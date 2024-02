Březen na CANAL+ Action: Seriál Osudové cesty a akční velkofilmy

DNES!

Na třetí měsíc roku 2024 připravil provozovatel placeného televizního kanálu CANAL+ Action, lucemburská skupina M7 Group , člen skupiny CANAL+, bohatou nabídku seriálů a filmů.V březnu CANAL+ Action uvede v tradičních nedělních večerních časech premiéru série Osudové cesty a akční velkofilmy John Wick: Kapitola 4, Deepwater Horizon: Moře v plamenech nebo 610 metrů nad zemí.PREMIÉRA SERIÁLU14. března(Departures E1)Akční seriálový konspirační thriller popisuje nevysvětlitelnou záhadu. Sleduje osud letu 716 - osobního letadla, které náhle zmizí nad Atlantickým oceánem - a odhaluje temné tajemství, které se skrývá za tímto záhadným zmizením. Když se letadlo nečekaně ztratí z radaru a veškeré pokusy o komunikaci selžou, začíná pátrání. Postupně se odhaluje síť intrik a konspirací různých mocných zájmových skupin. Série se vyznačuje napínavým akčním dějem, který je plný nečekaných zvratů.NEDĚLNÍ VEČERY3. března(Deepwater Horizon, 2016)Akční film vznikl na základě skutečné události, k níž došlo 20. dubna 2010 na ropné plošině v Mexickém zálivu. Emotivní a napínavý příběh zachycuje odvahu těch, kteří pracovali na plošině Deepwater Horizon, a extrémní momenty statečnosti a přežití tváří v tvář tomu, co se stalo po jedné z největších člověkem způsobených katastrof ve světových dějinách.Režisér Peter Berg zachycuje strastiplný boj těch, kteří se snaží přežít a zároveň minimalizovat dopady katastrofy. Skvělé výkony herců Marka Wahlberga a Kurta Russella umocňují spojení s postavami, které čelí neuvěřitelnému stresu a nebezpečí. Film není pouze o katastrofě samotné, ale také o lidském hrdinství a nabízí zamyšlení nad důsledky našich činů i nad potřebou respektovat sílu přírody.10. března(Fall, 2022)Napínavý thriller se odehrává v extrémních podmínkách ve výšce 610 metrů nad zemí. Pro nejlepší kamarádky Becky (Grace Caroline Currey) a Hunter (Virginia Gardner) je život o překonávání strachu a hranic. Poté, co vylezou do výšky 610 metrů na vrchol opuštěné rádiové věže, se ale ocitnou v bezvýchodné situaci a nemají jak sestoupit dolů. Dovednosti Becky a Hunter, které jsou zkušenými horolezkyněmi, budou podrobeny těžké zkoušce, když budou zoufale bojovat o přežití s přírodními živly, nedostatkem zásob a závratnými výškami. Jedná se o poutavý příběh o síle lidského ducha a odhodlání překonat zdánlivě nepřekonatelné překážky.17. března(Last Seen Alive, 2022)Ve filmu Status: naživu sledujeme příběh Willa, úspěšného podnikatele, jehož manželství s Lisou prochází manželskou krizí. Když si Lisa potřebuje udělat pauzu, požádá Willa, aby ji odvezl k jejím rodičům. Během zastávky na čerpací stanici, kde potřebují natankovat, Lisa záhadně zmizí. Přestože celou záležitost nahlásí na policii, vydává se Will na vlastní pěst zjistit o záhadném zmizení pravdu. Gerard Butler v roli Willa a Jaimie Alexander jako Lisa nás zavedou do světa intrik a odhalí Lisino temné tajemství.24. března(John Wick 4)John Wick (Keanu Reeves) se ve čtvrtém pokračování akčního trháku vydává na nekompromisní misi a usiluje o poražení Nejvyšší rady, která ho pronásleduje. Než se mu podaří dosáhnout svobody, musí čelit novému, ještě mocnějšímu nepříteli, který má spojence po celém světě. Situace se dále komplikuje, když nová spojenectví přetvářejí staré přátele v neúprosné soupeře.John Wick se ocitá v boji nejen se svými fyzickými protivníky, ale i s intrikami a zradami, které ohrožují jeho život. Keanu Reeves znovu exceluje v roli nezničitelného a nekompromisního zabijáka, který neváhá použít každý prostředek, aby dosáhl svého cíle. John Wick: Kapitola 4 slibuje velkolepou akci, napětí a adrenalinové okamžiky navazující na předchozí díly.