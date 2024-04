Rekonstrukce FM vysílače Banská Bystrica - Suchá Hora, start DAB multiplexu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



Plánované rekonstrukční práce na vysílači Suchá Hora jsou nevyhnutelné pro zabezpečení kvalitního a spolehlivého vysílání Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred do budoucnosti. S maximálním ohledem na bezpečnost a kvalitu služeb budeme usilovat o minimalizaci dopadu těchto prací na naše posluchače prostřednictvím zabezpečení několika náhradních možností příjmu signálu během období rekonstrukce

Rozhlasový vysílaččeká důležitá oprava, která změní možnosti příjmu programů z vysílače. Ještě před zahájením rekonstrukce bude ze stejného stanoviště spuštěn nový digitální rozhlasový multiplex (DAB), který zajistí alternativní příjem programů Slovenského rozhlasu.Slovenský veřejnoprávní vysílatel RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) informoval, že dne 29.4.2024 v 8:00 hodin začne plánovaná rekonstrukce na rozhlasovém vysílači Suchá Hora. Cílem prací je zabezpečit provoz vysílače do dalších let a stejně tak i kvalitní příjem vysílání stanic Rádio Slovensko a Rádio Regina Stred.Popisovaný VKV/FM vysílač Banská Bystrica - Suchá Hora se nachází v lokalitě Skalka u Kremnice ve výšce 1230 metrů nad mořem a konstrukční výškou stožáru 300 metrů a je jedním z nejvýznamnějších rozhlasových vysílačů na Slovensku. Z vysílače jsou šířeny programy RTVS Rádio Slovensko na frekvenci 90,1 MHz a Rádio Regina Stred 101,5 MHz s vyzářeným výkonem 100 kW.Plánované rekonstrukční práce budou probíhat od 29.4.2024 v denním rozsahu od 8:00 do 18:00 hodin, s výjimkou neděl. Smluvní partner RTVS a provozovatel rozhlasových vysílačů společnost Towercom , a.s. bude pravidelně vyhodnocovat a v případě potřeby i aktualizovat harmonogram prací v závislosti na povětrnostních podmínkách.," dodává ředitel Slovenského rozhlasu Ľuboš Černák.Pro posluchače Rádia Slovensko a Rádia Regina Sted bude během práce na vysílači zabezpečené vysílání ze stejné lokality se sníženým vyzařovacím výkonem. V případě, že se posluchač zmíněných stanic nebude nacházet v dosahu pokrytí, může stanice alternativně poslouchat z jiných frekvencí.V případě Rádia Slovensko mají posluchači v okolí vysílače Suchá Hora k dispozici tyt alternativní zdroje příjmu:• Banská Štiavnica 99,0 MHz• Modrý Kameň 90,9 MHz• Lučenec 103,6 MHz• Nitra 91,2 MHz• Poprad 92,2 MHz• Žilina 103,5 MHzVysílání Rádia Regina Stred mohou posluchači během rekonstrukce vysílače poslouchat i z těchto dalších vysílačů:• Lučenec 88,2 MHz• Modrý Kameň 88,5 MHz• Rimavská Sobota 95,0 MHz• Poprad 96,9 MHz• Žilina 100,1 MHzJeště před zahájením opravy vysílače bude pro posluchače v regionu středního Slovenska spuštěn nový T-DAB+ vysílač v Banské Bystrici na stanovišti Suchá Hora s výkonem 5 kW ERP. Pro poslech DAB multiplexu je nutný odpovídající přijímač.redakce