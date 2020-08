Atmedia: Jaký televizní obsah sledují Češi nejvíce

DNES!

Češi byli, jsou a budou národem seriálových a filmových fanoušků. To je ostatně vidět i na nárůstu počtu seriálových a filmových tematických stanic, které jdou divákům svou obsahovou nabídkou naproti. Obliba těchto televizních stanic kontinuálně roste

Vedle seriálů a filmů jsou na televizních stanicích oblíbené také zábavné pořady - od různých talk show přes soutěže až po reality show, kterým diváci z celkového času stráveného před televizními obrazovkami věnují 14 %.

▲ Obr č. 1 - Co sledují Češi v televizi (graf: Atmedia)



Rozdíly napříč jednotlivými skupinami diváků

Mladí diváci věnují filmům a seriálům 54 % času, který tráví před televizními obrazovkami. Je patrné, že filmové a seriálové televizní stanice umějí k obrazovkám přilákat i mladé diváky, a to i přes silnou konkurenci na internetu, sociálních sítích nebo stále oblíbenějších VOD aplikacích

Televize je v českých domácnostech stále hlavním médiem. Denně si ji zapne téměř 70 % obyvatelstva a jejím sledováním tráví přes 3,5 hodiny denně 1). V posledních letech vznikla celá řada tematických televizních stanic, díky nimž mají nyní diváci na výběr mezi největším počtem televizních stanic v historii. S jejich nárůstem se zvyšuje také množství televizního obsahu, který mohou sledovat. Podle údajů mediálního zastupitelství Atmedia, jež vycházejí z oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti, Češi v televizi sledují především filmy a seriály, oblíbené jsou také zábavné pořady a zpravodajství.Seriály jsou zdaleka nejsledovanějším programovým žánrem a hned za ním následují filmy. Z celkového času, který Češi tráví sledováním televize, věnují seriálům a filmům 46 %.," uvádí Pavel Müller, Head of Research & Marketing společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 29 tematických televizních stanic. „Své místo na televizních obrazovkách má také zpravodajství, a to navzdory velkému množství zpravodajských serverů a možnosti sledovat zpravodajství doslova online. Podle Pavla Müllera televizním divákům vyhovuje především to, že v rámci několika desítek minut získají přehled o tom nejdůležitějším, co se v daný den stalo. Zpravodajským pořadům od hlavních zpravodajských relací přes zprávy o počasí až po zpravodajské magazíny věnují Češi 12 % času tráveného sledováním televize. 2)Z těchto údajů vyplývá rovněž to, že se divácké návyky z hlediska sledování programových typů v průběhu času příliš nemění. Filmy a seriály tvořily téměř polovinu času tráveného před televizními obrazovkami i před 10 lety a také zpravodajské pořady si tehdy ukrajovaly podobný podíl. Určitý posun je ovšem vidět u zábavných pořadů, kterým v porovnání s obdobím před 10 lety čeští diváci nyní věnují větší podíl času. 3)Obliba jednotlivých programových žánrů se u mužů a žen příliš neliší. Seriálům a filmům, zábavným pořadům a zpravodajským pořadům věnují muži i ženy nejvíce času tráveného před televizními obrazovkami. Ženy ovšem v porovnání s muži tráví více času sledováním seriálů a zábavných pořadů, zatímco u mužů si v porovnání se ženami vedou lépe zpravodajské, dokumentární a sportovní pořady.Zajímavé jsou také rozdíly mezi věkovými skupinami. Filmům a seriálům patří největší podíl z celkového času u televize napříč všemi věkovými skupinami, u mladších diváků ve věku 15-34 let je však v porovnání s ostatními diváky nejvyšší. „," konstatuje Pavel Müller a dodává, že výrazně méně si u diváků z této skupiny ukrajují zpravodajské pořady, jimž věnují jen 7 % z celkového času stráveného sledováním televize. 4)1) Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, Živě + TS0-3, 07/2019 - 06/2020, Reach / den, ATS / den, CS 4+2) Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, Živě + TS0-3, 07/2019 - 06/2020, ATS, programový typ, CS 4+3) Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, Živě + TS0-3, 07/2009 - 06/2010, ATS, programový typ, CS 4+4) Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, Živě + TS0-3, 07/2019 - 06/2020, ATS, programový typ, CS 15-34