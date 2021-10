AMC: Čtyři z pěti z Čechů chtějí hlavně živé přenosy

DNES!

▲ Obr č. 1 - Počet diváků sportu se zvětšjje s věkem (foto: AMC)



▲ Obr č. 2 - Televizní diváci chtějí především živý sport (foto: AMC)



Nasbíraná data jasně ukazují, že kvalitní sportovní obsah je pro diváka nepostradatelný. Lidé chtějí sledovat klíčové živé přenosy , jako je například Formule 1, na velké televizní obrazovce spíše než na mobilu nebo tabletu a nejlépe se o tento zážitek podělit s ostatními. Dvě třetiny respondentů navíc považují za důležité mít v nabídce svého televizního operátora také stanice, které přenášejí národní či lokální sportovní události, stejně jako méně populární disciplíny a soutěže

Podle aktuálního průzkumu sledují čtyři z pěti českých televizních diváků pravidelně sportovní obsah. Podobně jako zpravodajství chtějí lidé i sport sledovat živě, a přestože stoupá konzumace online obsahu, Češi sport raději sledují v televizi než na obrazovkách mobilů či počítačů.Nedávný průzkum realizovaný agenturou NMS Market Research pro společnost AMC Networks International potvrdil, že dlouhodobé vzorce sledování televize u nás zůstávají do velké míry neměnné, a to i navzdory zvyšující se konzumaci digitálního obsahu.Přibližně 80 procent Čechů, kteří se pravidelně dívají na televizi, sleduje také sportovní pořady. Tato hodnota se přitom zvyšuje s věkem - sport si v televizi pustí 68 procent respondentů mezi 25-34 lety věku, ve věkové skupině 55-64 ovšem podíl diváků sportovních pořadů činí více než 87 procent.Na co konkrétně se ale lidé rádi dívají? Průzkum zadaný společností AMC se také dotazoval na širší preference jak skutečných fanoušků, tak Čechů, kteří sportovní pořady sledují jen příležitostně. Pro 51 procent dotázaných je nejatraktivnější sportovní obsah v placené televizi živé vysílání, které i další bezmála třetina (29 procent) zařadila mezi pro ně důležitý sportovní obsah.Čeští diváci chtějí na obrazovkách sledovat především velké sportovní události:," vysvětluje Irena Novotná, Senior Marketing Manager ve společnosti AMC Networks International.Stanice Sport1 a Sport2 nabízejí prvotřídní sportovní obsah. Jejich diváci mohou sledovat souboje hvězd Formule 1, zápasy Ligy národů UEFA či střetnutí v rámci kvalifikace pro fotbalové EURO i Mistrovství světa, stejně jako Evropskou ligu UEFA a novou Evropskou konferenční ligu UEFA, ve které soutěží také AC Sparta Praha, SK Slavia Praha a FK Jablonec. Sport1 a Sport2 navíc umožňují sledovat špičkové evropské hokejové kluby v KHL, SHL a Hokejové lize mistrů, ve které do play-off postoupila HC Sparta Praha. Stanice přenášejí také nejvýznamnější boxerské show, prvotřídní házenou v Lize mistrů EHF a mnoho dalších špičkových sportovních událostí.