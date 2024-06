ČT2 nebude na Slovensku krátkodobě dostupný. Kvůli fotbalu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Česká televize. Ilustrační foto (foto: Česká televize)



Euro 2024 na programech v České republice

Euro 2024 na programech na Slovensku

Druhý program České televize nebude krátkodobě dostupný pro diváky na Slovensku. Důvodem jsou omezená vysílací práva na sportovní přenosy, která neumožňují obsah šířit za hranicemi České republiky.Šampionát Euro 2024 je tady. Fotbaloví fanoušci se dočkali velké porce toho nejlepšího evropského fotbalu. Národní týmy poměří své síly v základních skupinách a ti nejlepší v dalších částech play off.V České republice bude ME ve fotbale 2024 k vidění na programech České televize (ČT). Stěžejní obsah bude poskytovat sportovní kanál. Některé souběžně hrané přenosy se ale dostanou i na obrazovky druhého programu -V rozhlasovém vysílání fotbalové Euro 2024 přiblíží Český rozhlas na programechNa Slovensku práva na celý fotbalový šampionát získala privátní mediální skupina Markíza. Ta bude všechny zápasy vysílat na svých bezplatných stanicích. K dispozici budou i na streamovací platforměRozhlasové přenosy a veškerý informační rozhlasový servis nabídne veřejnoprávní vysílatel RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) na programuS ohledem na skutečnost, že fotbalové Euro se bude vysílat i na programu ČT2, který se vysílá i na Slovensku, bude muset dojít ke krátkodobé geoblokaci tohoto programu na Slovensku. Všichni operátoři bez rozdílu budou muset na Slovensku provést technické opatření, které zablokuje vysílání z Eura 2024 na ČT2.Během vysílání fotbalu na ČT2 tak uvidí diváci na Slovensku buď jen černou obrazovku nebo nějakou informaci vloženou operátorem, že dané vysílání (obsah) není možné na Slovensku šířit.Markíza drží exkluzivní práva na slovenské území. Není proto možné, aby zde byl poskytován jiný program, který vysílá některé přenosy z tohoto šampionátu. Program ČT Sport byl stažen ze Slovenska v předchozích měsících.K vypnutí ČT2 na Slovensku proběhne konkrétně v těchto obdobích:23.6.2024 od 20:00 do půlnoci24.6.2024 od 20:00 do půlnoci25.6.2024 od 17:00 do půlnoci26.6.2024 od 17:00 do půlnociSatelitní diváci v České republice mohou program ČT2 sledovat bez omezení.redakce