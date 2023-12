CANAL+ Action v lednu: Premiéry seriálů Pluk mizerů a Vyjednavač

DNES!

V měsíci lednu nového roku 2024 CANAL+ Action uvádí legendární kolekci filmů Mission Impossible s Tomem Cruisem a premiéry akčních seriálů Pluk mizerů a Vyjednavač.Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz 4. ledna(SAS: Rogue Heroes, 2022-2023)Britský televizní seriál byl natočen v roce 2022 podle knižní předlohy SAS: Rogue Heroes - The Authorized Wartime History od Bena Macintyrea. Pozoruhodný příběh sleduje povstalce britské armády, kteří během nejtemnějších dnů druhé světové války vytvořili v severoafrické poušti legendární elitní jednotku s názvem SAS (Special Air Service). Seriál sleduje odvážné příběhy lidí, kteří tuto jednotku zformovali a vedli v boji proti nepříteli. Historické drama kombinuje skutečné události s fikcí a přináší pohled na odvahu a odhodlání těchto vojáků během války.25. lednaSeriál Vyjednavač vypráví příběh kapitána Gabriela Mencka, který je vedoucím vyjednavačem pro GATE, speciální policejní jednotku pověřenou řešením krizových situací v celém Sao Paulu. Seriál popisuje jeho dovednosti vyjednávání a schopnost řešit napjaté situace ve spolupráci s týmem vyšetřovatelů.Osmidílný seriál slibuje napínavé situace při vyjednávání a zcela nestandardní kriminální kauzy z brazilské megapole Sao Paula, přičemž v hlavní roli kapitána Mencka vyniká svým výkonem Malvino Salvador.14. ledna(Killer Elite, 2011)Akční kriminální thriller režiséra Garyho McKendryho s hvězdným hereckým obsazením je inspirovaný skutečnými událostmi a vychází z knihy Ranulpha Fiennese. Příběh filmu sleduje Dannyho Bryce (Jason Statham), bývalého britského speciálního agenta, který se zaplete do nebezpečné mise, aby zachránil svého mentora Huntera (Robert De Niro). Bryce musí řešit úkoly vytýčené tajemným šéfem a postavit se proti elitní skupině nájemných zabijáků v čele se Spiekem (Clive Owen). Když chce šejk z Ománu pomstu za smrt svých synů, nabízí svá ropná pole za hlavy tří britských vojáků SAS. Legendární Hunter nabídku dostane, ale odmítne. Úkolem je pověřen jeho žák Danny, ale musí nekompromisně zabít speciální jednotky a čelit odvetě. Film nabízí nebezpečnou konfrontaci, která odhaluje temné tajemství. Skvěle zpracované akční scény podtrhují vynikající herecké výkony Jasona Stathama, Clivea Owena a Roberta De Nira.Kolekce špionážních thrillerů Misson Impossible je považována za jedno z nejúspěšnějších děl akčního žánru. Od svého vzniku v roce 1996 již čítá sedm filmů v režii různých režisérů. Klíčovou postavu Ethana Hunta ztvárnil Tom Cruise, který se ujal také produkce několika posledních dílů. CANAL+ Action nabídne sérii od prvního až po předposlední film. Každý z nich přináší výbušné mixy špionáže a napínavých intrik a adrenalinových akčních scén. Tom Cruise exceluje jako Ethan Hunt, vnášející do každého projektu charisma a fyzickou zdatnost i odvahu. Kolekce Mission Impossible není jen souborem samostatných filmů, je to dobrodružná cesta s jedním z nejcharismatičtějších agentů v historii kinematografie.(1996, režie: Brian De Palma)(2000, režie: John Woo)(2006, režie: J. J. Abrams)(2011, režie: Brad Bird)(2015, režie: Christopher McQuarrie)(2018, režie: Christopher McQuarrie)redakce