CANAL+ Action v květnu: Premiéra seriálu Podle skutečné události

▲ Obr č. 1 - Záběr z promo smyčky CANAL+ Action. Ilustrační foto



Televizní stanice CANAL+ Action uvádí v květnu premiéru nového seriálu Podle skutečné události, kultovní sci-fi komedii Muži v černém, úspěšný čínsko-americký velkofilm Tygr a drak a americké současné drama Cena závislosti.Nabídka programu CANAL+ Action je také k dispozici ve streamovací službě CANAL+ www.canalplus.cz (Based on a True Story, 2023)23. květnaPrvní řada osmidílné série je černou komedií o realitní makléřce, bývalé tenisové hvězdě a instalatérovi, kteří využijí americké posedlosti skutečnými zločiny. Seriál je satirou na žánr true crime a je volně inspirován skutečnými událostmi. Manželský pár (Kaley Cuoco, Chris Messina) je zcela na dně. Jejich životy se však střetnou s nechvalně proslulým sériovým vrahem terorizujícím Los Angeles. Manželé se chopí jedinečné příležitosti, rozhodnou se využít posedlosti Ameriky zločinem a natočí s vrahem podcast.(Men in Black, 1997)1. květnaIkonická akční sci-fi komedie režiséra Barryho Sonnenfelda z roku 1997 byla natolik úspěšná, že se z filmové série MIB stal kultovní hit. Příběh sleduje nového agenta J (Will Smith), který se připojí k elitní jednotce s názvem Muži v černém a spolu s veteránem agentem K (Tommy Lee Jones) monitorují a regulují mimozemskou přítomnost na Zemi. Agenti v černých oblecích a černých brýlích dohlížejí na to, aby běžný občan neměl o existenci vesmírných návštěvníků ponětí. Humor snímku je postaven nejen na nadsázce vlastního příběhu, ale také na kontrastní dvojici ústředních protagonistů. Film se vyznačuje originálním konceptem, chytrým humorem a speciálními efekty, které jsou na dobu, kdy film vznikl, originální a příběhu dodávají výjimečnou atmosféru. Snímek získal Oscara za nejlepší masky, avšak celé trilogii MIB vévodí herecké výkony a komické situace Willa Smithe a Tommyho Leea Jonese.(Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000)7. květnaKultovní čínsko-americký film slavného režiséra Anga Leea dosáhl díky kombinaci bojových umění, romantiky a epického příběhu úspěchu po celém světě. Získal mnoho ocenění včetně Oscara za nejlepší cizojazyčný film a Zlatého glóbu za nejlepší režii. Jeho úspěch zaznamenal zlom v čínském filmovém průmyslu a pomohl popularizovat čínské filmy po celém světě. Děj filmu se odehrává v legendární středověké Číně a sleduje osudy několika postav, které jsou spojeny s úžasnými bojovými dovednostmi. Hlavními postavami jsou Li Mu-Bai (Stříbrný drak), kterého ztvárnil Chow Yun-fat, a jeho bývalá milenka Yu Shu Lien (Svatojánský tygr), kterou hraje Michelle Yeoh. Kromě toho se v příběhu objevuje mladá dívka Jen, již hraje Zhang Ziyi. Ta se rozhodne uniknout z omezení svého života a vyzkoušet si svou sílu a své bojové dovednosti. Film vyniká nádhernými vizuálními efekty a ohromujícími scénami bojových umění s precizní choreografií, která velkofilmu dodává jedinečný zážitek.(Body Brokers, 2021)19. květnaUtah a Opal jsou feťáci žijící na ulicích venkovského Ohia, dokud je zdánlivě náhodné setkání se záhadným Woodem (Michael Kenneth Williams) nepřivede na léčení do Los Angeles. Utah sice s pomocí „cvokařky“ z léčebného centra (Melissa Leo) dosáhne střízlivosti, ale brzy zjistí, že odvykací léčba není o pomoci lidem - je to jen krycí schéma pro mnohamiliardovou podvodnou operaci, při níž jsou závislí získáváni pro nábor dalších závislých. Zotavující se Utah brzy odhalí pravdu. Ač ho lákají nabízené peníze, trápí ho pokrytectví společnosti. Musí se rozhodnout, zda se obohatí, nebo zachrání Opal z drogové závislosti.(CANAL+)redakce