatého fondu televíznej zábavy, ale predovšetkým do pamäte niekoľkých generácií televíznych divákov. Zásluhu na tom má predovšetkým trojica jeho moderátorov Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn a ich jedinečný humor, ktorý uplatnili naprieč každým dielom tohto legendárneho programu.23.05 Všetci sú za dveramiZábavná šou Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Dvojica Lasica-Satinský je aj po rokoch nenahraditeľná... Milanovi Lasicovi a Júliusovi Satinskému, dvojici nezabudnuteľných humoristov a dlhoročných priateľov, vraj niektorí notorickí frfloši vyčítali, že si do svojej skvelej relácie Všetci sú za dverami vôbec nepozývajú ženy, ale stále iba mužov. Aby to napravili, Milan Lasica pre istotu hneď v úvode siedmeho vydania relácie (Pretože sedmička je nielen magické, ale i tak trochu zvláštne číslo - a pri niektorých reláciách dokonca aj číslo konečné, čo ale rozhodne nebol prípad tejto relácie!) povedal vyslovene protimužský vtip o tom, ako sa stretli tri feministky, Američanka, Francúzka a Slovenka...00.45 SilvánovciRodinná komédia, SR (1996). Hrajú: D. Mórová, M. Labuda st., Ľ. Gregor02.05 SEDEM s r.o.Známi glosátori sa venujú rôznym zaujímavým témam zo života okolo nás. Šesť známych osobností spolu s moderátorkou Elenou Vacvalovou vtipne hodnotí udalosti predošlého týždňa v domácej i zahraničnej politike či spoločnosti.03.20 DerešTalkshow Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej. Politicko-satirická zábavná show Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej, plná politickej satiry, kultivovaného humoru a brilantných scén obľúbenej moderátorskej dvojice na výsostne aktuálne politické témy. Scenár dopĺňajú vtipné odpovede humoristov Jána Snopka, Jána Grexu a Zdena Luknára, ako aj vystúpenia imitátorskej dvojice Kajzer-Meluš.04.05 Aj múdry schybíZábavná relácia s Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym. Úctyhodných jedenásť rokov nezabudnuteľná moderátorská dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy moderovala divácky veľmi obľúbenú televíznu šou Aj múdry schybí, ktorá zábavným spôsobom sondovala znalosti slovenského národa v rôznych oblastiach. Relácia, ktorá sa nakrúcala v bratislavskom, dnes už neexistujúcom Divadle West, odkrývala smiešno-smutnú nevedomosť ľudí, ktorých pôvabná reportérka či šarmantný reportér náhodne oslovili na ulici a kládli im v podstate veľmi jednoduché otázky, občas striedané nejakým tým chytákom. Elena a Oliver potom spolu so svojimi hosťami sledovali zostrih tých najzábavnejších, najzaujímavejších a najneuveriteľnejších odpovedí - a samozrejme ich nemenej vtipným spôsobom komentovali.06.00 Aj múdry schybíZábavná relácia s Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym. Úctyhodných jedenásť rokov nezabudnuteľná moderátorská dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy moderovala divácky veľmi obľúbenú televíznu šou Aj múdry schybí, ktorá zábavným spôsobom sondovala znalosti slovenského národa v rôznych oblastiach. Relácia, ktorá sa nakrúcala v bratislavskom, dnes už neexistujúcom Divadle West, odkrývala smiešno-smutnú nevedomosť ľudí, ktorých pôvabná reportérka či šarmantný reportér náhodne oslovili na ulici a kládli im v podstate veľmi jednoduché otázky, občas striedané nejakým tým chytákom. Elena a Oliver potom spolu so svojimi hosťami sledovali zostrih tých najzábavnejších, najzaujímavejších a najneuveriteľnejších odpovedí - a samozrejme ich nemenej vtipným spôsobom komentovali.06.45 Všetci sú za dveramiZábavná šou Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Dvojica Lasica-Satinský je aj po rokoch nenahraditeľná... Milanovi Lasicovi a Júliusovi Satinskému, dvojici nezabudnuteľných humoristov a dlhoročných priateľov, vraj niektorí notorickí frfloši vyčítali, že si do svojej skvelej relácie Všetci sú za dverami vôbec nepozývajú ženy, ale stále iba mužov. Aby to napravili, Milan Lasica pre istotu hneď v úvode siedmeho vydania relácie (Pretože sedmička je nielen magické, ale i tak trochu zvláštne číslo - a pri niektorých reláciách dokonca aj číslo konečné, čo ale rozhodne nebol prípad tejto relácie!) povedal vyslovene protimužský vtip o tom, ako sa stretli tri feministky, Američanka, Francúzka a Slovenka...09.05 SEDEM s r.o.Známi glosátori sa venujú rôznym zaujímavým témam zo života okolo nás. Šesť známych osobností spolu s moderátorkou Elenou Vacvalovou vtipne hodnotí udalosti predošlého týždňa v domácej i zahraničnej politike či spoločnosti.10.25 Herkules a stratené kráľovstvo(Hercules and The Lost Kingdom) Akčný film (87’), USA-Nový Zéland (1994). Réžia H. Cokeliss. Hrajú: K. Sorbo, A. Quinn, R. O’Connorová11.55 Poklad na Striebornom jazere(Der Schatz im Silbersee) Dobrodružný film (102’), Nemecko-Francúzsko-Juhoslávia (1962). Réžia H. Reinl. Hrajú: P. Brice, L. Barker, K. Dorová13.40 Ak sa nahneváme, budeme zlí(...altrimenti ci arrabbiamo!) Akčná komédia (92’), Taliansko-Španielsko (1974). Réžia M. Fondato. Hrajú: T. Hill, B. Spencer, J. Sharp15.20 Zmija I. (1)Akčný seriál, USA (1994). Hrajú: J. McCaffrey, D. Harewood, J. Nipote.16.15 Zmija I. (2)Akčný seriál, USA (1994). Hrajú: J. McCaffrey, D. Harewood, J. Nipote.17.05 A-Tím I. (3)Akčný seriál, USA (1983). Hrajú: G. Peppard, D. Schultz, Mr. T.18.00 A-Tím I. (4)Akčný seriál, USA (1983). Hrajú: G. Peppard, D. Schultz, Mr. T.18.55 Beverly Hills 90210 I. (2)Seriál, USA (1990-1991). Hrajú: J. Garthová, J. Priestley, T. Spellingová19.45 Beverly Hills 90210 I. (3)Seriál, USA (1990-1991). Hrajú: J. Garthová, J. Priestley, T. Spellingová20.30 Alf I. (2)Sitkom, USA (1986-1987). Hrajú: M. Wright, A. Schedeenová21.00 Chalupári (1)Komediálny seriál, Československo (1975). Hrajú: J. Sovák, J. Kemr, J. Hlaváčová22.00 Chalupári (2)Komediálny seriál, Československo (1975). Hrajú: J. Sovák, J. Kemr, J. Hlaváčová22.55 Chalupári (3)Komediálny seriál, Československo (1975). Hrajú: J. Sovák, J. Kemr, J. Hlaváčová23.45 UragánTo najlepšie z vašej obľúbenej šou. Spŕška skvelej zábavy s Petrom Marcinom a Andym Krausom! Legendárna markizácka televízna šou, z ktorej vzišli mnohé nezabudnuteľné postavičky ako sexy fúzačka pani Mária, malý samozvaný intelektuál zo základnej školy Mirko, nadčasová (nielen) hiphopová skupina Krímeš či azda najznámejší internacionálny, nedobrovoľne vtipný tandem, ktorý tvoria Slovák ako repa František Stromokocúr a jeho štíhlejšie maďarské druhé ja László Komárom! Touto vtipnou spŕškou skvelej zábavy s Petrom Marcinom a Andym Krausom divákov sprevádzala krehká blondínka s neprepočuteľným hlasom Zuzana Šikulová.00.35 Možno príde aj kúzelníkJiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn v kultovom zábavnom programe. Zábavný program Možno príde aj kúzelník sa zapísal nielen do zlatého fondu televíznej zábavy, ale predovšetkým do pamäte niekoľkých generácií televíznych divákov. Zásluhu na tom má predovšetkým trojica jeho moderátorov Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn a ich jedinečný humor, ktorý uplatnili naprieč každým dielom tohto legendárneho programu.01.40 SilvánovciRodinná komédia, SR (1996). Hrajú: D. Mórová, M. Labuda st., Ľ. Gregor03.10 SEDEM s r.o.Známi glosátori sa venujú rôznym zaujímavým témam zo života okolo nás. Šesť známych osobností spolu s moderátorkou Elenou Vacvalovou vtipne hodnotí udalosti predošlého týždňa v domácej i zahraničnej politike či spoločnosti.04.20 DerešTalkshow Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej. Politicko-satirická zábavná show Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej, plná politickej satiry, kultivovaného humoru a brilantných scén obľúbenej moderátorskej dvojice na výsostne aktuálne politické témy. Scenár dopĺňajú vtipné odpovede humoristov Jána Snopka, Jána Grexu a Zdena Luknára, ako aj vystúpenia imitátorskej dvojice Kajzer-Meluš.05.10 Aj múdry schybíZábavná relácia s Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym. Úctyhodných jedenásť rokov nezabudnuteľná moderátorská dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy moderovala divácky veľmi obľúbenú televíznu šou Aj múdry schybí, ktorá zábavným spôsobom sondovala znalosti slovenského národa v rôznych oblastiach. Relácia, ktorá sa nakrúcala v bratislavskom, dnes už neexistujúcom Divadle West, odkrývala smiešno-smutnú nevedomosť ľudí, ktorých pôvabná reportérka či šarmantný reportér náhodne oslovili na ulici a kládli im v podstate veľmi jednoduché otázky, občas striedané nejakým tým chytákom. Elena a Oliver potom spolu so svojimi hosťami sledovali zostrih tých najzábavnejších, najzaujímavejších a najneuveriteľnejších odpovedí - a samozrejme ich nemenej vtipným spôsobom komentovali.redakce