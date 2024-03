Prima Plus se změní na Prima SK. Prima COOL SK a Prima love SK s licencemi

DNES!

Prima PLUS s novým názvem Prima SK

Obr č. 1 - Sídlo skupiny FTV Prima (foto: FTV Prima)



Prima love SK a Prima COOL SK - nové stanice

Společnost FTV Prima může provést změny ve své programové nabídce, kterou poskytuje svým divákům na Slovensku. Její hlavní program Prima PLUS se může přejmenovat na Prima SK. Broadcaster také může na Slovensku spustit nové programové služby - Prima COOL SK a Prima love SK.Stávající mezinárodní kanál, skupiny Prima, se může přejmenovat na. Změnu odsouhlasila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém čtvrtém letošním zasedání konaného 12. března 2024.Přejmenováním programu Prima PLUS odpadne problém v ústní komunikaci o této stanici a nebude tak docházet k záměně se streamovací platformou prima+.FTV Prima požádala o licenci pro kanál Prima PLUS dne 22. listopadu 2016. O přejmenování na Prima SK požádala 27. února letošního roku.Na slovenském trhu budou působit dva nové kanály - Prima love SK a Prima COOL SK. Ty patrně povinně nahradí v nabídkách televizních operátorů stávající programy Prima love a Prima COOL, které jsou určené výhradně pro diváky v České republice. A co slovenské mutace přinesou?podle licenčních podmínek bude tématickým programem zaměřený na archivní vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Půjde především o dramatickou tvorbu a různé formáty zábavních pořadů. Stanice bude vysílat v češtině. Denně nabídne 16 až 24 hodin programu.Stanicebude tématicky zaměřeným programem převážně na vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Půjde především o dramatickou tvorbu a různé formáty zábavních pořadů. Program v českém jazyce bude vysílat 16 až 24 hodiny denně.Oba nové programy jsou určeny výhradně k distribuci na území Slovenska. Udělené licence platí 12 let a jsou určené pro satelitní distribuci.Po spuštění těchto dvou nových programů bude FTV Prima poskytovat na Slovensku tři mezinárodní kanály - Prima SK (Prima PLUS) a zmíněné stanice Prima COOL SK a Prima love SK.Český regulátor zároveň informuje svůj protějšek na Slovensku RpMS (Rada pro mediální služby), že na území Slovenska se mohou vysílat programy Prima COOL SK a Prima love SK s českými licencemi.redakce