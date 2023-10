CANAL+ Action: Nedělní večery s akčními sci-fi a hororovými filmy

DNES!

Nedělní večery na adrenalinovém programubudou v předposledním měsíci roku 2023 patřit akčním sci-fi filmům a hororům.5. listopaduBrad Pitt v americkém sci-fi thrilleru v režii Marca Fostera. Po celém světě se šíří ničivá virová epidemie. Gerry Lane (Brad Pitt) pracoval pro Organizaci spojených národů a nyní je jako expert najímán na řešení krizových situací. Jeho úkolem je identifikovat zdroj problému a zlikvidovat hrozbu. Lidstvo bojuje s rychle se šířícím virem, který nakažené lidi mění v agresivní, rychle se pohybující a nezastavitelné hordy. Gerry s týmem vyráží na globální misi, aby našel zdroj nákazy. Cíl jejich mise se může ukrývat kdekoliv na světě, boj s neviditelným nepřítelem ohrožuje nejen lidstvo, ale i samotný Gerryho tým. Světová válka Z je napínavý akční film s postapokalyptickým námětem, který zkoumá boj lidstva s extrémní krizovou situací. Brad Pitt ztvárnil hlavní roli a také se o vznik filmu zasadil jako výkonný producent. Světová válka Z se stala jedním z největších komerčních úspěchů Brada Pitta. Jeho výkon v roli Gerryho Lanea byl ceněn kritiky a přispěl k atraktivitě filmu po celém světě.12. listopaduRežijní debut amerického herce a scenáristy Johna Krasinského Tiché místo je hororový film z roku 2018, kde autor ztvárnil po boku Emily Blunt i hlavní roli. Děj filmu se odehrává v postapokalyptickém světě, ve kterém je lidstvo sužováno tvory, kteří mají mimořádně vyvinutý sluch a loví lidi na základě zvukových signálů. Hlavní postavy Lee (John Krasinski) a Evelyn (Emily Blunt) se spolu se svými třemi dětmi snaží v tomto nehostinném prostředí přežít. Nejstarší dcera je neslyšící, což se stává výhodou, protože rodina komunikuje znakovou řečí a žije téměř beze zvuku. Film Tiché místo vyniká svou atmosférou a hereckými výkony i tím, jak v hororovém žánru originálním způsobem zkoumá strach z ticha a zvuku. Emily Blunt byla za svou roli nominována na Zlatý glóbus. Film se v roce 2021 dočkal také úspěšného pokračování s názvem Tiché místo 2.19. listopaduAmerický sci-fi thriller Ulice Cloverfield 10 z roku 2016 režíroval Dan Trachtenberg. Děj filmu se zaměřuje na hlavní postavu Michelle (Mary Elizabeth Winstead). Ta je zapletena do autonehody a probouzí se v podzemním bunkru, který patří Howardovi (John Goodman). Howard tvrdí, že svět venku je zamořen kontaminovaným vzduchem a není možné jít ven. Michelle považuje Howarda za blázna a věznitele, ale postupně zjišťuje, že venku se skutečně děje něco neobvyklého a velmi nebezpečného. Společně s Emmettem (John Gallagher Jr.) se snaží zjistit, zda jsou Howardova tvrzení pravdivá. Film postupně odhaluje tajemství postav a vytváří napínavou atmosféru v uzavřeném prostoru bunkru, kde se střetávají různé osobnosti. Spoluautorem scénáře je talentovaný režisér a scenárista Damien Chazelle (Babylon, La La Land, Whiplash).26. listopaduHororový snímek Řbitov zviřátek z roku 2019 je adaptací stejnojmenného románu slavného spisovatele Stephena Kinga, který vyšel již v roce 1983. Děj filmu sleduje příběh doktora Louise Creeda (Jason Clarke), jeho manželky Rachel (Amy Seimetz) a jejich dvou dětí, kteří se z velkoměsta přestěhují na venkov do velkého domu poblíž lesa. V blízkosti jejich nového domova je místo, kde místní děti pohřbívají své domácí mazlíčky, ať už zemřely přirozenou cestou, nebo při různých nehodách. Louis má k otázce smrti pragmatický postoj, avšak jeho žena Rachel má se smrtí spojené traumatické zážitky z dětství a snaží se své děti před tímto tématem chránit. Když jejich dcera Ellie přijde o svého kocoura, soused jim poradí, aby kocourka pohřbili na zvířecím hřbitově a že se kocour vrátí a bude jiný, divočejší a nebezpečnější. Film Hřbitov zvířátek je klasickým hororovým příběhem o smrti, lásce i následcích, které přicházejí s pokusy o narušení přirozeného řádu.Úterky ve 20.057. listopaduBritský seriál z roku 2021 byl produkován pro stanici Channel 5. Idylická rodinná dovolená v Turecku se změní v noční můru, když je 16letý syn obviněn ze závažného zločinu. Dramatický seriál se zabývá komplexními rodinnými vztahy a morálními otázkami v situaci extrémního stresu. Příběh sleduje, jak se rodina snaží čelit těžkostem a zjistit pravdu ohledně obvinění jejího syna.21. listopaduIrský seriál z roku 2021 sleduje příběh fiktivní dublinské rodiny zapletené do války gangů a ukazuje na nezlomná rodinná pouta. Seriál nabízí intenzivní dojemný pohled na život rodiny hlavního protagonisty Erica Kinselly (Charlie Cox). Ten představuje komplexní postavu, která se snaží ochránit své nejbližší a přežít v krutém prostředí organizovaného zločinu. Série vyniká poutavým vyprávěním a výbornými hereckými výkony, které postavám a jejich konfliktům poskytují hloubku. Autentičnost seriálu je podtržena irským prostředím a kulturou, což seriálu dodává jedinečný ráz.redakce