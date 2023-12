Koncerty v poslední den roku na domácích stanicích

DNES!

▲ Obr č. 1 - Záznam koncertu Marka Ztraceného uvede TV Nova (foto: TV Nova)



Poslední den roku je tradičně ve znamení zábavy a koncertů populární hudby. Hledáte-li proto hudební kulisu pro oslavu příchodu nového roku, můžete vybírat z bohaté nabídky domácích televizních stanic.Satelitní kanálpřináší - jako každý rok - 24hodinové pásmo záznamů koncertů populární hudby. Nejinak tomu bude i letos. Přehled silvestrovských koncertů 3sat jsme Vám již na stránkách webu parabola.cz představili. Nyní jsou na řadu domácí stanice, které jsou dostupné největšími počtu domácností.Záznamům koncertů se bude věnovat především program ČT art. Ten 31.12.2023 ve 20:30 hodin nabídne například megakoncert jedné z nejúspěšnějších českých kapel Chinaski. Záznam koncertního vystoupení z pražské O2 areny pochází z roku 2014.O necelou hodinu později - ve 21:25 hodin uvede stejný vysílací kanál Poctu Freddiemu Mercurymu. Největší hudební hvězdy 20. dubna 1992 uctily svým vystoupením na stadionu ve Wembley památku frontmana kapely Queen.Příchod roku 2024 oslaví televize Nova koncertem Marek Ztracený v Edenu, který začne v prvních minutách roku 2024. Jde o premiéru záznamu koncertu nejpopulárnějšího českého zpěváka, který na fotbalovém stadionu sledovalo během tří večerů rekordních 100 tisíc diváků.Po skončení záznamu koncertu Marka Ztraceného nabídne TV Nova v 1:50 hodin záznam koncertu z roku 2010 Michala Davida 50 - Mejdan roku, kdy slavil své kulatiny. Gratulovat mu přišli Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Karel Gott a další hvězdy české populární scény.Provozovatel hudební skupiny Óčko připravil do vysílání televize Óčko Star záznamy koncertů. V nedělí 31. prosince v 16:00 hodin odvysílá koncert Maroon 5: Itunes Festival. O půlnoci pak koncert kapely Oasis: Live Wembley Arena z roku 2008.Nutno poznamenat, že Óčko Star vysílá záznamy koncertů pop music v tomto týdnu každý večer. V pondělí je to ve 22:00 hodin koncert Eltona Johna, v úterý ve stejném čase Adele, ve středu R.E.M., ve čtvrtek Katy Perry, v pátek Pet Shop Boys a v sobotu Bon Jovi.Celoplošná televize Relax přinese v neděli 31. prosince vr 20:55 hodin Sestřih jedinečného koncertu rádia Čas k výročí 25 let od zahájení vysílání.Druhý programový okruh RTVS přinese svým divákům hudební dokumenty. Stojí za zmínku připomenutí hvězd populární hudby. V 16:05 to bude Britney Spears, v 16:30 Michael Jackson, v 16:50 hodin Madonna, v 17:15 George Michael, v 17:40 hodin Elton Joh, 18:00 Tina Turner. Po bloku dětských pořadů v 19:15 Mariah Carey, 20:10 ABBA, 21:05 Beatles a ve 21:55 dva díly za sebou věnované kapele Queen.redakce