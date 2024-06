BBC First vstupuje na trh v České republice a na Slovensku

DNES!

▲ Obr č. 1 - Tituly na BBC First (foto: BBC Studios)



Jsme nadšeni, že můžeme být svědky neustálého růstu a úspěchu naší globální značky BBC First v posledním desetiletí. Neumím si představit lepší způsob, jak si tento milník připomenout, než dalším rozšířením na nové publikum, a to společně s našimi významnými partnery v Česku a na Slovensku, kterými jsou T-Mobile, Slovak Telekom a O2. BBC First představuje jedinečnou příležitost pro fanoušky britské filmové drama tvorby a přináší rozmanitou škálu programu, který zahrnuje jak provokativní, poutavá vyprávění a spletité příběhy, tak i lehká kriminální dramata

Společnost BBC Studios dnes 3.6.2024 slavnostně spouští nový lineární kanál v České republice a na Slovensku - BBC First. Stanice je k dispozici v nabídkách klíčových televizních operátorů.Od 3. června je nová stanice k dispozici v televizních balíčcích telekomunikačních operátorů T-Mobile (MAGENTA TV) a O2 (O2 TV) v České republice a Slovak Telekom (Magio TV) na Slovensku.Stanicev letošním roce oslavuje své 10. výročí. Za posledních deset let své existence si vybudoval silnou pozici na trhu a získává si diváky po celém světě. Přináší na obrazovky originální, průlomové a kritikou uznávané filmové drama prostřednictvím osobitého britského objektivu.Značka BBC First vstoupila poprvé na český a slovenský trh v listopadu 2023 ve formě videotéky v síti T-Mobile a Slovak Telekom a nyní přichází jako samostatný lineární televizní kanál.BBC First nabídne divákům nové nezapomenutelné příběhy a postavy. Mezi hlavní červnové premiéry patří Six Four, kritikou oceňovaný čtyřdílný thriller s Kevinem McKiddem, který se ponoří prostřednictvím pohřešované dcery policejního detektiva do témat únosu, korupce a zrady. Seriál bude mít premiéru ve středu 5. června ve 21:00 hodin.BBC First bude také vysílat první a druhou řadu Maigret, s celosvětově uznávaným hercem Rowanem Atkinsonem v roli legendárního francouzského detektiva Julese Maigreta. První díl strhující kriminální série odehrávající se v Paříži 50. let bude uveden v pátek 7. června ve 21:00 hodin.První řada Hope Street bude mít premiéru ve čtvrtek 20. června v 17:45 (v programu od pondělí do pátku). Příběh se odehrává ve fiktivním městě Port Devine na pobřeží Severního Irska. Soustřeďuje se na policejní oddělení Port Devine a záhadný příjezd anglické detektivky Leily Hussainové, kterou hraje Amara Karan, první muslimská policistka v historii města.,“ řekl Bartosz Witak, generální ředitel pro střední a východní Evropu v BBC Studios.Distribuční signál BBC First s českými DVB titulky je na satelitu Eutelsat 16A (16°E) na kapacitě společnosti A1 Broadcasting. Tento signál je kryptován systémem Conax. Parabola.cz o tom již informovala.BBC Studios na českém a slovenském trhu vedle programové novinky BBC First také nabízí zpravodajskou a informační televizní stanici(dříve BBC World News) a také přírodopisnou dokumentární televiziredakce