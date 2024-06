Markíza KLASIK začne vysílat již 15.7.2024

DNES!

▲ Obr č. 1 - Vizuál Markíza Klasik (foto: TV Markíza)



A na jaké pořady se mohou diváci Markíza KLASIK těšit?

▲ Obr č. 2 - Programové schéma Markíza KLASIK (foto: TV Markíza)



Na slovenském trhu začne již za měsíc fungovat nový televizní kanál skupiny Markíza. Nová stanice s názvemse zaměří na starší seriály, filmy a zábavní show, které mají diváci rádi. Mnoho z titulů má již kultovní charakter.Pořádná nadílka legendárních seriálů a filmů, stejně tak i nezapomenutelných televizních show potěší každého diváka, který vyhledává osvědčenou klasiku. A vše toto na stanici Markíza KLASIK najde. Vysílání startuje 15. července 2024. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně a bude poskytována výhradně na slovenském trhu a to ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Vizuální identitu kanálu Markíza KLASIK připravil grafický tým kreativního oddělení Centra marketingu skupiny Markíza. Sledovanost nové stanice bude standardně měřeno v rámci společnosti PMT.Markíza KLASIK svým programem cílí na milovníky televizní klasiky, primárně ve věku od 35 do 64 let.Skupina Markíza aktuálně provozuje plnoformátový program TV Markíza, mužský kanál TV Dajto , ženský TV Doma , krimi kanál Markíza KRIMI. Pro diváky v České republice provozuje stanici Markíza International , obchodně zastupuje českou stanici Nova Internnational a sportovní stanice s prémiovým sportovním obsahem Nova Sport 3 SK, Nova Sport 4 SK a Nova Sport 5 SK.Například na klasickou mafiánskou ságu Kmotr ("Krstný otec" / The Godfather) z let 1972 až 1990, kultovní gangsterskou černou komedií z dílny Quentina Tarantina Pulp Fiction - historky z podsvětí (1994), sérii šesti filmů Četníků s legendárním Louis de Funésem (1964 až 1982).Z české a slovenské filmové klasiky nová stanice nabídne například tituly Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982), Copak je to za vojáka (1987), Vítr v kapse (1982), Můj brácha má prima bráchu (1975), Jak svět přichází o básníky (1982), Nevera po slovensky (1980) či Utekajme, už ide! (1986).Z klasických westernů a indiánekpotěší diváky tituly jako jsou například Tenkrát na Západě (1968), Poklad na Stříbrném jezeře (1962), Vinnetou I. (1963), Vinnetou II. - Rudý gentleman (1964), Vinnetou III. - Poslední výstřel (1965), Moje jméno je Nikdo (1973), Rychlejší než smrt (1995).Souboj titánů (1981), Tři mušketýři (1961) či Tarzan (1984) jsou kultovní filmy zařazené do kategorie Klasické filmové dobrodružství. Snímky nabídne Markíza KLASIK.Nebudou chybět ani klasické zahraniční komedie - Frajeři ve Vegas (2013), Růžový panter (1963), Jestli se rozzlobíme, budeme zlí (1974), Bláznivá střela (1988), Bažanti jdou do boje (1974) a ani vojenská klasika Velký útěk (1963), Poslední pevnost (2001), Honba na ponorku (1990), Četa (1986), Bat 21 (1988).Pro fanoušky seriálů chystářadu známých titulů: A-team (1983 - 1987), Pobřežní hlídka (1989 - 2001), Hvězdná brána (1997 - 2007), Beverly Hills 90210 (1990 - 2000), Knight Rider (1982 - 1986), Zmije (1994 - 1999), Adamsova rodina (1964 - 1966), Alf (1986 - 1990), Akta X (1993 - 2001). Na obrazovky zamíří i česká seriálová klasika jako Chalupáři (1975), Nemocnice na kraji města (1977 - 1981), Sanitka (1984), Létající Čestmír (1983), My všichni školou povinní (1984) či Křeček v noční košili (1987).Markíza KLASIK bude vysílat i klasické české a slovenské show jako Uragán, Všetci sú za dverami, Hurikán, Zahoď starosti či klenoty zábavní tvorby ČST/ČT jako Televarieté či Možná přijde i kouzelník.redakce