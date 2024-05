OK TV zahájí vysílání 16. května odpoledne

DNES!

▲ Obr č. 1 - Tváře na OK TV (foto: parabola.cz)



Jestli jsem na něco opravdu hrdý, pak na to, že reálná podoba studií se přesně shoduje s mými původními návrhy a vizualizacemi. Zvláště pak proto, že stavba čtyř studií A, B, C, D se podařila zrealizovat za necelých šest měsíců

▲ Obr č. 2 - Budova televize OK TV (foto: parabola.cz)



Na českém trhu začne působit další bezplatný tématický kanál. Společnost OK Music Television s.r.o. spustí stanici pod názvem OK TV. Vysílání bude možné sledovat na klasickou pozemní anténu a též i u vybraných televizních operátorů.Vysílání bude spuštěno 16. května 2024 v odpoledních hodinách. Vysílání naladí diváci v celoplošném DVB-T2 multiplexu 24 a u dalších operátorů, se kterými probíhají intenzivní vyjednávání. SledovaniTV je zatím jedinou OTT/IPTV službou, která potvrdila zařazení programu do nabídky.Heslem stanice OK TV je „Televize, která vás ocení“. Diváky bude pravidelně oceňovat. Kromě celé řady zábavních, lifestylových a hudebních pořadů, včetně těch, které budou vysílány live, budou moci diváci OK TV vyhrávat denně menší, ale i větší hodnotné ceny.OK TV nebude vysílat klasické zprávy, politiku ani krimi, avšak rozhodně nebudou chybět talk show, soutěže, zábavné a lifestylové pořady a do budoucna také publicistika. Stanice cílí primárně na diváky ve věku 35+, kteří vyhledávají humor, pohodu a laskavost.Autorem moderních, nadčasových a multifunkčních studií je Martin Hruška, stage designér světového formátu, který má za sebou bezpočet prestižních televizních, kulturních i sportovních projektů u nás i v zahraničí, včetně spolupráce s největšími hvězdami showbyznysu. Při realizaci ateliérů OK TV se inspiroval těmi, které fungují ve světě.,“ zmiňuje Martin Hruška.Každý všední den od 8:30 do 12:00 diváky OK TV nastartuje živě vysílaný moderovaný komponovaný lifestylový blok OK START. V něm se mohou těšit na tři dvojice: Radku Pavlovčinovou a Dominika Porta, Báru Mottlovou a Vojtu Sklenáře a Veroniku Lálovou s Tomášem Löblem. V pořadu se objeví celá řada známých osobností z řad zpěváků, muzikantů, herců, sportovců, ale i odborníků vždy na dané téma dne. Chybět nebude ani ‚rychlé vaření’ CHUTNĚ S BETTY A VOJTOU s partnerskou dvojicí Betty a Vojtou Urbanovými, kteří vždy připraví rychlé a chutné svačinky či obědy.Diváci OK TV se kromě jiného mohou těšit i na soutěžní pořady JEDEN NA JEDNOHO s moderátorem Petrem Šiškou, kde mohou získat až 100 000 Kč, stejně jako CO ČECH, TO PROFESOR, kde průvodce René Kekely zastavuje na ulici kolemjdoucí a pokládá jim záludné otázky. Za každou správnou odpověď vyhrávají 100 Kč, celkově mohou získat až 1 000 Kč. Stejný moderátor převede nově do televizního éteru i svou veleúspěšnou talk show FACE TO FACE, kdy si tváří v tvář povídá se zajímavými lidmi a odhaluje divákům jejich osudy i profesní zajímavosti.Z hudebního světa bude v programové nabídce KARTOTÉKA Martina Hrdinky, FESŤÁK s Genny Ciatti, HITPARÁDA s Radkou Pavlovčinovou a do televizního éteru se po mnoha letech vrací i legendární Pavel Anděl. Každou středu bude živě vysílaná jeho ANDĚLSKÁ NOC.Fascinující svět cirkusů, manéží a varieté poodhalí ve speciálním pořadu HVĚZDY MANÉŽE moderátorka a zpěvačka Šárka Vaňková.Zprávy ze světa showbyznysu přinese každý den večer divákům OK TV pořad VIP KOKTEJL, kterým budou střídavě provázet Klára Šedová, Šárka Vaňková a Dominik Port.S herečkou a moderátorkou Alicí Bendovou, její sestrou Andreou a jejich hvězdnými hosty mohou diváci OK TV několikrát do týdne vařit i péct v podvečerním projektu S ALICÍ V KUCHYNI.O tématech, která zajímají (nejen) ženy, si se svými hosty z různých profesí, včetně uměleckých, budou pravidelně povídat Eva Decastelo a Bára Mottlová v pořadu HOLKY NA TAHU.U Aleše Cibulky se v jeho talk show SEJDEME SE U CIBULKY budou scházet různé známé osobnosti z prostředí filmu, divadla a televize.O lehce nekorektní a sarkastický humor a někdy i smrtelně (ne)vážná témata se postará TALK SHOW MILOŠE KNORA.Chybět nebude ani sport! Pořad NAPLNO s Veronikou Lálovou představí sportovní osobnosti tak, jak je mnozí neznají a proberou společně své úspěchy a někdy i neúspěchy.Moderátor a zpěvák Tomáš Löbl si v pořadu KÁRAOKE bude zvát do auta kolegy z branže, kteří po cestě prozradí, co chystají a také si společně zazpívají.OK TV myslí i na děti - Valentýna Bečková a Jakub Jenčík budou uvádět velký soutěžní pořad ŠKOLA HROU, kde se proti sobě postaví děti ze základních škol versus dospělí z řad známých osobností.Lešek Wronka s dcerou Magdalénou představí příběhy TETY KVĚTY pro ty nejmenší, a břichomluvec Zdeněk Polach a jeho někdy až prostořeká loutka Matýsek pobaví malé i velké v dětské show ZDENĚK A MATÝSEKZa projektem OK TV stojí společnost OK Music Television s.r.o., která získala licenci pro terestrické vysílání na prvním letošním zasedání konaného 16. ledna 2024. Licence platí 12 let. Sídlo stanice je na pražském Žižkově, odkud bude vysílat ze čtyř multifunkčních studií.OK TV se podle licence zaměří na hudbu, lifestyle a zábavu vyrobené v České republice a též i na videoklipy z celého světa. Vysílat má 24 hodiny denně v češtině na území České republiky.Programová skladba OK TV má obsahovat hudbu, zábavné pořady, videoklipy, pořady o životním stylu a jiné dokumentární a také sportovní pořady.redakce