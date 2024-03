CANAL+ Action v dubnu: seriál Hlavní podezřelý či Fabelmanovi

DNES!

▲ Obr č. 1 - Záběr z promo smyčky CANAL+ Action. Ilustrační foto



Placený adrenalinový kanálpřinese v dubnu premiéru britské minisérie Hlavní podezřelý, kultovní akční filmy Tygr a drak a Karate Kid a autobiografický film Stevena Spielberga Fabelmanovi.Tituly z programu CANAL+ Action jsou k dispozici také ve videotéce CANAL+.PREMIÉRA SERIÁLU16. dubna(The Suspect, 2022)Britská pětidílná minisérie z policejního prostředí vznikla podle stejnojmenného románu Michaela Robothama z roku 2004. Doktor Joe O’Loughlin má zdánlivě dokonalý život - oddanou manželku, milující dceru a úspěšnou praxi klinického psychologa i úspěch v médiích. Na internetu se stane hrdinou poté, co zachrání mladého pacienta, který se chystal skočit z desátého patra nemocnice. Když je na hřbitově v západním Londýně v mělkém hrobě nalezena žena, pitva odhalí, že byla 21krát bodnuta. Údajně svým vlastním nožem. Joe O’Loughlin je policií přizván k případu, avšak až později přizná, že žena byla jeho bývalou pacientkou. Následně se kvůli sérii zdánlivých náhod a důkazů stává hlavním podezřelým z vraždy. V hlavní roli chytrého a charismatického klinického psychologa se představí britský herec Aidan Turner.7. dubna(The Fabelmans, 2022)Oceňovaný projekt Stevena Spielberga je částečně autobiografický snímek o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana, který vyrůstá v poválečné Arizoně, kde zkoumá a poznává, jakou moc mají filmy. Navzdory všem nepřízním osudu a překážkám, které mu stojí v cestě, se Sammy ponoří do své vášně a filmování se mu stane životní cestou. Scénář Spielberg napsal se svým dlouholetým scenáristou Tony Kushnerem. Natočil dílo, které dokazuje vrcholnou formu tvorby světově uznávaného filmaře. Vedle autobiografických prvků se jedná o příběh velké lásky v mnoha podobách. Malý Sammy Fabelman vyrůstá v láskyplné rodině. Maminka (Michelle Williams), kdysi nadějná pianistka, se vzdala kariéry, aby se mohla starat o rodinu. Tatínek (Paul Dano) je geniální elektroinženýr, ale především milující, až k neuvěření laskavý a hodný manžel a otec. Film Spielberg věnoval svým rodičům.24. dubna(Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000)Kultovní čínsko-americký film slavného režiséra Anga Leea dosáhl díky kombinaci bojových umění, romantiky a epického příběhu úspěchu po celém světě. Získal mnoho ocenění včetně Oscara za nejlepší cizojazyčný film a čtyři další nominace včetně nejlepší režie. Jeho úspěch zaznamenal zlom v čínském filmovém průmyslu a pomohl celosvětově popularizovat čínskou kinematografii. Děj filmu se odehrává v legendární středověké Číně a sleduje osudy několika postav, které jsou spojeny s úžasnými bojovými dovednostmi. Hlavními postavami jsou Li Mu-Bai (Stříbrný drak), kterého ztvárnil Chow Yun-fat, a jeho bývalá milenka Yu Shu Lien (Svatojánský tygr), již hraje Michelle Yeoh. Kromě toho se v příběhu objevuje mladá dívka Jen, kterou hraje Zhang Ziyi. Ta se rozhodne uniknout z mezí svého života a vyzkoušet si svou sílu a bojové dovednosti. Film vyniká nádhernými vizuálními efekty a ohromujícími scénami bojových umění s precizní choreografií, která z filmu dělá jedinečný estetický zážitek.26. dubna(Karate Kid, 2010)Akční film Karate Kid z roku 2010 je remake klasického filmu z roku 1984, který zrežíroval Harald Zwart podle scénáře Christophera Murphyho. V hlavních rolích excelují Jackie Chan, Jaden Smith a Taraji P. Henson. Příběh sleduje mladého chlapce Dree Parkera, který se přestěhuje s matkou do Číny a musí se vyrovnat s novým prostředím. Poté, co se stane obětí šikany, začne Dre pod vedením mistra Han, který mu pomáhá získat sebedůvěru a dovednosti potřebné k tomu, aby se postavil svým protivníkům, trénovat kung-fu. Film je plný emocí, akce a inspirativních momentů. Zachycuje příběh o překonávání překážek, učení se sebeovládání a hledání síly v sobě samém. Natáčení v krásných čínských lokalitách přidává filmu na vizuální atraktivitě a autentičnosti. Karate Kid z roku 2010 se stal moderním pokračováním klasického příběhu a získal si miliony fanoušků po celém světě.redakce