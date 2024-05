Prima KRIMI SK a Prima MAX SK - další projekty pro diváky na Slovensku

DNES!

Za několik málo dní začne na slovenském trhu působit druhá stanice pod značkou Prima, která vznikla výhradně pro potřeby slovenského televizního trhu. Dne 27.5.2024 začne vysílat Prima COOL SK.Prima COOL SK bude slovenská verze české televizní stanice Prima COOL. Program pochopitelně nebude identický. Slovenská varianta programu bude v první řadě nabízet pořady, na které má vysílatel, česká mediální společnost FTV Prima, práva k vysílání na slovenském území. Půjde především o pořady vlastní produkce ale také o akviziční tituly jako Hvězdná brána či Top Gear. Množství akvizičních pořadů se může časem postupně rozšiřovat.Stanice Prima COOL SK vedle odlišného programového schématu přinese i slovenskou reklamu. Stanice tak bude divákům blíž. Nejenom přizpůsobeným programem ale také i reklamními sděleními.Vysílání programu Prima COOL SK bude možné naladit u všech televizních operátorů přes satelit (DVB-S2), kabelové sítě a internetové platformy (OTT/IPTV). Na Slovensku musí skončit distribuce české verze Prima COOL, pokud je ještě v nabídce operátorů.FTV Prima si od uvedení Prima COOL SK na Slovensku slibuje především posílení přítomnosti na trhu, možnosti oficiálního měření sledovanosti programu, příjmy z reklam a distribučních poplatků od provozovatelů televizních platforem. Za českou verzi programu na Slovensku televize nemohla vysílání monetizovat - získávat příjmy z reklam a distribučních poplatků. To se ale nyní změní. Prima COOL SK, stejně jako česká mutace, se zaměří na mladší mužské publikum.Ve stejný den - 27.5.2024 - se hlavní program slovenské Primy, Prima PLUS , představí tamním divákům pod novou značkou PRIMA SK.Během podzimu se televizní nabídka Primy na Slovensku rozšíří o stanici Prima LOVE SK. Ta bude cílit na slovenské divačky. U operátorů by měla nahradit českou verzi, pokud je nabízena.FTV Prima vedle Prima PLUS (Prima SK) a spolu s programem Prima COOL SK nabízí divákům na Slovensku celkem tři stanice - k vyjmenovaným patří i zpravodajský kanál CNN Prima NEWS. Na podzim se nabídka rozšíří na čtyři - po spuštění Prima LOVE SK.Nabídka to nemusí být zdaleka konečná. FTV Prima se již připravuje na projekty Prima KRIMI SK a Prima MAX SK, což budou opět slovenské varianty stávajících programů pro český trh. V rozhovoru pro web Živé.sk k tom informovali zástupci skupiny FTV Prima. Na projektech začne pracovat, jakmile spustí své dva tématické programy v SK variantě. Filmový kanál Prima MAX SK by mohl vzniknout s obsahovým partnerem - s některým filmovým studiem. Zda taková varianta bude přicházet v úvahu bude známo po spuštění nových SK projektů a jednání o vysílacích právech k pořadům pro slovenský trh.redakce