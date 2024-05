FOTO: Představení nové české stanice OK TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Sídlo stanice OK TV prochází rekonstrukcí, stejně tak i přihledlá komunikace (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 2 - Sídlo stanice OK TV - vnitřní pohled na hlavní vstup do budovy (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 3 - Propagační plakát OK TV před zahájením tiskové konference (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 4 - Na LCD panelu v sídle televize se zobrazuje informace o startu stanice OK TV (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 5 - Jedno z televizních studií bude sloužit pro vysílání Hitparády (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 6 - Andrea Lišková a Alice Bendová budou na OK TV vysílat show "S Alicí v kuchyni" (foto: parabola.cz)







▲ Obr č. 7 - Vlasní pořad na televizi OK TV bude mít břichomluvec Zdeněl Polach - show "Zdeněk a Matýšek". Na snímku je také Miloš Knor, který pro diváky OK TV bude připravivat Talk show (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 8 - Vaření s láskou nabídnou manželé Betty a Vojta Urbanovi v pořadu "Chutně s Betty a Vojtou" (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 9 - René Kekely, mluvčí OK TV bude mít na stanici show "Face to face", kterou mohou diváci znát z YouTube (foto: parabola.cz)



▲ Obr č. 10 - Část týmu OK TV, která bude diváky OK TV provázet jednotlivými pořady (foto: parabola.cz)



Ve čtvrtek 16. května 2024 začne na českém trhu vysílat nový celoplošný kanál s názvem OK TV. Provozovatel stanice OK Music Television s.r.o. dnes svůj nový projekt oficiálně představil, včetně tváří, které se na stanici budou pravidelně objevovat.OK TV naladí diváci na klasickou pozemní anténu v celoplošné Vysílací síti 24 (DVB-T2 multiplex 24 ) operátora Digital Broadcasting , kde bude šířena v SD. Jednání probíhají i s provozovateli placených televizních služeb. SledovaniTV je zatím první OTT/IPTV platformou, která již přidání nové stanice do své nabídky potvrdila.Stanice OK TV bude vysílat z nově vybudovaných čtyř studií z Hartigovy ulice na pražském Žižkově. Budova prochází celkovou rekonstrukcí, aby mohla plně sloužit novému účelu - provozování nového celoplošného kanálu. Rekonstrukcí prochází i okolní komunikace. Sídlo televize OK je dobře dostupné MHD a to jak autobusem, tak i tramvajemi.Jednotlivými lifestylovými či hudebními pořady budou provázet známé stars z televizní obrazovky ale i zcela nové tváře.Pavel Anděl proslul unikátní živým hudebním pořadem "Noc s Andělem" (v minulosti na ČT2). Nová podoba z nového studia a s novým názvem "Andělská noc" se vrací na obrazovku na OK TV. Svoji talk show Sejdeme se na Cibulce nabídne divákům OK TV Aleš Cibulka pod novým názvem "Sejdeme se u Cibulky". Šárka Vaňková, která odstartovala svoji hudební kariéru díky reality show "Česko hledá Superstar", bude na nové televizi moderovat dva pořady - "Hvězdy manéže" a zprávy ze světa celebrit - "VIP Koktejl"."Holky na tahu" bude talk show s moderátorkami Barborou Mottlovou a Evou Decastelo. Martin Hrdinka bude na OK TV moderovat autorský pořad o ikonických hudebních hitech a jejich vzniku "Kartotéka Martina Hrdinky". Alice Bendová zazáří po boku své půvabné sestry v pořadu "S Alicí v kuchyni". Miloš Knor dostane prostor v celovečerní "Talk Show Miloše Knora".Jediný břichomluvec v České republice Zdeněk Polach se v soutěži Česko Slovensko má talent probojoval až do finále. Na OK TV bude mít show (nejen) pro děti s názvem "Zdeněk a Matýsek".redakce