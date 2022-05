Placené televizní stanice Atmedia zvyšují svůj podíl na sledovanosti

DNES!

Na českém trhu v současnosti působí 25 měřených televizních stanic, které mohou diváci sledovat pouze u některého z operátorů placené televize. V loňském roce skupina placených stanic dosáhla na 3,6 % podílu na sledovanosti v cílové skupině 15-69 let. Měsíčně společně oslovily v průměru 3,5 milionu televizních diváků starších čtyř let, kteří jejich sledováním trávili v průměru 1 hodinu a 19 minut denně.Počet placených televizních stanic, které mohou diváci sledovat pouze prostřednictvím některého z operátorů placené televize (satelitní, kabelová, IPTV) a které jsou zároveň zapojeny do oficiálního měření televizní sledovanosti, se v posledních letech výrazně zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo celkem 15 a jejich podíl na sledovanosti dosahoval 1,7 % v cílové skupině 15-69, v loňském roce jich na našem trhu působilo 25 a jejich podíl na sledovanosti vzrostl na 3,6 %.Za tímto nárůstem stojí nejen větší počet měřených televizních stanic, ale také jejich rostoucí obliba mezi televizními diváky. Zatímco se počet televizních stanic za posledních pět let zvýšil o 67 %, podíl na sledovanosti skupiny placených kanálů vzrostl o 107 %.," přibližuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje téměř 30 tematických televizních stanic.Jedním z důvodů, který stojí za rostoucím podílem na sledovanosti placených kanálů, je větší počet domácností přijímajících televizní vysílání prostřednictvím některého z operátorů placené televize. „," vysvětluje Pavel Müller. Zatímco v roce 2017 využívalo jako hlavní způsob příjmu televizního vysílání kabelovou nebo satelitní televizi či IPTV 49 % českých televizních domácností, v loňském roce to bylo již 54 % z nich. V posledních letech roste výrazně především IPTV, kterou využívá již 22 % televizních domácností.Z placených televizních stanic se minulý rok dařilo například dokumentárním a sportovním. „," ukazuje na konkrétním příkladě Pavel Müller. Návrat sportovních událostí po covidovém roce 2020 zvýšil zájem také o sportovní placené kanály. Podíl na sledovanosti skupiny televizních stanic Eurosport 1, Sport 1 a Sport 2 vzrostl loni meziročně o 10 % v cílové skupině 15-69 let. O jednotky procent rostla také skupina filmových a seriálových stanic.Společnost Atmedia má ve svém portfoliu celkem 26 měřených televizních stanic, přičemž 21 z nich je pouze v nabídce operátorů placené televize a 5 vysílá také v terestrických sítích DVB-T2. Minulý rok celá skupina dosáhla 5,1% podílu na sledovanosti v cílové skupině 15-69 let a měsíčně oslovila v průměru 5,8 milionů diváků starších čtyř let.