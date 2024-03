Warner TV odstartuje seriálem Smallville

DNES!

Hned po Velikonocích začne na českém televizním trhu vysílat zbrusu nový kanál - Warner TV. Jde o projekt společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), která se doposud pohybovala jen v sektoru placeného vysílání. Nyní chce oslovit i diváky volného vysílání.Warner TV hodlá divákům v Česku nabízet program složený ze seriálů, filmů a dokumentů. Česká republika je po Itálii teprve druhou zemí, ve které se bude Warner TV vysílat jako bezplatný program.Stanici Warner TV naladí diváci na pozemní anténu (celoplošný DVB-T2 multiplex 23 ) a dále u řady televizních operátorů s kabelovou či internetovou televizí.Následuje ukázka tv programu Warner TV na první vysílací týdny. Čtenáře upozorňujeme, že může dojít ke změně v programu či vysílacích časů z důvodu reklamních bloků či po vyhodnocení tv sledovanosti prvních dní.11.35 Smallville (1)(Smallville) Dar z nebe12.30 Smallville (2)(Smallville) Proměna13.30 Hranice nemožného (1)(Fringe) Útržky minulosti15.05 Hranice nemožného (2)(Fringe) Stará historie16.10 Super drbna (1)(Gossip Girl) Pilot17.05 Super drbna (2)(Gossip Girl) Nedělní odpoledne17.55 Hranice nemožného (3)(Fringe) Skrytá frekvence18.55 Hranice nemožného (4)(Fringe) Příchod20.00 2001: Vesmírná odysea(2001: A Space Odyssey) hrají: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack, režie: Stanley Kubrick22.45 Blade Runner: Konečná verze(Blade Runner: The Final Cut) hrají: Sean Young, Edward James Olmos, William Sanderson, Rutger Hauer, Daryl Hannah, Harrison Ford, režie: Ridley Scott00.45 Restaurant: Impossible 14 (1)(Restaurant: Impossible) Zmírající bistro01.30 Restaurant: Impossible 14 (2)(Restaurant: Impossible) Matka nachází zlé kouzlo02.10 Rande z pekla (1)(Dates From Hell) Horor na dálnici02.30 Rande z pekla (2)(Dates From Hell) Děs turistky02.55 Extrémní kuponové slevy 4 (1)(Extreme Couponing) Rudy a Gia03.15 Tyto lesy jsou prokleté 3 (1)(These Woods are Haunted) Kostel v lesích a málem nás to zabilo04.00 Super drbna (1)(Gossip Girl) Pilot04.45 Super drbna (2)(Gossip Girl) Nedělní odpoledne05.20 Jak to dělají? 15 (13)(How Do They Do It?) 13. díl06.00 Smallville (1)(Smallville) Dar z nebe06.55 Smallville (2)(Smallville) Proměna07.45 Super drbna (1)(Gossip Girl) Pilot08.35 Super drbna (2)(Gossip Girl) Nedělní odpoledne09.35 2001: Vesmírná odysea(2001: A Space Odyssey) hrají: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack, režie: Stanley Kubrick12.15 Smallville (3)(Smallville) Herní zápal13.10 Smallville (4)(Smallville) Rentgenové oči14.05 Hranice nemožného (3)(Fringe) Skrytá frekvence15.05 Hranice nemožného (4)(Fringe) Příchod16.10 Super drbna (3)(Gossip Girl) Akademický týden17.00 Super drbna (4)(Gossip Girl) Opět druhá17.55 Hranice nemožného (5)(Fringe) Pokusný objekt18.55 Hranice nemožného (6)(Fringe) Lék20.00 Lidé deště(The Rain People) hrají: Sally Gracie, Tom Aldredge, Marya Zimmet, Margaret Fairchild, Robert Modica, Alan Manson, režie: Francis Ford Coppola21.55 Policajti z L. A. (1)(Southland) Díl 122.50 Policajti z L. A. (2)(Southland) Díl 223.45 Hranice nemožného (1)(Fringe) Útržky minulosti01.05 Hranice nemožného (2)(Fringe) Stará historie01.55 Restaurant: Impossible 14 (1)(Restaurant: Impossible) Zmírající bistro02.35 Restaurant: Impossible 14 (2)(Restaurant: Impossible) Matka nachází zlé kouzlo03.15 Jak to dělají? 15 (3)(How Do They Do It?) 3. díl03.40 Jak to dělají? 15 (4)(How Do They Do It?) 4. díl04.00 Extrémní kuponové slevy 4 (2)(Extreme Couponing) Pam a Broderick04.25 Rande z pekla (1)(Dates From Hell) Horor na dálnici04.50 Smallville (2)(Smallville) Proměna05.30 Jak to dělají? 15 (12)(How Do They Do It?) 12. díl06.05 Jak to dělají? 15 (1)(How Do They Do It?) 1. díl06.35 Smallville (3)(Smallville) Herní zápal07.30 Smallville (4)(Smallville) Rentgenové oči08.25 Super drbna (3)(Gossip Girl) Akademický týden09.20 Super drbna (4)(Gossip Girl) Opět druhá10.15 Lidé deště(The Rain People) hrají: Sally Gracie, Tom Aldredge, Marya Zimmet, Margaret Fairchild, Robert Modica, Alan Manson, režie: Francis Ford Coppola12.20 Smallville (5)(Smallville) Pod bodem mrazu13.10 Smallville (6)(Smallville) Tajemství mládí14.05 Hranice nemožného (5)(Fringe) Pokusný objekt15.10 Hranice nemožného (6)(Fringe) Lék16.10 Super drbna (5)(Gossip Girl) Hra na fanty17.00 Super drbna (6)(Gossip Girl) Maškarní bál17.55 Hranice nemožného (7)(Fringe) Poznáváme pana Jonese18.55 Hranice nemožného (8)(Fringe) Rovnice20.00 Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně blízko(Extremely Loud & Incredibly Close) hrají: Sandra Bullock, Thomas Horn, Max Von Sydow, Viola Davis, Tom Hanks, John Goodman, režie: Stephen Daldry22.30 Nepovedený večírek(The Anniversary Party) hrají: W Reed, Jane Adams, Clara Demedrano, Parker Posey, Norizzela Monterroso, Mina Badie, režie: Jennifer Jason Leigh, Alan Cumming00.35 Policajti z L. A. (1)(Southland) Díl 101.15 Policajti z L. A. (2)(Southland) Díl 201.55 Restaurant: Impossible 14 (3)(Restaurant: Impossible) Zauzený Steakhouse02.40 Restaurant: Impossible 14 (4)(Restaurant: Impossible) Boj ve Filomena's03.20 Hranice nemožného (6)(Fringe) Lék04.10 Hranice nemožného (7)(Fringe) Poznáváme pana Jonese05.05 Smallville (4)(Smallville) Rentgenové oči06.10 Smallville (5)(Smallville) Pod bodem mrazu07.05 Smallville (6)(Smallville) Tajemství mládí08.00 Super drbna (5)(Gossip Girl) Hra na fanty08.50 Super drbna (6)(Gossip Girl) Maškarní bál09.45 Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně blízko(Extremely Loud & Incredibly Close) hrají: Sandra Bullock, Thomas Horn, Max Von Sydow, Viola Davis, Tom Hanks, John Goodman, režie: Stephen Daldry12.15 Smallville (7)(Smallville) Podivná dieta13.10 Smallville (8)(Smallville) Pod kůží14.05 Hranice nemožného (7)(Fringe) Poznáváme pana Jonese15.05 Hranice nemožného (8)(Fringe) Rovnice16.05 Super drbna (7)(Gossip Girl) Chuckův podnik17.00 Super drbna (8)(Gossip Girl) Rozchod17.55 Hranice nemožného (9)(Fringe) Krajina vzpomínek18.55 Hranice nemožného (10)(Fringe) Bezpečnostní schránky20.00 Zrodila se hvězda(A Star Is Born) hrají: Barbra Streisand, Kris Kristofferson, Gary Busey, Oliver Clark, Vanetta Fields, Clydie King, režie: Frank Pierson22.40 Uklízečka (1)(The Cleaning Lady) Díl 123.35 Uklízečka (2)(The Cleaning Lady) Díl 200.20 Blade Runner: Konečná verze(Blade Runner: The Final Cut) hrají: Sean Young, Edward James Olmos, William Sanderson, Rutger Hauer, Daryl Hannah, Harrison Ford, režie: Ridley Scott02.10 Policajti z L. A. (1)(Southland) Díl 102.55 Policajti z L. A. (2)(Southland) Díl 203.35 Restaurant: Impossible 14 (3)(Restaurant: Impossible) Zauzený Steakhouse04.20 Restaurant: Impossible 14 (4)(Restaurant: Impossible) Boj ve Filomena's05.00 Smallville (6)(Smallville) Tajemství mládí06.05 Smallville (7)(Smallville) Podivná dieta06.50 Smallville (8)(Smallville) Pod kůží07.45 Super drbna (7)(Gossip Girl) Chuckův podnik08.35 Super drbna (8)(Gossip Girl) Rozchod09.30 Zrodila se hvězda(A Star Is Born) hrají: Barbra Streisand, Kris Kristofferson, Gary Busey, Oliver Clark, Vanetta Fields, Clydie King, režie: Frank Pierson12.15 Smallville (9)(Smallville) Vyděrač13.05 Smallville (10)(Smallville) Neviditelný14.05 Hranice nemožného (9)(Fringe) Krajina vzpomínek15.05 Hranice nemožného (10)(Fringe) Bezpečnostní schránky16.05 Super drbna (9)(Gossip Girl) Rodinná krize17.00 Super drbna (10)(Gossip Girl) Rodinná krize17.55 Hranice nemožného (11)(Fringe) S pouty na rukou18.55 Hranice nemožného (12)(Fringe) Bezmozek20.00 O Schmidtovi(About Schmidt) hrají: Jack Nicholson, Hope Davis, Dermot Mulroney, Len Cariou, Kathy Bates, Howard Hesseman, režie: Alexander Payne22.25 Poltergeist(Poltergeist) hrají: Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Beatrice Straight, Dominique Dunne, Oliver Robins, Michael McManus, režie: Tobe Hooper00.30 Uklízečka (1)(The Cleaning Lady) Díl 101.15 Uklízečka (2)(The Cleaning Lady) Díl 201.55 Jak to dělají? 15 (1)(How Do They Do It?) 1. díl02.20 Jak to dělají? 15 (2)(How Do They Do It?) 2. díl02.40 Tyto lesy jsou prokleté 3 (1)(These Woods are Haunted) Kostel v lesích a málem nás to zabilo03.25 Tyto lesy jsou prokleté 3 (2)(These Woods are Haunted) Něco tam venku, a člověk to není04.10 Rande z pekla (1)(Dates From Hell) Horor na dálnici04.35 Rande z pekla (2)(Dates From Hell) Děs turistky04.55 Smallville (8)(Smallville) Pod kůží06.05 Smallville (9)(Smallville) Vyděrač07.00 Smallville (10)(Smallville) Neviditelný08.00 Super drbna (9)(Gossip Girl) Rodinná krize08.50 Super drbna (10)(Gossip Girl) Rodinná krize09.45 O Schmidtovi(About Schmidt) hrají: Jack Nicholson, Hope Davis, Dermot Mulroney, Len Cariou, Kathy Bates, Howard Hesseman, režie: Alexander Payne12.15 Smallville (11)(Smallville) Proti své vůli13.05 Smallville (12)(Smallville) Ztráta schopností14.00 Hranice nemožného (11)(Fringe) S pouty na rukou15.05 Hranice nemožného (12)(Fringe) Bezmozek16.05 Super drbna (11)(Gossip Girl) Vánoce na Upper East Side17.00 Super drbna (12)(Gossip Girl) Někdo musí z kola ven17.55 Hranice nemožného (13)(Fringe) Přeměna18.55 Hranice nemožného (14)(Fringe) Schopnosti20.00 Batman(Batman) hrají: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Billy Dee Williams, Jack Palance, Robert Wuhl, režie: Tim Burton22.30 Šéfové na zabití 2(Horrible Bosses 2) hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Chris Pine, režie: Sean Anders00.25 Nepovedený večírek(The Anniversary Party) hrají: W Reed, Jane Adams, Clara Demedrano, Parker Posey, Norizzela Monterroso, Mina Badie, režie: Jennifer Jason Leigh, Alan Cumming02.10 Uklízečka (1)(The Cleaning Lady) Díl 102.55 Uklízečka (2)(The Cleaning Lady) Díl 203.35 Jak to dělají? 15 (1)(How Do They Do It?) 1. díl04.00 Jak to dělají? 15 (2)(How Do They Do It?) 2. díl04.25 Tyto lesy jsou prokleté 3 (1)(These Woods are Haunted) Kostel v lesích a málem nás to zabilo05.10 Smallville (10)(Smallville) Neviditelný06.00 Smallville (11)(Smallville) Proti své vůli07.00 Smallville (12)(Smallville) Ztráta schopností07.55 Super drbna (11)(Gossip Girl) Vánoce na Upper East Side08.45 Super drbna (12)(Gossip Girl) Někdo musí z kola ven09.45 Batman(Batman) hrají: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Billy Dee Williams, Jack Palance, Robert Wuhl, režie: Tim Burton12.15 Smallville (13)(Smallville) Tetování13.05 Smallville (14)(Smallville) Nulové následky14.00 Hranice nemožného (13)(Fringe) Přeměna15.00 Hranice nemožného (14)(Fringe) Schopnosti16.00 Super drbna (13)(Gossip Girl) Skandál16.55 Super drbna (14)(Gossip Girl) Záškodnický plán17.50 Hranice nemožného (15)(Fringe) Dítě18.50 Hranice nemožného (16)(Fringe) Odpoutaný netvor20.00 Před soumrakem(Before Sunset) hrají: Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff, Louise Lemoine Torres, Rodolphe Pauly, Marianne Plasteig, režie: Richard Linklater21.35 Roswell: Nové Mexiko (1)(Roswell, New Mexico) Díl 122.25 Roswell: Nové Mexiko (2)(Roswell, New Mexico) Díl 223.20 Poltergeist(Poltergeist) hrají: Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Beatrice Straight, Dominique Dunne, Oliver Robins, Michael McManus, režie: Tobe Hooper01.10 Jak to dělají? 15 (3)(How Do They Do It?) 3. díl01.30 Jak to dělají? 15 (4)(How Do They Do It?) 4. díl01.55 Tyto lesy jsou prokleté 3 (2)(These Woods are Haunted) Něco tam venku, a člověk to není02.40 Mrazivé zlato (1)(Ice Cold Gold) David a Goliáš03.50 Jak to dělají? 15 (15)(How Do They Do It?) 15. díl04.15 Jak to dělají? 15 (16)(How Do They Do It?) 16. díl04.35 Hranice nemožného (11)(Fringe) S pouty na rukou05.15 Hranice nemožného (12)(Fringe) Bezmozek06.10 Smallville (12)(Smallville) Ztráta schopností07.05 Smallville (13)(Smallville) Tetování08.00 Smallville (14)(Smallville) Nulové následky08.55 Super drbna (13)(Gossip Girl) Skandál09.50 Super drbna (14)(Gossip Girl) Záškodnický plán10.40 Před soumrakem(Before Sunset) hrají: Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff, Louise Lemoine Torres, Rodolphe Pauly, Marianne Plasteig, režie: Richard Linklater12.15 Smallville (15)(Smallville) Nicodemus13.05 Smallville (16)(Smallville) Nalezenec14.05 Hranice nemožného (15)(Fringe) Dítě15.05 Hranice nemožného (16)(Fringe) Odpoutaný netvor16.05 Super drbna (15)(Gossip Girl) Sereno, kde jsi?17.00 Super drbna (16)(Gossip Girl) Vše o mém bratrovi17.55 Hranice nemožného (17)(Fringe) Noční můry18.55 Hranice nemožného (18)(Fringe) Půlnoc20.00 Westworld(Westworld) hrají: Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin, Norman Bartold, Alan Oppenheimer, Victoria Shaw, režie: Michael Crichton21.45 Čas po čase(Time After Time) hrají: Wayne Storm, Malcolm McDowell, Mary Steenburgen, Shelley Hack, Regina Waldron, Charles Cioffi, režie: Nicholas Meyer23.55 Roswell: Nové Mexiko (1)(Roswell, New Mexico) Díl 100.35 Roswell: Nové Mexiko (2)(Roswell, New Mexico) Díl 201.20 Restaurant: Impossible 15 (1)(Restaurant: Impossible) Těžké časy v Josephine's02.00 Restaurant: Impossible 15 (3)(Restaurant: Impossible) Karibská katastrofa02.45 Jak to dělají? 15 (3)(How Do They Do It?) 3. díl03.05 Jak to dělají? 15 (4)(How Do They Do It?) 4. díl03.30 Tyto lesy jsou prokleté 3 (2)(These Woods are Haunted) Něco tam venku, a člověk to není04.15 Hranice nemožného (14)(Fringe) Schopnosti05.05 Hranice nemožného (15)(Fringe) Dítě06.00 Smallville (14)(Smallville) Nulové následky06.55 Smallville (15)(Smallville) Nicodemus07.50 Smallville (16)(Smallville) Nalezenec08.45 Super drbna (15)(Gossip Girl) Sereno, kde jsi?09.35 Super drbna (16)(Gossip Girl) Vše o mém bratrovi10.35 Westworld(Westworld) hrají: Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin, Norman Bartold, Alan Oppenheimer, Victoria Shaw, režie: Michael Crichton12.20 Smallville (17)(Smallville) Posel smrti13.10 Smallville (18)(Smallville) Volby14.05 Hranice nemožného (17)(Fringe) Noční můry15.05 Hranice nemožného (18)(Fringe) Půlnoc16.10 Super drbna (17)(Gossip Girl) U konce s dechem17.00 Super drbna (18)(Gossip Girl) Mnoho povyku pro nic17.55 Hranice nemožného (19)(Fringe) Nezvolená cesta19.00 Hranice nemožného (20)(Fringe) Všechno totiž existuje víckrát20.00 Majestic(The Majestic) hrají: Jim Carrey, Bob Balaban, Brent Briscoe, Jeffrey DeMunn, Amanda Detmer, Allen Garfield, režie: Frank Darabont22.55 Policajti z L. A. (3)(Southland) Díl 323.50 Policajti z L. A. (4)(Southland) Díl 400.30 Šéfové na zabití 2(Horrible Bosses 2) hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Chris Pine, režie: Sean Anders02.15 Roswell: Nové Mexiko (1)(Roswell, New Mexico) Díl 102.55 Roswell: Nové Mexiko (2)(Roswell, New Mexico) Díl 203.35 Restaurant: Impossible 15 (1)(Restaurant: Impossible) Těžké časy v Josephine's04.20 Restaurant: Impossible 15 (3)(Restaurant: Impossible) Karibská katastrofa05.00 Smallville (15)(Smallville) Nicodemus06.00 Smallville (16)(Smallville) Nalezenec06.50 Smallville (17)(Smallville) Posel smrti07.45 Super drbna (17)(Gossip Girl) U konce s dechem08.35 Super drbna (18)(Gossip Girl) Mnoho povyku pro nic09.35 Majestic(The Majestic) hrají: Jim Carrey, Bob Balaban, Brent Briscoe, Jeffrey DeMunn, Amanda Detmer, Allen Garfield, režie: Frank Darabont12.35 Smallville (19)(Smallville) Nehoda13.30 Smallville (20)(Smallville) Cizíma očima14.25 Hranice nemožného (19)(Fringe) Nezvolená cesta15.25 Hranice nemožného (20)(Fringe) Všechno totiž existuje víckrát16.25 Super drbna 2 (1)(Gossip Girl) Báječné léto17.15 Super drbna 2 (2)(Gossip Girl) Jak na Marcuse18.05 Hranice nemožného (21)(Fringe) Nový den ve starém městě19.00 Hranice nemožného 2 (1)(Fringe) Nový den ve starém městě20.00 Žena v ringu(The Main Event) hrají: Jack Somack, Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Kristine DeBell, Jimmy Lennon, Paul Sand, režie: Howard Zieff22.05 Riskantní podnik(Risky Business) hrají: Tom Cruise, Rebecca De Mornay, Curtis Armstrong, Bronson Pinchot, Richard Masur, Joe Pantoliano, režie: Paul Brickman00.00 Policajti z L. A. (3)(Southland) Díl 300.40 Policajti z L. A. (4)(Southland) Díl 401.25 Restaurant: Impossible 15 (4)(Restaurant: Impossible) Svobodný otec rozžehne svou vášeň02.05 Restaurant: Impossible 15 (5)(Restaurant: Impossible) Záchrana rodinného odkazu02.50 Mrazivé zlato (1)(Ice Cold Gold) David a Goliáš03.35 Jak to dělají? 15 (3)(How Do They Do It?) 3. díl03.55 Hranice nemožného (19)(Fringe) Nezvolená cesta04.45 Smallville (18)(Smallville) Volby05.25 Jak to dělají? 15 (14)(How Do They Do It?) 14. díl06.05 Smallville (18)(Smallville) Volby07.00 Smallville (19)(Smallville) Nehoda07.55 Smallville (20)(Smallville) Cizíma očima08.55 Super drbna 2 (1)(Gossip Girl) Báječné léto09.45 Super drbna 2 (2)(Gossip Girl) Jak na Marcuse10.40 Žena v ringu(The Main Event) hrají: Jack Somack, Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Kristine DeBell, Jimmy Lennon, Paul Sand, režie: Howard Zieff12.50 Smallville (21)(Smallville) Bouře13.40 Smallville 2 (1)(Smallville) Tornádo14.35 Hranice nemožného (21)(Fringe) Nový den ve starém městě15.30 Hranice nemožného 2 (1)(Fringe) Nový den ve starém městě16.25 Super drbna 2 (3)(Gossip Girl) Jak na Marcuse17.15 Super drbna 2 (4)(Gossip Girl) Akta Ex18.05 Hranice nemožného 2 (2)(Fringe) Noc vytoužených úlovků19.00 Hranice nemožného 2 (3)(Fringe) Tříštivý20.00 Purpurová barva(The Color Purple) hrají: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E Pugh, režie: Steven Spielberg22.55 Uklízečka (3)(The Cleaning Lady) Díl 323.55 Uklízečka (4)(The Cleaning Lady) Díl 400.35 Čas po čase(Time After Time) hrají: Wayne Storm, Malcolm McDowell, Mary Steenburgen, Shelley Hack, Regina Waldron, Charles Cioffi, režie: Nicholas Meyer02.20 Policajti z L. A. (3)(Southland) Díl 303.05 Policajti z L. A. (4)(Southland) Díl 403.45 Restaurant: Impossible 15 (4)(Restaurant: Impossible) Svobodný otec rozžehne svou vášeň04.30 Restaurant: Impossible 15 (5)(Restaurant: Impossible) Záchrana rodinného odkazu05.10 Smallville (20)(Smallville) Cizíma očima06.05 Smallville (21)(Smallville) Bouře07.00 Smallville 2 (1)(Smallville) Tornádo07.55 Super drbna 2 (3)(Gossip Girl) Jak na Marcuse08.50 Super drbna 2 (4)(Gossip Girl) Akta Ex09.45 Purpurová barva(The Color Purple) hrají: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E Pugh, režie: Steven Spielberg12.50 Smallville 2 (2)(Smallville) Svůdkyně13.40 Smallville 2 (3)(Smallville) Tajemství14.35 Hranice nemožného 2 (2)(Fringe) Noc vytoužených úlovků15.30 Hranice nemožného 2 (3)(Fringe) Tříštivý16.25 Super drbna 2 (5)(Gossip Girl) Serenina hvězda17.15 Super drbna 2 (6)(Gossip Girl) Čekání na nové útočiště18.05 Hranice nemožného 2 (4)(Fringe) Opožděná setrvačnost19.00 Hranice nemožného 2 (5)(Fringe) Logika snů20.00 Informátor!(The Informant!) hrají: Andrew Daly, Matt Damon, Scott Bakula, Lucas Carroll, Joel McHale, Melanie Lynskey, režie: Steven Soderbergh22.05 Magnolia(Magnolia) hrají: Julianne Moore, William H. Macy, John C. Reilly, Tom Cruise, Jason Robards, Philip Baker Hall, režie: Paul Thomas Anderson01.25 Uklízečka (3)(The Cleaning Lady) Díl 302.10 Uklízečka (4)(The Cleaning Lady) Díl 402.50 Jak to dělají? 15 (5)(How Do They Do It?) 5. díl03.15 Jak to dělají? 15 (6)(How Do They Do It?) 6. díl03.35 Tyto lesy jsou prokleté 3 (3)(These Woods are Haunted) Hledal jsem vlkodlaka a snažilo se mě to zabít04.20 Rande z pekla (3)(Dates From Hell) Terčem jsou mu panny04.45 Rande z pekla (4)(Dates From Hell) Polibek před smrtí05.05 Super drbna 2 (3)(Gossip Girl) Jak na Marcuse06.05 Super drbna 2 (4)(Gossip Girl) Akta Ex07.00 Smallville 2 (2)(Smallville) Svůdkyně08.00 Smallville 2 (3)(Smallville) Tajemství08.50 Super drbna 2 (5)(Gossip Girl) Serenina hvězda09.40 Super drbna 2 (6)(Gossip Girl) Čekání na nové útočiště10.40 Informátor!(The Informant!) hrají: Andrew Daly, Matt Damon, Scott Bakula, Lucas Carroll, Joel McHale, Melanie Lynskey, režie: Steven Soderbergh12.50 Smallville 2 (4)(Smallville) Falešný rubín13.40 Smallville 2 (5)(Smallville) Básník14.30 Hranice nemožného 2 (4)(Fringe) Opožděná setrvačnost15.25 Hranice nemožného 2 (5)(Fringe) Logika snů16.25 Super drbna 2 (7)(Gossip Girl) Chuckova pravá tvář17.15 Super drbna 2 (8)(Gossip Girl) V zajetí módy18.05 Hranice nemožného 2 (6)(Fringe) Pozemšťan19.00 Hranice nemožného 2 (7)(Fringe) Svobodná vůle20.00 Batman se vrací(Batman Returns) hrají: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Michael Murphy, Christopher Walken, Michael Gough, režie: Tim Burton22.30 Kiss Kiss Bang Bang(Kiss Kiss, Bang Bang) hrají: Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan, Corbin Bernsen, Dash Mihok, Larry Miller, režie: Shane Black00.20 Riskantní podnik(Risky Business) hrají: Tom Cruise, Rebecca De Mornay, Curtis Armstrong, Bronson Pinchot, Richard Masur, Joe Pantoliano, režie: Paul Brickman01.55 Uklízečka (3)(The Cleaning Lady) Díl 302.40 Uklízečka (4)(The Cleaning Lady) Díl 403.20 Jak to dělají? 15 (5)(How Do They Do It?) 5. díl03.45 Jak to dělají? 15 (6)(How Do They Do It?) 6. díl04.05 Tyto lesy jsou prokleté 3 (3)(These Woods are Haunted) Hledal jsem vlkodlaka a snažilo se mě to zabít04.50 Smallville 2 (3)(Smallville) Tajemství05.35 Jak to dělají? 15 (15)(How Do They Do It?) 15. díl06.05 Jak to dělají? 15 (6)(How Do They Do It?) 6. díl06.35 Smallville 2 (4)(Smallville) Falešný rubín07.35 Smallville 2 (5)(Smallville) Básník08.30 Super drbna 2 (7)(Gossip Girl) Chuckova pravá tvář09.25 Super drbna 2 (8)(Gossip Girl) V zajetí módy10.20 Batman se vrací(Batman Returns) hrají: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Michael Murphy, Christopher Walken, Michael Gough, režie: Tim Burton12.50 Smallville 2 (6)(Smallville) Věčná studentka13.40 Smallville 2 (7)(Smallville) Rodina14.30 Hranice nemožného 2 (6)(Fringe) Pozemšťan15.30 Hranice nemožného 2 (7)(Fringe) Svobodná vůle16.25 Super drbna 2 (9)(Gossip Girl) Možná poteče krev17.15 Super drbna 2 (10)(Gossip Girl) Souboj s ješitností18.05 Hranice nemožného 2 (8)(Fringe) Srpen19.00 Hranice nemožného 2 (9)(Fringe) Červ20.00 Navždy spolu(Now and Then) hrají: Bradley Coryell, Demi Moore, Thora Birch, Hank Azaria, Joey Stinson, Christina Ricci, režie: Lesli Linka Glatter21.55 Roswell: Nové Mexiko (3)(Roswell, New Mexico) Díl 322.50 Roswell: Nové Mexiko (4)(Roswell, New Mexico) Díl 423.45 Magnolia(Magnolia) hrají: Julianne Moore, William H. Macy, John C. Reilly, Tom Cruise, Jason Robards, Philip Baker Hall, režie: Paul Thomas Anderson02.40 Jak to dělají? 15 (7)(How Do They Do It?) 7. díl03.05 Jak to dělají? 15 (8)(How Do They Do It?) 8. díl03.25 Tyto lesy jsou prokleté 3 (4)(These Woods are Haunted) Přišlo to z lesa a domek u jezera04.10 Mrazivé zlato (2)(Ice Cold Gold) Není nad Stor?04.55 Smallville 2 (4)(Smallville) Falešný rubín06.15 Smallville 2 (5)(Smallville) Básník07.10 Smallville 2 (6)(Smallville) Věčná studentka08.00 Smallville 2 (7)(Smallville) Rodina09.00 Super drbna 2 (9)(Gossip Girl) Možná poteče krev09.55 Super drbna 2 (10)(Gossip Girl) Souboj s ješitností10.50 Navždy spolu(Now and Then) hrají: Bradley Coryell, Demi Moore, Thora Birch, Hank Azaria, Joey Stinson, Christina Ricci, režie: Lesli Linka Glatter12.50 Smallville 2 (8)(Smallville) Ryan13.40 Smallville 2 (9)(Smallville) Rozdvojení14.35 Hranice nemožného 2 (8)(Fringe) Srpen15.30 Hranice nemožného 2 (9)(Fringe) Červ16.25 Super drbna 2 (11)(Gossip Girl) Archibaldův osud17.15 Super drbna 2 (12)(Gossip Girl) Báječná lež18.05 Hranice nemožného 2 (10)(Fringe) Záležitost mozku19.00 Hranice nemožného 2 (11)(Fringe) Johariho okno20.00 Žena ve vodě(Lady in the Water) hrají: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Jeffrey Wright, Bob Balaban, Sarita Choudhury, režie: M. Night Shyamalan22.05 Sucker Punch(Sucker Punch) hrají: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino, režie: Zack Snyder00.20 Roswell: Nové Mexiko (3)(Roswell, New Mexico) Díl 301.00 Roswell: Nové Mexiko (4)(Roswell, New Mexico) Díl 401.40 Restaurant: Impossible 15 (6)(Restaurant: Impossible) Dilema nudného bistra02.25 Restaurant: Impossible 15 (7)(Restaurant: Impossible) Pohroma na břehu jezera03.05 Jak to dělají? 15 (7)(How Do They Do It?) 7. díl03.30 Jak to dělají? 15 (8)(How Do They Do It?) 8. díl03.50 Tyto lesy jsou prokleté 3 (4)(These Woods are Haunted) Přišlo to z lesa a domek u jezera04.35 Jak to dělají? 15 (4)(How Do They Do It?) 4. díl05.00 Super drbna 2 (10)(Gossip Girl) Souboj s ješitností06.05 Super drbna 2 (11)(Gossip Girl) Archibaldův osud07.00 Smallville 2 (8)(Smallville) Ryan07.55 Smallville 2 (9)(Smallville) Rozdvojení08.55 Super drbna 2 (11)(Gossip Girl) Archibaldův osud09.45 Super drbna 2 (12)(Gossip Girl) Báječná lež10.45 Žena ve vodě(Lady in the Water) hrají: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Jeffrey Wright, Bob Balaban, Sarita Choudhury, režie: M. Night Shyamalan12.50 Smallville 2 (10)(Smallville) Vlčí lidé13.40 Smallville 2 (11)(Smallville) Návrat hrdiny14.35 Hranice nemožného 2 (10)(Fringe) Záležitost mozku15.30 Hranice nemožného 2 (11)(Fringe) Johariho okno16.25 Super drbna 2 (13)(Gossip Girl) Barte, kde jsi?17.15 Super drbna 2 (14)(Gossip Girl) Říše Bassů18.05 Hranice nemožného 2 (12)(Fringe) Pod povrchem19.00 Hranice nemožného 2 (13)(Fringe) Mořský koník20.00 Focus(Focus) hrají: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, Adrian Martinez, Robert Taylor, režie: Glenn Ficarra, John Requa22.00 Policajti z L. A. (5)(Southland) Díl 522.55 Policajti z L. A. (6)(Southland) Díl 623.50 Kiss Kiss Bang Bang(Kiss Kiss, Bang Bang) hrají: Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan, Corbin Bernsen, Dash Mihok, Larry Miller, režie: Shane Black01.25 Roswell: Nové Mexiko (3)(Roswell, New Mexico) Díl 302.05 Roswell: Nové Mexiko (4)(Roswell, New Mexico) Díl 402.50 Restaurant: Impossible 15 (6)(Restaurant: Impossible) Dilema nudného bistra03.30 Restaurant: Impossible 15 (7)(Restaurant: Impossible) Pohroma na břehu jezera04.15 Rande z pekla (3)(Dates From Hell) Terčem jsou mu panny04.35 Rande z pekla (4)(Dates From Hell) Polibek před smrtí05.00 Super drbna 2 (12)(Gossip Girl) Báječná lež06.10 Super drbna 2 (13)(Gossip Girl) Barte, kde jsi?07.05 Smallville 2 (10)(Smallville) Vlčí lidé08.00 Smallville 2 (11)(Smallville) Návrat hrdiny08.55 Super drbna 2 (13)(Gossip Girl) Barte, kde jsi?09.50 Super drbna 2 (14)(Gossip Girl) Říše Bassů10.45 Focus(Focus) hrají: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, Adrian Martinez, Robert Taylor, režie: Glenn Ficarra, John Requa12.50 Smallville 2 (12)(Smallville) Rukojmí13.40 Smallville 2 (13)(Smallville) Podezřelý14.35 Hranice nemožného 2 (12)(Fringe) Pod povrchem15.30 Hranice nemožného 2 (13)(Fringe) Mořský koník16.25 Super drbna 2 (15)(Gossip Girl) Proti vůli17.15 Super drbna 2 (16)(Gossip Girl) Ať žije Yale!18.05 Hranice nemožného 2 (14)(Fringe) Jacksonville19.00 Hranice nemožného 2 (15)(Fringe) Peter20.00 Hedda(Hedda) hrají: Peter Eyre, Glenda Jackson, Patrick Stewart, Timothy West, režie: Trevor Nunn, Ron Fry22.00 Malá Oděsa(Little Odessa) hrají: Tim Roth, Natalia Andreicenko, Edward Furlong, Ron Brice, Moira Kelly, Vanessa Redgrave, režie: James Gray23.55 Policajti z L. A. (5)(Southland) Díl 500.35 Policajti z L. A. (6)(Southland) Díl 601.20 Restaurant: Impossible 15 (8)(Restaurant: Impossible) Dcera najde svou cestu02.00 Restaurant: Impossible 16 (1)(Restaurant: Impossible) Čistka v Mississippi02.45 Mrazivé zlato (2)(Ice Cold Gold) Není nad Stor?03.30 Extrémní kuponové slevy 4 (1)(Extreme Couponing) Rudy a Gia03.50 Extrémní kuponové slevy 4 (2)(Extreme Couponing) Pam a Broderick04.15 Smallville 2 (11)(Smallville) Návrat hrdiny04.55 Super drbna 2 (14)(Gossip Girl) Říše Bassů06.05 Super drbna 2 (15)(Gossip Girl) Proti vůli06.55 Smallville 2 (12)(Smallville) Rukojmí07.55 Smallville 2 (13)(Smallville) Podezřelý08.45 Super drbna 2 (15)(Gossip Girl) Proti vůli09.35 Super drbna 2 (16)(Gossip Girl) Ať žije Yale!10.40 Hedda(Hedda) hrají: Peter Eyre, Glenda Jackson, Patrick Stewart, Timothy West, režie: Trevor Nunn, Ron Fry12.40 Smallville 2 (14)(Smallville) Adrenalin13.30 Smallville 2 (15)(Smallville) Ztracený syn14.30 Hranice nemožného 2 (14)(Fringe) Jacksonville15.25 Hranice nemožného 2 (15)(Fringe) Peter16.25 Super drbna 2 (17)(Gossip Girl) Hříšné tajemství17.15 Super drbna 2 (18)(Gossip Girl) Věk proradnosti18.05 Hranice nemožného 2 (16)(Fringe) Olivie. V laborce. S revolverem19.05 Hranice nemožného 2 (17)(Fringe) Bílý tulipán20.00 Byl jsem při tom(Being There) hrají: Laurie Jefferson, Peter Sellers, Shirley MacLaine, Oteil Burbridge, Melvyn Douglas, Jack Warden, režie: Hal Ashby22.30 Uklízečka (5)(The Cleaning Lady) Díl 523.25 Uklízečka (6)(The Cleaning Lady) Díl 600.20 Sucker Punch(Sucker Punch) hrají: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino, režie: Zack Snyder02.05 Policajti z L. A. (5)(Southland) Díl 502.45 Policajti z L. A. (6)(Southland) Díl 603.25 Restaurant: Impossible 15 (8)(Restaurant: Impossible) Dcera najde svou cestu04.10 Restaurant: Impossible 16 (1)(Restaurant: Impossible) Čistka v Mississippi04.50 Jak to dělají? 15 (11)(How Do They Do It?) 11. díl05.15 Smallville 2 (13)(Smallville) Podezřelý06.00 Jak to dělají? 15 (1)(How Do They Do It?) 1. díl06.30 Smallville 2 (14)(Smallville) Adrenalin07.25 Smallville 2 (15)(Smallville) Ztracený syn08.20 Super drbna 2 (17)(Gossip Girl) Hříšné tajemství09.10 Super drbna 2 (18)(Gossip Girl) Věk proradnosti10.10 Byl jsem při tom(Being There) hrají: Laurie Jefferson, Peter Sellers, Shirley MacLaine, Oteil Burbridge, Melvyn Douglas, Jack Warden, režie: Hal Ashby12.40 Smallville 2 (16)(Smallville) Horečka13.35 Smallville 2 (17)(Smallville) Strom života14.30 Hranice nemožného 2 (16)(Fringe) Olivie. V laborce. S revolverem15.25 Hranice nemožného 2 (17)(Fringe) Bílý tulipán16.25 Super drbna 2 (19)(Gossip Girl) Potíže s dědečkem17.15 Super drbna 2 (20)(Gossip Girl) Co zbylo z J18.05 Hranice nemožného 2 (18)(Fringe) Muž z druhé strany19.00 Hranice nemožného 2 (19)(Fringe) Hnědá Betty20.00 Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) hrají: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard, Sam Rockwell, Mary-Louise Parker, Paul Schneider, režie: Andrew Dominik23.05 Dějiny násilí(A History of Violence) hrají: Ed Harris, Maria Bello, Viggo Mortensen, William Hurt, Ashton Holmes, Sumela Kay, režie: David Cronenberg00.45 Uklízečka (5)(The Cleaning Lady) Díl 501.25 Uklízečka (6)(The Cleaning Lady) Díl 602.10 Jak to dělají? 15 (9)(How Do They Do It?) 9. díl02.30 Jak to dělají? 15 (10)(How Do They Do It?) 10. díl02.55 Tyto lesy jsou prokleté 3 (5)(These Woods are Haunted) Viděl jsem to přistávat03.40 Tyto lesy jsou prokleté 3 (6)(These Woods are Haunted) Otázka života a smrti04.25 Rande z pekla (5)(Dates From Hell) Síť svádění04.45 Rande z pekla (6)(Dates From Hell) Šarmantní noční můra05.10 Smallville 2 (15)(Smallville) Ztracený syn06.00 Smallville 2 (16)(Smallville) Horečka06.50 Smallville 2 (17)(Smallville) Strom života07.50 Super drbna 2 (19)(Gossip Girl) Potíže s dědečkem08.40 Super drbna 2 (20)(Gossip Girl) Co zbylo z J09.40 Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) hrají: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard, Sam Rockwell, Mary-Louise Parker, Paul Schneider, režie: Andrew Dominik12.45 Smallville 2 (18)(Smallville) Návštěvník13.35 Smallville 2 (19)(Smallville) Stín minulosti14.30 Hranice nemožného 2 (18)(Fringe) Muž z druhé strany15.25 Hranice nemožného 2 (19)(Fringe) Hnědá Betty16.20 Super drbna 2 (21)(Gossip Girl) O sederu je možné všechno17.10 Super drbna 2 (22)(Gossip Girl) Páni z jihu mají radši blondýnky18.05 Hranice nemožného 2 (20)(Fringe) Peterova cesta19.00 Hranice nemožného 2 (21)(Fringe) Na druhé straně20.00 Batman navždy(Batman Forever) hrají: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Chris O'Donnell, Nicole Kidman, Michael Gough, režie: Joel Schumacher22.25 South Park: Peklo na zemi(South Park: Bigger Longer & Uncut) hrají: Dave Foley, Brent Spiner, Trey Parker, Matt Stone, Jennifer Howell, Eric Idle, režie: Trey Parker00.00 Malá Oděsa(Little Odessa) hrají: Tim Roth, Natalia Andreicenko, Edward Furlong, Ron Brice, Moira Kelly, Vanessa Redgrave, režie: James Gray01.30 Uklízečka (5)(The Cleaning Lady) Díl 502.15 Uklízečka (6)(The Cleaning Lady) Díl 602.55 Jak to dělají? 15 (9)(How Do They Do It?) 9. díl03.20 Jak to dělají? 15 (10)(How Do They Do It?) 10. díl03.40 Tyto lesy jsou prokleté 3 (5)(These Woods are Haunted) Viděl jsem to přistávat04.25 Hranice nemožného 2 (16)(Fringe) Olivie. V laborce. S revolverem05.10 Hranice nemožného 2 (17)(Fringe) Bílý tulipán06.10 Jak to dělají? 15 (13)(How Do They Do It?) 13. díl06.40 Smallville 2 (18)(Smallville) Návštěvník07.35 Smallville 2 (19)(Smallville) Stín minulosti08.30 Super drbna 2 (21)(Gossip Girl) O sederu je možné všechno09.25 Super drbna 2 (22)(Gossip Girl) Páni z jihu mají radši blondýnky10.20 Batman navždy(Batman Forever) hrají: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Chris O'Donnell, Nicole Kidman, Michael Gough, režie: Joel Schumacher12.40 Smallville 2 (20)(Smallville) Svědek13.35 Smallville 2 (21)(Smallville) Duch14.30 Hranice nemožného 2 (20)(Fringe) Peterova cesta15.25 Hranice nemožného 2 (21)(Fringe) Na druhé straně16.25 Super drbna 2 (23)(Gossip Girl) Potvora se vrací17.15 Super drbna 2 (24)(Gossip Girl) Holky z valley18.05 Hranice nemožného 2 (22)(Fringe) Na druhé straně, část 2.19.00 Hranice nemožného 3 (1)(Fringe) Olivia20.00 Dům života(Life As A House) hrají: Kevin Kline, Kristin Scott Thomas, Hayden Christensen, Jena Malone, Mary Steenburgen, Mike Weinberg, režie: Irwin Winkler22.30 Roswell: Nové Mexiko (5)(Roswell, New Mexico) Díl 523.25 Roswell: Nové Mexiko (6)(Roswell, New Mexico) Díl 600.10 Dějiny násilí(A History of Violence) hrají: Ed Harris, Maria Bello, Viggo Mortensen, William Hurt, Ashton Holmes, Sumela Kay, režie: David Cronenberg01.40 Jak to dělají? 15 (11)(How Do They Do It?) 11. díl02.05 Jak to dělají? 15 (12)(How Do They Do It?) 12. díl02.25 Tyto lesy jsou prokleté 3 (6)(These Woods are Haunted) Otázka života a smrti03.10 Tyto lesy jsou prokleté 3 (7)(These Woods are Haunted) Jde to ke srubu03.55 Mrazivé zlato (3)(Ice Cold Gold) Trhliny04.40 Extrémní kuponové slevy 4 (2)(Extreme Couponing) Pam a Broderick05.05 Smallville 2 (19)(Smallville) Stín minulosti06.05 Extrémní kuponové slevy 4 (1)(Extreme Couponing) Rudy a Gia06.35 Smallville 2 (20)(Smallville) Svědek07.30 Smallville 2 (21)(Smallville) Duch08.25 Super drbna 2 (23)(Gossip Girl) Potvora se vrací09.20 Super drbna 2 (24)(Gossip Girl) Holky z valley10.15 Dům života(Life As A House) hrají: Kevin Kline, Kristin Scott Thomas, Hayden Christensen, Jena Malone, Mary Steenburgen, Mike Weinberg, režie: Irwin Winkler12.40 Smallville 2 (22)(Smallville) Procitnutí13.35 Smallville 2 (23)(Smallville) Neposlušný syn14.30 Hranice nemožného 2 (22)(Fringe) Na druhé straně, část 2.15.30 Hranice nemožného 3 (1)(Fringe) Olivia16.25 Super drbna 2 (25)(Gossip Girl) Super drbna se loučí17.15 Super drbna 3 (1)(Gossip Girl) Osudové zvraty18.05 Hranice nemožného 3 (2)(Fringe) Kufřík19.00 Hranice nemožného 3 (3)(Fringe) Stabilizace20.00 Pitva mimozemšťana(Alien Autopsy) hrají: Declan Donnelly, Anthony Mcpartlin, Bill Pullman, Harry Dean Stanton, Madaleine Moffatt, Omid Djalili, režie: Jonny Campbell, John Campbell21.55 Hedwig a Angry Inch(Hedwig and the Angry Inch) hrají: John Cameron Mitchell, Michael Pitt, Miriam Shor, Stephen Trask, Andrea Martin, Alberta Watson, režie: Andrew Marcus, John Cameron Mitchell23.35 Roswell: Nové Mexiko (5)(Roswell, New Mexico) Díl 500.20 Roswell: Nové Mexiko (6)(Roswell, New Mexico) Díl 601.05 Restaurant: Impossible 16 (2)(Restaurant: Impossible) Pomoc je na cestě01.45 Restaurant: Impossible 16 (3)(Restaurant: Impossible) Knedlíky v Delaware02.30 Jak to dělají? 15 (11)(How Do They Do It?) 11. díl02.50 Jak to dělají? 15 (12)(How Do They Do It?) 12. díl03.15 Tyto lesy jsou prokleté 3 (6)(These Woods are Haunted) Otázka života a smrti04.00 Hranice nemožného 2 (21)(Fringe) Na druhé straně04.45 Hranice nemožného 2 (22)(Fringe) Na druhé straně, část 2.05.25 Extrémní kuponové slevy 4 (3)(Extreme Couponing) Julie a Faatima06.10 Smallville 2 (21)(Smallville) Duch07.10 Smallville 2 (22)(Smallville) Procitnutí08.05 Smallville 2 (23)(Smallville) Neposlušný syn09.05 Super drbna 2 (25)(Gossip Girl) Super drbna se loučí10.00 Super drbna 3 (1)(Gossip Girl) Osudové zvraty10.55 Pitva mimozemšťana(Alien Autopsy) hrají: Declan Donnelly, Anthony Mcpartlin, Bill Pullman, Harry Dean Stanton, Madaleine Moffatt, Omid Djalili, režie: Jonny Campbell, John Campbell12.40 Smallville 3 (1)(Smallville) Vyhnanec13.35 Smallville 3 (2)(Smallville) Fénix14.35 Hranice nemožného 3 (2)(Fringe) Kufřík15.30 Hranice nemožného 3 (3)(Fringe) Stabilizace16.25 Super drbna 3 (2)(Gossip Girl) Prvák17.15 Super drbna 3 (3)(Gossip Girl) Ztracený chlapec18.05 Hranice nemožného 3 (4)(Fringe) Počítají měňavci elektrické ovečky?19.00 Hranice nemožného 3 (5)(Fringe) Jantar20.00 Fandango(Fandango) hrají: Glenne Headly, Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Robards, Dana Halsted, Chuck Bush, režie: Kevin Reynolds21.40 Policajti z L. A. (7)(Southland) Díl 722.30 Policajti z L. A. 3 (1)(Southland) Díl 123.25 South Park: Peklo na zemi(South Park: Bigger Longer & Uncut) hrají: Dave Foley, Brent Spiner, Trey Parker, Matt Stone, Jennifer Howell, Eric Idle, režie: Trey Parker00.50 Roswell: Nové Mexiko (5)(Roswell, New Mexico) Díl 501.35 Roswell: Nové Mexiko (6)(Roswell, New Mexico) Díl 602.15 Restaurant: Impossible 16 (2)(Restaurant: Impossible) Pomoc je na cestě02.55 Restaurant: Impossible 16 (3)(Restaurant: Impossible) Knedlíky v Delaware03.40 Rande z pekla (5)(Dates From Hell) Síť svádění04.00 Rande z pekla (6)(Dates From Hell) Šarmantní noční můra04.25 Hranice nemožného 3 (1)(Fringe) Olivia05.10 Smallville 2 (22)(Smallville) Procitnutí06.00 Jak to dělají? 15 (5)(How Do They Do It?) 5. díl06.30 Smallville 2 (23)(Smallville) Neposlušný syn07.25 Smallville 3 (1)(Smallville) Vyhnanec08.20 Smallville 3 (2)(Smallville) Fénix09.10 Super drbna 3 (2)(Gossip Girl) Prvák10.05 Super drbna 3 (3)(Gossip Girl) Ztracený chlapec11.05 Fandango(Fandango) hrají: Glenne Headly, Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Robards, Dana Halsted, Chuck Bush, režie: Kevin Reynolds12.45 Smallville 3 (3)(Smallville) Zrůda13.35 Smallville 3 (4)(Smallville) Dívka ze snu14.35 Hranice nemožného 3 (4)(Fringe) Počítají měňavci elektrické ovečky?15.30 Hranice nemožného 3 (5)(Fringe) Jantar16.25 Super drbna 3 (4)(Gossip Girl) Dan a hvězda17.15 Super drbna 3 (5)(Gossip Girl) Rufus se žení18.05 Hranice nemožného 3 (6)(Fringe) 6955 kHz19.00 Hranice nemožného 3 (7)(Fringe) Únos20.00 Pan(Pan) hrají: Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried, Adeel Akhtar, režie: Joe Wright22.05 Nesmiřitelní(Unforgiven) hrají: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Jaimz Woolvett, Saul Rubinek, režie: Clint Eastwood00.25 Policajti z L. A. (7)(Southland) Díl 701.10 Policajti z L. A. 3 (1)(Southland) Díl 101.50 Restaurant: Impossible 16 (4)(Restaurant: Impossible) Dovnitř se starým, ven s novým02.30 Restaurant: Impossible 16 (5)(Restaurant: Impossible) Nové úlohy, nové výsledky03.15 Mrazivé zlato (3)(Ice Cold Gold) Trhliny04.00 Mrazivé zlato (4)(Ice Cold Gold) Zoufalá situace04.45 Hranice nemožného 3 (2)(Fringe) Kufřík05.25 Jak to dělají? 15 (10)(How Do They Do It?) 10. díl06.00 Extrémní kuponové slevy 4 (2)(Extreme Couponing) Pam a Broderick06.30 Jak to dělají? 15 (10)(How Do They Do It?) 10. díl07.00 Smallville 3 (3)(Smallville) Zrůda07.55 Smallville 3 (4)(Smallville) Dívka ze snu08.50 Super drbna 3 (4)(Gossip Girl) Dan a hvězda09.40 Super drbna 3 (5)(Gossip Girl) Rufus se žení10.40 Pan(Pan) hrají: Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried, Adeel Akhtar, režie: Joe Wright12.40 Smallville 3 (5)(Smallville) Erupce13.35 Smallville 3 (6)(Smallville) Obrazy z minulosti14.35 Hranice nemožného 3 (6)(Fringe) 6955 kHz15.30 Hranice nemožného 3 (7)(Fringe) Únos16.25 Super drbna 3 (6)(Gossip Girl) Dost o Evě17.15 Super drbna 3 (7)(Gossip Girl) Jak na Basse18.05 Hranice nemožného 3 (8)(Fringe) Vchod19.00 Hranice nemožného 3 (9)(Fringe) Marionetta20.00 Loučím se, děvče(The Goodbye Girl) hrají: Daniel Levans, Richard Dreyfuss, Marsha Mason, Patricia Pearcy, Michael Shawn, Quinn Cummings, režie: Herbert Ross22.05 Uklízečka (7)(The Cleaning Lady) Díl 723.00 Uklízečka (8)(The Cleaning Lady) Díl 823.55 Hedwig a Angry Inch(Hedwig and the Angry Inch) hrají: John Cameron Mitchell, Michael Pitt, Miriam Shor, Stephen Trask, Andrea Martin, Alberta Watson, režie: Andrew Marcus, John Cameron Mitchell01.20 Policajti z L. A. (7)(Southland) Díl 702.00 Policajti z L. A. 3 (1)(Southland) Díl 102.45 Restaurant: Impossible 16 (4)(Restaurant: Impossible) Dovnitř se starým, ven s novým03.25 Restaurant: Impossible 16 (5)(Restaurant: Impossible) Nové úlohy, nové výsledky04.05 Extrémní kuponové slevy 4 (2)(Extreme Couponing) Pam a Broderick04.30 Extrémní kuponové slevy 4 (3)(Extreme Couponing) Julie a Faatima04.50 Hranice nemožného 3 (3)(Fringe) Stabilizace05.35 Rande z pekla (1)(Dates From Hell) Horor na dálnici06.00 Smallville 3 (4)(Smallville) Dívka ze snu06.55 Smallville 3 (5)(Smallville) Erupce07.45 Smallville 3 (6)(Smallville) Obrazy z minulosti08.40 Super drbna 3 (6)(Gossip Girl) Dost o Evě09.35 Super drbna 3 (7)(Gossip Girl) Jak na Basse10.35 Loučím se, děvče(The Goodbye Girl) hrají: Daniel Levans, Richard Dreyfuss, Marsha Mason, Patricia Pearcy, Michael Shawn, Quinn Cummings, režie: Herbert Ross12.45 Smallville 3 (7)(Smallville) Magnetismus13.35 Smallville 3 (8)(Smallville) Nepříčetnost14.30 Hranice nemožného 3 (8)(Fringe) Vchod15.30 Hranice nemožného 3 (9)(Fringe) Marionetta16.20 Super drbna 3 (8)(Gossip Girl) Další potíže s dědečkem17.10 Super drbna 3 (9)(Gossip Girl) Prokletí jménem Humphrey18.10 Hranice nemožného 3 (10)(Fringe) Světluška19.05 Hranice nemožného 3 (11)(Fringe) Reciprocita20.00 J. Edgar(J. Edgar) hrají: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Josh Lucas, Judi Dench, Jeffrey Donovan, režie: Clint Eastwood22.40 Beze strachu(Fearless) hrají: Jeff Bridges, John Towey, Isabella Rossellini, Schylar Gholson, Rosie Perez, Rance Howard, režie: Peter Weir, Bill Beasleyredakce