Warner TV startuje. Kde program najít a jak jej naladit

▲ Obr č. 1 - Logo Warner TV (foto: WBD)



Warner TV v pozemním vysílání

Warner TV na satelitu

Warner TV na internetu (zvláštní přenosové systémy) - IPTV, OTT

Co Warner TV divákům nabídne?

Na českém televizním trhu startuje v úterý 2. dubna 2024 v dopoledních hodinách nový zábavní televizní kanál s názvem Warner TV. Jde o první bezplatný televizní program společnosti Warner Bros. Discovery.Po Itálii je Česká republika teprve druhou zemí, na které bude dostupný volně dostupný kanál Warner TV. Stanice Warner TV a její tématické programy se vysílají i na dalších trzích, nicméně jsou jinde poskytovány jako placené programy.Nová stanice chce tak oslovit široké publikum diváků, kteří zajímají výhradně o volně vysílané programy. Warner TV bude televizní stanice a způsob, jak se dostat k dalším divákům. Společnost WBD se doposud zaměřovala výhradně na poskytování placeného obsahu a to jak televizních programů skrze televizní operátory, tak i vlastní streamovací služby HBO Max, která se na konci května 2024 představí pod novou značkou MAX s rozšířenou nabídkou obsahu.První zmínky o spuštění Warner TV se objevily začátkem letošního roku, kdy provozovatel požádal o udělení tří typů vysílacích licencí pro pozemní, satelitní a internetové vysílání (zvláštní přenosové systémy).Vysílací společnost WBD se dohodla s provozovatelem celoplošné DVB-T2 sítě 23 ( multiplex 23 ), provozovaný společností Czech Digital Group a vlastněný Českými Radiokomunikacemi. Stanice v minulém týdnu obsadila volný slot "Test-4". Na klasickou pozemní anténu je tak program dostupný pro všechny televizní domácnosti, kteří mohou přijímat stanice jako Nova Cinema či Televizi Seznam. Právě tyto uvedené stanice jsou ve stejné vysílací platformě (multiplexu).Česká verze Warner TV jako první distribuční médium využila satelit. Stanice se vysílá přes družici Eutelsat 9B ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Vysílání v DVB-S2 multiplexu je kryptováno systémem Viaccess a je určeno výhradně pro televizní operátory.Pro DTH (satelitní diváky) v současné době není program součástí žádného televizního operátora. WBD se zatím s nimi nedohodla na komerčních podmínkách zařazení stanice do nabídky.Programová novinka Warner TV se v den startu postupně objeví u mnoho poskytovatelů OTT a IPTV. Nicméně WBD se zatím ani v tomto případě nedohodla se všemi poskytovateli televizních služeb na zařazení programu.Stanice Warner TV se podle provozovatele programu objeví v nabídkách operátorů T-Mobile, Vodafone TV, DWP, Lepší.TV, Antik TV, FixPro, Elsat, PODA, SledovaniTV, Grape, Sweet TV a u mnoha dalších provozovatelů. Krátce před zahájením vysílání potvrdil zařazení do nabídky i operátor Telly Pokud nemůže program u svého operátora v channel listu najít, je vhodné provést restart boxu (přijímacího zařízení) pro načtení nejnovějších dat ze serverů provozovatele.Warner TV je nový celoplošný zábavní kanál pro celou rodinu. Divákům přinese seriály a filmy různých žánrů - od romantických, po dramatické, thrillery až po horory. Dále v programu divák najde i dokumentární filmy či reality show.redakce