BBC First startuje v češtině

DNES!

▲ Obr č. 1 - BBC First již vysílá české DVB titulky - ukázka (obraz je zakódován, proto černá obrazovka)



▲ Obr č. 2 - BBC First již vysílá české DVB titulky - ukázka (obraz je zakódován, proto černá obrazovka)



technické parametry - BBC First

Na český a slovenský trh míří další lineární kanál pod značkou BBC. Po volně vysílané zpravodajské televizi BBC News (dříve BBC World News) a dokumentárním programu BBC Earth startuje v češtině stanice BBC First.Stanice BBC First začala vysílat ve vysokém rozlišení ( HDTV ) z kapacity společnosti A1 Broadcasting ve středu 29. května 2024 s volitelnými DVB titulky v dalším jazyce - v češtině.doposud u nás fungovala jako videotéka na televizních platformách společností T-Mobile (MAGENTA TV) a Slovak Telekom (Magio TV). Nyní přichází v podobě lineárního programu.Vysílání programu BBC First je určeno všem milovníkům britského humoru a dramatu. Diváci se mohou těšit na tituly jako Death in Paradise, Call the Midwife (Zavolejte sestru), Hope Street, Maigret, Lewis, Friday Night Dinner, Silent Witness (Mrtví svědci), Traces (Stopy) a řadu dalších. K divákům se tak dostává další oceňovaný obsah britského veřejnoprávního vysílatele.Společnost A1 Broadcasting zajišťuje distribuci programu BBC First pro další televizní platformy. Dá se očekávat, že program se postupně objeví v balíčcích televizních operátorů u nás, podobně jako sesterský program BBC Earth, jenž postupně rozšiřuje svoji dostupnost.satelit: Eutelsat 16A (16°E)frekvence: 11,471 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000FEC: 5/6norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 612video PID: 2201 (MPEG-4/HD)audio PID: 2202 (MPEG, anglicky)DVB titulky - PIDy: 2445 česky, 2241 chorvatsky, 2242 slovinsky, 2243 makedonsky, 2444 rumunskyCA systém: Conax ( CAID 0B00)redakce