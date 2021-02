Atmedia: TV sledovanost rostla nejenom u nás

DNES!

V uplynulém roce dosáhla televizní sledovanost rekordních hodnot nejen v České republice, ale také v celém středoevropském regionu. Důvodem byla především celosvětová pandemie onemocnění covid-19 a navazující vládní opatření proti jeho šíření, jež vedly k tomu, že lidé trávili mnohem více času doma.Patrný byl nárůst sledovanosti napříč všemi věkovými skupinami diváků včetně těch nejmladších ve věku 4-14 let. Uvedla společnost Atmedia.Z okolních států vzrostla televizní sledovanost nejvíce na Slovensku, a to meziročně o 8 %.,“ uvádí Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. 1)Největšími televizními fanoušky ve středoevropském regionu jsou ovšem obyvatelé Maďarska. Již v roce 2019, který nebyl poznamenán celosvětovou pandemií, trávili sledováním televize v průměru 4 hodiny a 39 minut, v loňském roce to již bylo bezmála 5 hodin. Naopak nejméně ze všech středoevropských zemích vzrostla v tomto období televizní sledovanost v Polsku, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 2 %. Přesto však trávili obyvatelé Polska sledováním televize více času než jejich čeští sousedé, v průměru 4 hodiny a 23 minut denně. 2)Televizní sledovanost rostla vloni jak v České republice, tak v okolních státech napříč všemi věkovými skupinami diváků. Zatímco v Polsku došlo k nárůstu především u nejstarších diváků nad 55 let, u nás rostla sledovanost nejvíce u diváků ve středním věku. Pro téměř všechny státy ovšem platilo, že v v televizi hledaly společníka mnohem častěji děti. Televize tak jasně ukázala, že umí oslovit i nejmladší generace. Například v České republice vzrostla televizní sledovanost u dětí ve věku 4-14 let o 6 %. Ještě výraznější nárůst zaznamenalo Slovensko, kde došlo k 12% nárůstu a dětští diváci trávili sledováním televize v průměru 2 hodiny a 50 minut denně. Přibližně stejnou dobu trávily před televizními obrazovkami také děti v Maďarsku. 3)Vedle zpravodajských pořadů, se kterými trávili televizní diváci v předchozím roce mnohem více času, neboť jim poskytovaly nové informace o celosvětové pandemii a přijatých vládních opatřeních, se zvýšenému zájmu těšily také tematické stanice zaměřené na filmy, seriály nebo dokumenty. Například sledovanost placených filmových a seriálových kanálů AMC, AXN, CS Film, FilmBox, Film+ nebo JOJ Cinema vzrostla meziročně o 42 %. Podobně tomu bylo také u dokumentární stanic CS History, CS Mystery, National Geographic nebo Spektrum. 4),“ upřesňuje Pavel Müller. 5)Poznámky:1) ATO – Nielsen Admosphere, Živě + TS0–3, 2019, 2020, ATS / den, CS 4+; PMT / Kantar, Živě + TS0–3, 2019, 2020, ATS / den, CS 4+2) Nielsen Közönségmérés, Živě, 2019, 2020, ATS / den, CS 4+; Nielsen Audience Measurement (data poskytl: TVP), Živě + TS0–2, 2019, 2020, ATS / den, CS 4+3) ATO – Nielsen Admosphere, Živě + TS0–3, 2019, 2020, ATS / den, CS 4–14; PMT / Kantar, Živě + TS0–3, 2019, 2020, ATS / den, CS 4–14; Nielsen Közönségmérés, Živě, 2019, 2020, ATS / den, CS 4–174) ATO – Nielsen Admosphere, Živě + TS0–3, 2019, 2020, Rating, CS 4+5) ATO – Nielsen Admosphere, Živě + TS0–3, 2020, Share, CS 15–69, od ledna 2021 počítáno včetně Seznam.cz TVredakce