Startuje nová česká stanice OK TV. Kde ji naladit?

▲ Obr č. 1 - Budova televize OK TV



Nechceme lidem přinášet negativní zprávy, kterých je všude dost. Našim divákům chceme dát možnost se pobavit a zasoutěžit si. A to přímo ve studiu v některém z našich pořadů, stejně jako doma u obrazovek. Podařilo se nám totiž vybudovat unikátní model odměňování věrného diváka a v podstatě jej přilákat k tomu, aby se na naši stanici díval, protože se mu to zkrátka vyplatí

Cíle ve sledovanosti

Chceme oslovovat širokou škálu publika, nicméně naším typickým divákem, především v dopoledním čase, jsou primárně ženy. S posunem vysílacího času se pak publikum promění a televize se stává zajímavou pro celou rodinu, a to včetně dětí. Především o víkendech, kdy přináší vlastní tvorbu pro nejmenší

Příjem OK TV v DVB-T2 (pozemní vysílání)

Příjem OK TV v DVB-S2 (satelitní vysílání)

Příjem OK TV přes IPTV/OTT (internetové vysílání)

Na českém trhu začíná vysílat nový bezplatný celoplošný kanál OK TV. Program zaměřený na hudbu, lifestyle a zábavu začíná vysílat dnes v odpoledních hodinách.je ryze česká soukromá televize bez dotací a zahraničního kapitálu. Stanice divákům nabídne kontaktní pořady - talk show, soutěže, zábavné a lifestylové pořady a v budoucnu také publicistiku. Program nebude obsahovat seriály, filmy a ani klasické zprávy, politiku a krimi. Cílovou skupinou jsou diváci nad 35 let, kteří vyhledávají humor, pohodu a laskavost.Program stanice se bude vysílat z pražského Žižkova ze čtyř moderních multifunkčních studií, včetně největšího s obří LED obrazovkou. Od počátku stanice nabídne téměř dvacet pořadů vlastní tvorby.,“ říká generální ředitel OK TV Jan Hloch, který má za sebou poměrně bohatou kariéru v celé řadě českých rozhlasových i televizních médií, především jako zpravodaj a sportovní komentátor, včetně prestižních podniků, jako např. Davis Cupu, Tour de France i několika světových či evropských šampionátů.Zástupci televize OK TV si kladou velké cíle. Chtějí dosáhnout podílu na trhu (share) na úrovni dvou procent a předstihnout jednu z televizí na Barrandově (pravděpodobně tím myslí TV Barrandov). K úspěchu stanice mají přispět známé tváře a atraktivní pořady.Cílem nové OK TV není primárně soupeřit s velkými a desítky let zavedenými televizními hráči, ale naopak dát možnost divákům, aby si sami vybrali, co chtějí sledovat a co je baví. „,“ doplňuje generální ředitel Jan Hloch.Od svého spuštění je program OK TV dostupný na běžnou pozemní anténu v pozemní celoplošné Vysílací síti 24 ( multiplex 24 ) u operátora Digital Broadcasting Stanici proto mohou naladit všechny domácnosti, které mohou na terestrickou anténu přijímat stanice jako Nova Action Nova Lady či Paramount Network.OK TV je součástí celoplošné distribuce multiplexu 24. Je tedy jedno z jakého vysílače program bude divák přijímat, má-li možnost nasměrovat přijímací anténu na více vhodných vysílačů.Distribuce OK TV v DVB-T2 probíhá v klasickém SD rozlišení (960x540p) v kodeku HEVC (H.265) se zvukem ve formátu HE-AAC, stejně jako ostatní celoplošné programy v tomto multiplexu.Vysílání OK TV na satelitu diváci zatím nenajdou. Z ekonomických důvodů se provozovatel rozhodl tuto formu celoplošné distribuce programu nevyužít.Satelitní diváci o program tak zcela nepřijdou - stačí mít přístup k nabídce programů na klasickou pozemní anténu. Multiplex 24 pokrývá celé území České republiky.Program OK TV najdou diváci v nabídce některých operátorů IPTV a OTT platforem. Od zahájení pravidelného vysílání je program součástí nabídek internetových televizních služeb jako SledovaniTV, Lepší.TV a Antik TV.Seznam IPTV/OTT služeb s OK TV se bude postupně rozšiřovat s tím, jak se dohodne provozovatel nové televizní stanice s poskytovateli těchto platforem. V některých případech je jednání složitější s ohledem na zahraniční vlastníky.Internetovým platformám poskytuje vysílatel signál ve vysokém rozlišení ( HDTV ).redakce