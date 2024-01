CANAL+ Action v únoru: Zabít tiše či Vedlejší účinky

DNES!

▲ Obr č. 1 - Záběr z promo smyčky CANAL+ Action. Ilustrační foto



Na druhý měsíc roku 2024 připravil provozovatel adrenalinového televizního programu CANAL+ Action další hity. Diváci se mohou těšit na tituly jako Zabít tiše, Vedlejší účinky nebo Harry Haft: Boxer z Osvětimi.Staniceje součástí balíčků satelitní (DTH) platformy Skylink , internetové (OTT) služby Skylink Live TV i streamovací (SVOD) aplikace CANAL+. Dále je program dostupný u některých dalších televizních operátorů - v Česku O2TV či T-Mobile TV (služby Magenta TV/SAT), na Slovensku u DIGI SK či Slovak Telekom (služby Magio TV/Magio TV SAT).4. února(Killing Them Softly, 2012)Kriminální drama se odehrává ve světě organizovaného zločinu. Režisér Andrew Dominik zvolil syrový a realistický pohled na podsvětí a v příběhu popisuje sociopolitické aspekty zločinného prostředí. Markie Trattman (Ray Liotta) pořádá soukromé karetní hry jen pro pozvané. Jednoho dne zvolí riskantní tah při přepadení vlastní mafiánské herny. I přes jeho následné přiznání se k činu a odpuštění od ostatních hráčů se situace brzy zvrtne, když hernu znovu přepadnou. Jackie Cogan v podání Brada Pitta je najat, aby tuto záležitost jistě a v tichosti vyřešil. Film je vynikající nejen pro své poutavé drama a záhadné zvraty, ale především výkonem herců Brada Pitta a Raye Liotty. Drama Zabít tiše se zaměřuje na hlavní charaktery a prostřednictvím nich předkládá kritiku společnosti i morálních hodnot.11. února(Side Effects, 2013)Kriminální a psychologický thriller Stevena Soderbergha zkoumá temné stránky farmaceutického průmyslu a psychiatrie. Příběh začíná jako studie manželské krize po návratu Martina Taylora (Channing Tatum) z vězení za obchodní machinace, ale brzy se rozvíjí do nečekaných směrů. Rooney Mara exceluje v roli manželky Emily Taylorové, která trpí depresí a po pokusu o sebevraždu se stává středem pozornosti. Jude Law zde hraje psychiatra Jonathana Bankse, jehož život se začne hroutit, když začne předepisovat nová antidepresiva s děsivými vedlejšími účinky. Film se vyznačuje poutavým scénářem, který postupně odhaluje složité vrstvy intrik a manipulace. Soderberghova režie vnáší do filmu atmosféru napětí a tajemství a klade si otázky ohledně etiky, odpovědnosti a moci ve světě medicíny.18. února(Survivor, 2021)Film amerického režiséra Barryho Levinsona byl natočen podle skutečné události a odehrává se v období po druhé světové válce. Ben Foster exceluje v roli boxera Harryho Hafta, který bojoval se svými spoluvězni v koncentračních táborech, aby přežil. Pronásledován vzpomínkami a pocitem viny se snaží pomocí prestižních zápasů proti boxerským legendám, jako je Rocky Marciano, znovu najít svou první lásku. Levinsonovův přístup zachycuje atmosféru poválečné doby a umožňuje se vcítit do Haftových vnitřních konfliktů. Silný příběh o vině, ztrátě a hledání lásky je mistrovským dílem o lidské odolnosti i přes nepředstavitelné životní utrpení.Páteční večer23. února(Bastille Day, 2016)Americký kapsář Michael Mason (Richard Madden) se nečekaně ocitá v síti mezinárodního terorismu. Idris Elba jako agent Sean Briar je z válečných konfliktů v Sýrii a Iráku převelen do pařížské kanceláře, kde si těžko zvyká. Po výbuchu bomby se Michael ocitne v hledáčku CIA jako jediný podezřelý. Briar je odhodlán Michaela najít a dostat ho do vazby dřív, než tak učiní francouzské úřady. Aby dosáhli společného cíle, spojí Briar a Michael své síly a vydávají se na čtyřiadvacetihodinovou honičku pařížskými ulicemi s cílem odhalit celé spiknutí. Akční thriller nabízí napínavý příběh ze současné Paříže, který je plný nečekaných zvratů a akčních scén.redakce