Atmedia: TV sledovanost u nás loni opět rostla

V posledních deseti letech roste televizní sledovanost kontinuálně. V letech 2020 a 2021 však vystřelily její hodnoty na rekordní úroveň

▲ Obr č. 1 - Divák s dálkovým ovladačem. Ilustrační foto (foto: Orange)



V Maďarsku sledují televizi téměř 5 hodin denně

Hodnoty sledovanosti byly v roce 2020 skutečně rekordní, po částečném uvolnění proticovidových opatření proto hodnoty v ostatních státech střední Evropy v loňském roce klesly anebo stagnovaly

▲ Obr č. 2 - Jak trávili diváci ve střední Evropě čas sledováním tv (foto: Atmedia)



Mladší diváci televizi sledují méně

Rok 2020 byl mimořádný v tom, že televizi sledovali mnohem víc také děti a lidé ve věku 15-24 let. Naopak loňský rok byl ve znamení návratu trendu klesající televizní sledovanosti u mladších věkových skupin diváků

Dařilo se také tematickým televizním stanicím

Televizní sledovanost tematických kanálů roste již několik let v řadě, což se podepisuje i na vyšším zájmů o jejich reklamní prostor ze strany zadavatelů televizní reklamy

V České republice loni opět vzrostla televizní sledovanost a dostala se na ještě vyšší hodnoty než v roce 2020, který byl významně poznamenaný celosvětovou pandemií covid-19. Televizní diváci ve věku 4+ v loňském roce trávili před televizními obrazovkami v průměru 3 hodiny a 43 minut denně. Na vysokých hodnotách byla sledovanost také v okolních státech, například v Maďarsku strávili diváci sledováním televize denně téměř 5 hodin.," zdůrazňuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ze společnosti Atmedia, která na českém televizním trhu obchodně zastupuje 28 tematických televizních kanálů. V porovnání s ostatními státy ve střední Evropě je ovšem Česká republika jedinou zemí, kde loni televizní sledovanost vzrostla nejen v porovnání s rokem 2019, ale také s rokem 2020. Televizní diváci ve věkové kategorii 4+ loni trávili sledováním televize v průměru 3 hodiny a 43 minut denně, což bylo o 1 % více než v roce 2020 a 8 % více než v předkrizovém roce 2019.," vysvětluje Pavel Müller. To byl příklad také Maďarska, které patří k zemím s vůbec nejvyšší televizní sledovaností nejen v regionu střední Evropy. Konkrétně loni trávili maďarští diváci sledováním televize 4 hodiny a 55 minut denně, což je v porovnání s rokem 2019 o 6 % více.Více času než Češi, tráví sledováním televize také Slováci a Poláci. V Polsku byla nejvyšší televizní sledovanost za poslední tři roky v roce 2020, v loňském roce klesla meziročně o 5 %. Přesto polští diváci tráví sledováním televize stále přes 4 hodiny denně, konkrétně 4 hodiny a 10 minut. Podobný vývoj zaznamenalo také sousední Slovensko. I zde byly hodnoty sledovanosti nejvyšší v roce 2020, kdy vystoupaly na 4 hodiny a 22 minut. V roce 2021 pak sledovanost klesla o pouhé 2 minuty.Zatímco v roce 2020, kdy byla zaváděna nejpřísnější opatření proti šíření covid-19, rostla televizní sledovanost ve všech věkových skupinách, v roce 2021 došlo k nárůstu převážně u diváků starších 35 let. „," popisuje Pavel Müller. Zdůrazňuje ovšem, že i přesto tráví české děti v kategorii 4-14 let sledováním televize v průměru stále 1,5 hodiny denně. U mileniálů, tedy diváků ve věku 25-34 let, dosahují hodnoty sledovanosti dokonce 2 hodin a 17 minut denně.Podobný trend je patrný také v okolních státech. Například v Polsku v minulém roce poprvé klesla televizní sledovanost u dětí ve věku 4-15 let pod dvě hodiny denně. Naopak v Maďarsku tráví děti sledováním televize stále významnou část dne, konkrétně 2 hodiny a 56 minut.Rok 2021 potvrdil rovněž trend nárůstu zájmu o tematické televizní stanice, které mohou čeští televizní diváci sledovat především u operátorů placené televize. V porovnání s rokem 2020 stoupla televizní sledovanost především u filmových, seriálových a dokumentárních stanic. Dvouciferně například rostl podíl na sledovanosti televizních stanic National Geographic, Film+, CS Mystery nebo Eurosport 1, který těžil z návratu sportovních událostí na televizní obrazovky v čele s Letními olympijskými hrami v Tokiu. „," dodává Pavel Müller.