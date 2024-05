Prima COOL SK startuje na Slovensku již 27. května

DNES!

▲ Obr č. 1 - Prima COOL SK startuje 27.5.2024 (foto: FTV Prima)



Prima COOL SK přibude v nabídkách většiny operátorů satelitních, kabelových, IPTV a placených DVB-T služeb na Slovensku od pondělí 27. května. Ve stejný den dojde i ke změně názvu televizního kanálu Prima PLUS, který bude již jako Prima SK na slovenské obrazovky nadále přinášet premiérovou vlastní tvorby skupiny Prima

▲ Obr č. 2 - Prima COOL SK - programové schéma (foto: FTV Prima)



Co nabídne Prima COOL SK

▲ Obr č. 3 - Sídlo české skupiny FTV Prima (foto: FTV Prima)



Před startem Prima LOVE SK

Originální komediální seriály, zábavné pořady, motoristické a cestovatelské magazíny, pohled na často drsnou realitu, ale také legendární sci-fi. To je úvodní programová nabídka nového televizního kanálu skupiny Prima, určeného pro slovenský televizní trh. Kanálse zaměří zejména na mladšího a mužského diváka.Česká skupina Prima vysílá na Slovensku již od roku 2017, kdy spustila první oficiální TV kanál Prima PLUS , který bude se spuštěním Prima COOL SK přejmenován na. Od roku 2020 přibyla i zpravodajská multiplatforma CNN Prima NEWS v podobě televizní stanice a webových stránek.,“ uvedl Michal Stárek, senior manažer pro distribuci skupiny Prima.„Televizní stanice Prima COOL SK nám dává možnost přinést divákům na Slovensku spoustu další originální zábavné tvorby, pestré škály vlastních úspěšných motoristických, cestovatelských nebo dokumentárních a reality programů. Vedle kanálu Prima PLUS, respektive Prima SK, který se zaměřuje na premiérovou seriálovou a rodinnou zábavnou tvorbu skupiny Prima, tak novým obsahem více cílíme na mužské publikum i mladší diváky,“ přiblížila Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.Nový kanál pro slovenský trh naváže na první z tematických kanálů skupiny Prima v České republice. Tím je od roku 2009 právě kanál Prima COOL, který se stále více zaměřuje na vlastní tvorbu. K tomuto kanálu neodmyslitelně patří i některé dnes již ikonické zahraniční pořady a seriály. I na kanálu Prima COOL SK proto programy vlastní tvorby doplní vybrané akviziční tituly, které jsou na trhu pro Slovensko licenčně dostupné. Půjde například o legendární britský motoristický pořad Top Gear nebo jeden z nejznámějších sci-fi seriálů posledních desetiletí Hvězdná brána. Programovou nabídku kanálu by navíc v nejbližším období mohl doplnit ještě i další akviziční obsah.Kromě programů známých z vysílání kanálu Prima COOL v České republice se v programové nabídce Prima COOL SK objeví kupříkladu také série příběhů z každodenní policejní praxe Policie v akci, známá z vysílání hlavního kanálu Prima. Kromě zmíněného akvizičního seriálu Hvězdná brána nebo motoristického magazínu Top Gear nabídne kanál zábavné pořady jako Prima Partička, Mikýřovu hysteorii českých dějin, show K.O.MICI, Nečum na mě show nebo komediální seriál Bodyguardi s Predragem Bjelacem a Adamem Ernestem v hlavních rolích. Chybět nebudou ani premiérová vydání motoristického pořadu Autosalon nebo Fotra na tripu a dalších.Skupina Prima už nyní připravuje i start dalšího televizního kanálu pro slovenské diváky. Programovou nabídku tam na podzim letošního roku rozšíří také kanálredakce