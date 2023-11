Silvestr na 3sat s koncerty Boba Dylana, P!NK, Stinga či Céline Dion

DNES!

Silvestr 2023 na 3sat

Poslední den roku 2023 přinese televizním divákům jedinečnou možnost procestovat celý svět a být blízko hvězd populární hudby. Na diváky čeká téměř 24 hodinové pásmo koncertů různých hudebních žánrů.I letos na diváky kulturní televizečeká populární pásmo "Pop around the clock", jehož cílem je navodit skvělou atmosféru spojenou s koncem jednoho a začátkem nového roku.V pohodlí domova mohou diváci prostřednictvím 3sat sledovat koncerty známých interpretů a kapel. Půjde o záznamy živých vystoupení nejenom z posledních let ale také přijdou na řadu koncerty ze 70. či 90. let minulého století.Pásmo koncertů na 3sat odstartuje 31. prosince 2023 Bob Dylan v 6:15 hodin. Nový rok diváci mohou přivítat s koncertem Madonny, který začíná 30 minut před půlnocí. Posledním koncertem v 5:00 hodin ráno, 1. ledna 2024, bude vystoupení Rity Ory.Zábavní hudbu na 3sat vystřídá na Nový rok koncerty vážné hudby a opery.

06:15 Bob Dylan: Shadow Kingdom - The Early SongsSanta Monica, Kalifornie, USA 202107:05 The Highwaymen: American Outlaws - LiveNassau Coliseum, New York City, USA 199008:20 Lynyrd Skynyrd: Live at the Ryman - Celebrating 50 YearsRyman Auditorium, Nashville, USA 202209:15 Mick Fleetwood & FriendsPalladium Theatre, Londýn, Velká Británie 202010:30 Eric Clapton: Across 24 Nights.Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie 1990/199111:30 Peter Gabriel: Secret World - Live.Palasport Nuovo, Modena, Itálie 199312:45 Sting: My Songs - Live at Château de ChambordChâteau de Chambord, Francie 202214:00 Céline Dion: Une Seule FoisLes Plaines d´Abraham, Quebec City, Kanada 201314:45 Herbert Grönemeyer: „Das ist los"-TourVeltins-Arena, Gelsenkirchen, Německo 202316:45 Paul McCartney & Wings: RockshowMadison Square Garden, New York, The Kingdome, Seattle,Forum, Los Angeles, USA 197617:45 George Michael: Live in London - 25 Live TourEarls Court Exhibition Centre, Velká Británie 200819:00 P!NK: FunhouseSydney Entertainment Centre, Austrálie 200920:15 Tina: Live!GelreDome, Arnheim, Nizozemí 200921:30 The Rolling Stones: GRRR Live!Prudential Center, Newark, USA 201223:30 Madonna: Rebel Heart TourAllphones Arena, Sydney, Austrálie 201601:30 Bryan Adams: Waking up the NeighboursRoyal Albert Hall, London, Velká Británie 202202:30 Backstreet Boys: In a World Like This - Live in SaitamaSaitama Super Arena, Saitama, Japonsko 201303:45 Santana: Corazón - Live from MexicoArena Vicente Fernández Gómez, Guadalajara, Mexiko 201305:00 Rita Ora: At the Eiffel TowerParis, Francie 2021