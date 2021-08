Téměř 1/2 času před tv obrazovkami věnují Češi seriálům a filmům

DNES!

Čeští televizní diváci trávili v prvním pololetí letošního roku sledováním televize v průměru 3 hodiny a 55 minut denně. Vyplývá to na základě dat ATO - Nielsen Admosphere měřené v CS 4+. Nejčastěji sledovali seriály a filmy, jež tvořily téměř polovinu veškerého času tráveného před televizními obrazovkami.Celosvětová pandemie covid-19 se podepsala na nárůstu zájmu o zpravodajství a v letošním roce si více času ukrajují také sportovní pořady. Vyplývá to z údajů mediálního zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia.Dlouhodobě nejsledovanějšími programovými žánry jsou mezi českými televizními diváky seriály a filmy. Jak ukazují data z oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti, z celkového času, který Češi tráví sledováním televize, věnují právě seriálům a filmům 44 %.Nic na tom nezměnila ani celosvětová pandemie covid-19. Na filmy a seriály připadal téměř stejný podíl také v prvním pololetí roku 2019 i 2020.,“ popisuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 28 tematických televizních stanic.Během celosvětové pandemie covid-19 vzrostl zájem o zpravodajství. Zatímco v předkrizovém roce 2019 se zpravodajské pořady podílely na celkovém času sledování televize z 11 %, v prvním pololetí předchozího i letošního roku je to již 14 %. Není překvapením, že nejsledovanější jsou hlavní zpravodajské relace, které televizní stanice vysílají ve večerních hodinách.,“ říká Pavel Müller.Třetím nejsledovanějším žánrem po dramatických (filmy a seriály) a zpravodajských pořadech jsou zábavné programy typu reality show nebo talk show, kterým televizní diváci věnují 13 % z celkového času před televizními obrazovkami. Oblibě se těší také dokumentární pořady, na které připadá 5 % času tráveného sledováním televize, a k nimž patří například cestopisy a dokumenty věnované historii a vědám.Z hlediska sledovanosti jednotlivých programových žánrů měla celosvětová pandemie covid-19 největší vliv na sportovní pořady. Zatímco v prvním pololetí roku 2019 se sportovní pořady podílely na celkovém čase sledování televize z 5 %, v loňském roce tento podíl ve stejném období klesl na 3 %.,“ vysvětluje Pavel Müller. V letošním roce je situace jiná, v prvním pololetí věnovali televizní diváci sportovním pořadům 6 % času stráveného sledováním televize, tedy více než v předkrizovém roce 2019.redakce