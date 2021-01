Televize měly loni rekordní sledovanost

DNES!

▲ Obr č. 1 - Televizní diváci (foto: SES Astra)



Televizi má 95 procent domácností

Každoročně zaznamenáváme stoupající počet lidí, kteří televizní přenosy sledují na mobilních telefonech

Mohlo by se zdát, že internetové streamovací služby seberou diváky televiznímu vysílání, ale nestalo se tak. Sledovanost za loňský rok byla rekordní, k čemuž bezpochyby přispěla stále probíhající koronavirová pandemie.Sledování televize dosahovalo loni v Česku rekordních hodnot a třeba během října šlo o nejvíce sledovaný 10. měsíc od začátku peoplemetrového měření od roku 1997. Oproti minulosti je také větší zájem o sledování televizního vysílání v mobilním telefonu či tabletu.Nejvíce sledovanou tuzemskou stanicí se se za loňský rok stala Česká televize s průměrným podílem na publiku 30,86 procent. ČT je nejsledovanější televizní stanicí již tři roky po sobě. Některé pořady měly nejvyšší sledovanost v její historii - nepřekvapivě Události, hlavní zpravodajský pořad ČT. Průměrně je sledovalo přes milion diváků, jde o největší počet za posledních třináct let.Absolutně nejsledovanější pak jako každoročně byly pohádky. Premiéru štědrovečerní pohádky O vánoční hvězdě vidělo 3,4 milionu lidí starších čtyř let (podíl na sledovanosti bezmála 63 procent). Velmi sledovaná byla i pohádka Tři oříšky pro Popelku (2,6 milionu diváků) a rodinný film Hodinářův učeň s 2,5 miliony diváků.Velký zájem byl o zpravodajství také na Nově, v Česku druhé nejsledovanější televizní stanici. Televizní noviny byly nejsledovanějším hlavním zpravodajstvím v Česku. Každý den je sledovalo v průměru přes 1,3 milionu diváků starších 4 let. Rekordní byl březen, kdy v Evropě začala koronavirová krize - denně na Televizní noviny dívalo 1,6 milionu diváků.Nova zase kralovala televizním skupinám českého trhu ve všech základních cílových skupinách (15-54, 15+ i 4+) v prime time vysílání.Mezi nejsledovanější loňské pořady TV Nova patřila hudební show SuperStar (29,14procent share ve věkové skupině 15-54 let), dále kuchařská reality show MasterChef Česko (34,02%). V druhé polovině roku TV Nova vysílala show Tvoje tvář má známý hlas, která dosáhla sledovanosti 29,7 procent.Podle dřívějších dat průzkumu pro Asociaci televizních organizací (ATO) má televizní přijímač 95 procent českých domácností a 3 z 10 domácností mají dokonce dva a více televizorů. České domácnosti televizi nejčastěji přijímají pomocí pozemního digitálního vysílání (55 procent), meziročně se zvyšuje podíl IPTV (digitální televize šířená přes internetový protokol).Letos za třetí kvartál IPTV využívalo pro příjem televizního vysílání 15 procent domácností, v loňském roce to za stejné období bylo o tři procenta méně. Podle Vladimíra Rusnáka, ředitele televizního operátora Telly , sleduje přenos prostřednictvím set-top boxu nebo Smart TV 85 procent uživatelů.Lidé nejčastěji sledují vysílání živě, v případě Telly tak pravidelně činí 65 procent diváků. „,“ říká Rusnák. Podle statistik společnosti Telly je to ale zatím stále minoritní. Ovšem sledování televizí na displeji mobilního telefonu nebo tabletu je to letos stoprocentní nárůst.redakce