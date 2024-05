M7 Group: 12 TV přejde do SD, jedna do HD, konec dvou TP

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



12 HD programů přejde do SD

Jedna SD stanice bude překlopena do HD

Konec provozu dvou transpondérů M7 Group na pozici 23,5°E

Přechod stanic do OTT

Rozšíření OTT o další programy

Tucet HD programů z nabídky M7 Group přejde do SD rozlišení, naopak jedna do vysokého rozlišení ( HDTV ). Zároveň skončí provoz dvou transpondérů.Společnost M7 Group, člen skupiny CANAL+, ve středu 22.5.2024 provedla technické změny v distribuci některých programů. Celkem 8 transpondérů, na kterých se vysílají programy pro zákazníky Skylink , změnilo FEC ze 2/3 na 3/4 a Pilot z OFF na ON. Jeden další transpondér navýšil symbol rate z 27500 na 29900 ksymb/s.Se změnou FEC a Pilotem si řada přijímačů poradí. Horší je situace se symbol rate, kde je (bylo) nutné provést nové vyhledávání s novou přenosovou rychlostí. Na některých přijímačích se po spuštění vyhledávání s novým SR přepíšou původní uložené pozice s programy s novým parametrem, na jiných se mohou objevit jako nově nalezené programy a původní pozice se starým SR je třeba vymazat.Na přijímačích s funkcí FastScan změny proběhnou bez zásahu uživatele.Změněné parametry některých multiplexů přinesly dodatečnou kapacitu (cca 50 Mbit/s), kterou společnost M7 Group využije pro přesuny programů a také umožní opustit dva dosavadní transpondéry.Jedním z kroků operátora je optimalizace pronajaté kapacity. Celkem 12 stanic ve vysokém rozlišení (HDTV) přejde do klasického SD.Pro diváky Skylinku v Česku a na Slovensku se tato změna dotkne zpravodajské televize CNN Prima NEWS, placených mezinárodních programů Mezzo a Travelxp, dále maďarských programů Film+, M1, M2 / Petöfi, M4, M5, RTL, Duna.Abonentů v Beneluxu se snížení rozlišení bude týkat programů Dreamworks a Sport 10.Nedojde jen ke snížení rozlišení. Provozovatel platformy Skylink, společnost M7 Group, zvýší rozlišení u filmového kanálu FilmBox, který se řadí mezi nejsledovanější filmové stanice u nás. Přechod FilmBoxu na HD se očekává 18.6.2024.Přesuny programů na nové parametry probíhají z důvodu opuštění dvou transpondérů, na kterých změny FEC a Pilotu neproběhly. Jde o frekvence 11,778 GHz, pol. V a 11,954 GHz, pol. H.Na druhém uvedeném kmitočtu se vysílají i programy RTVS (Rozhlas a televize Slovenska), které se také budou stěhovat.Z důvodu nedohody M7 Group se satelitním operátorem SES (Astra) na pronájmu těchto dvou transpondérů nebude vysílání programů pro zákazníky Skylinku v budoucnu poskytováno. Řada programů sníží rozlišení, přejde na jiné transpondéry, jiné se přesunou do OTT (aplikace Skylink Live TV).Ne všechny stanice ze dvou vypínaných transpondérů se vejdou na ostatní kapacity M7 Group i po překlopení vybraných stanic do SD. Celkem 9 stanic bude od 22.8.2024 poskytováno již jen výhradně formou OTT (přes internet) v rámci služby Skylink Live TV.Půjde o lokalizované stanice AXN Black, AXN White a Extreme Sports, dále o šestici maďarských programů / verzí: Galaxy 4, ATV, Zenebutik, TV4, Nickelodeon Hungary a Nick Jr. Hungary.Kromě devítky uvedených stanic, které zamíří do OTT budou další maďarské programy dostupné nejenom na satelitu ale také v OTT.Operátor platformy Skylink bude nově ve Skylink Live TV od 16.7.2024 poskytovat stanice M1, M2 / Petöfi, M4, M5, Duna, Duna World / M4 Sport+, TV2, Film+, Mozi+, Muzsika TV, Magyar Sláger TV, Super TV2, TV2 Comedy, TV2 Klub, RTL, RTL Gold, RTL Kettö, RTL Három, Cool, Prime, Sorozat+, Hír TV, Izaura TV a Comedy Central Hungary.redakce