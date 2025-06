Změny v ceníku Skylinku. Týká se programů Film+ a AMC

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



K 1.7.2025 vstoupí v platnost nový ceník operátora česko-slovenské satelitní platformy Skylink . Ceny balíčků se nezmění. Dojde ale ke změně v balíčcích.Na začátek prázdnin má operátor DTH služby Skylink, lucemburská mediální skupina M7 Group , člen CANAL+, pro zákazníky příjemné zprávy. Filmové kanály Film+ a AMC společnosti AMC Networks budou zařazeny do dalších balíčků.Stanicebude přesunuta z balíčku Smart do Mini. Sesterský kanálbude přesunut z Multi do Smartu. Ve výsledku to znamená, že oblíbené filmy a seriály z těchto stanic uvidí ještě více diváků.Technické parametry programů se nemění.Přesun stanic Film+ a AMC do nižších balíčků může souviset s nedávnou novou dohodou AMC Networks s CANAL+, která se týká distribuce všech programů provozovatele na platformě Skylink. Jednou z dalších viditelných novinek je spuštění nového českého feedu sportovního kanálu Sport1 HD. Ten bude divákům přinášet stejný program divákům v České republice a na Slovensku. Lišit se bude jen reklamními bloky, které budou přizpůsobené na jednotlivé trhy.redakce