Skylink ruší méně využívaný ceník Skylink TMT

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



Ceník služeb provozovatele česko-slovenské satelitní a internetové platformy Skylink , respektive Skylink Live TV se zjednoduší. Operátor přestane nabízet zákazníkům služby se speciálním ceníkemO této skutečnosti informuje operátor platformy Skylink, lucemburská mediální společnost M7 Group , člen CANAL+, dotčené zákazníky. Služby s historickým ceníkem a strukturou balíčků Skylink TMT bude provozovatel nabízet do 30.6.2025. Po tomto termínu budou klienti využívat některý z aktuálně nabízených tarifů. Zákazníci si mají vybrat balíček, který bude vyhovovat jejím potřebám. Aktuální balíčky obsahují jiné programy a jsou nabízeny za jiné ceny. S koncem ceníku Skylink TMT se změní i způsob platby - klient již nebude provádět úhradu za služby zpětně, ale dopředu.V rámci promo akce budou mít klientipo celý červen k dispozici kompletní nabídku operátora Skylink. Mají tedy možnost poznat všechny programy i ty, které nebyly součástí původních tarifů. Fakticky to znamená, že podle ceníku Skylink TMT budou služby těmto klientům poskytovány do konce tohoto měsíce.Během června si mohou diváci s tarifem Skylink TMT vybrat některý z aktuálních balíčků Skylinku a v průběhu června i zaplatit. O měsíc zdarma ale nepřijdou. Operátor těmto klientům nabízí Kombi+ na celý rok jen za 349 Kč měsíčně (běžná cena přitom je 499 Kč) nebo balíček Multi jen za 298 Kč měsíčně (běžná cena tohoto balíčku je 389 Kč měsíčně).V balíčku Kombi+ jsou vlastní sportovní kanály CANAL+ Sport ale i stanice jako Nova Sport 1/2/3/4/5, Arena Sport 1/2 či Sport 1/2 a mnoho dalších programů různých žánrů.Služby s ceníkem Skylink TMT přestane operátor poskytovat z důvodu, že většina bývalých klientů T-Mobile již přešla na některý z aktuálních balíčků a systémové udržování historického ceníku již nebylo ekonomické.Co je to vlastně ceník Skylink TMT? Je to speciální ceník pro zákazníky Skylinku, které převzal po společnosti T-Mobile.Telekomunikační operátor T-Mobile spustil svoji satelitní platformu v Česku v listopadu 2010. Svoji DTH platformu provozoval na infrastruktuře Skylinku na satelitu Astra na pozici 23,5°E. Služba fungovala jen 4 roky. Na konci října 2014 se provozovatel rozhodl ukončit poskytování satelitní televize a zákazníky převzal Skylink, který těmto klientům nabízel služby skrze speciální ceník Skylink TMT. Znamená to, že po 10,5 letech skončí poslední památky po tehdejší virtuální DTH platformě na pozici 23,5°E.Společnost T-Mobile se po čase vrátila k satelitní televizi. Televizní službu přes satelit nyní nabízí z infrastruktury společnosti Slovak Telekom (ST) na satelitech Intelsat 10-02 (1°W) / Thor 5 /6/7 (0,8°W).redakce