Polovina české populace sleduje placenou televizi

Zvýšení počtu domácností s placenou televizí může souviset s přechodem z DVB-T na DVB-T2. V souvislosti s ním se Češi rozhodují, zda si zakoupí set-top-box, nebo novou televizi, a zda budou nadále sledovat jen volně šířené televizní stanice, či dají přednost nabídce některého z operátorů placené televize

▲ Graf č. 1 - Polovina českých domácností sleduje placenou televizi (graf: AtMedia)



Podíl Atmedia vzrostl za poslední rok o 16 %. Nyní dosahuje průměrně 4,5 % v cílové skupině diváků od 15-69 let, což je nejvíce v její historii

Podle našich údajů se při pohledu na vývoj sledovanosti měřených TV stanic zvyšuje především zájem o filmové a seriálové TV stanice. Podíl na sledovanosti některých z těchto tematických stanic vzrostl za poslední rok i dvojnásobně. TV stanice AMC, AXN, CS Film, Film+, FilmBox a JOJ Cinema, které najdou čeští diváci jen u placených operátorů, společně měsíčně osloví 2,3 milionů lidí

Počet českých domácností, které platí za příjem televizního vysílání, neustále roste. Již 50 % z nich má jako hlavní zdroj televizního vysílání některou z platforem placené televize. Z výsledků Kontinuálního výzkumu Asociace televizních organizací, na něž upozornila společnost Atmedia, vyplývá, že 21,3 % českých domácností využívá satelitní televizi, 15,5 % kabelovou televizi a 13,0 % IPTV. Narůstá rovněž zájem o tematické televizní stanice.," vysvětluje Pavel Müller, Head of Research & Marketing společnosti Atmedia.Z posledních dostupných výsledků Kontinuálního výzkumu Asociace televizních organizací za období od 3. čtvrtletí 2019 do 1. čtvrtletí 2020 vyplývá, že počet českých domácností, které sledují převážně televizní stanice šířené volně, tak klesl na 50 %. Stále je však vyšší než v okolních státech, kde dominuje placená televize. Například v Německu sleduje televizní stanice prostřednictvím satelitních, kabelových nebo IPTV operátorů 98 % domácností, v Rakousku je to 94 % a na Slovensku 88 %. Z okolních zemí se České republice nejvíce blíží Polsko, kde má placenou televizi 64 % domácností. S nárůstem počtu domácností, které využívají placenou televizi, se mezi diváky zvyšuje i zájem o tematické televizní stanice. Ten zaznamenala také společnost Atmedia, v jejímž portfoliu jsou převážně TV stanice zapojené do oficiálního elektronického měření sledovanosti. Celé tři čtvrtiny těchto stanic najdou diváci pouze v nabídce placených operátorů. „," doplňuje Pavel Müller. Podle něj stojí za tímto nárůstem jak rozšíření portfolia, tak zvýšení sledovanosti zastupovaných stanic. Tematické stanice z portfolia Atmedia osloví každý měsíc přes 5,3 milionů diváků starších 4 let. Obdobně roste také televizní sledovanost dokumentárních stanic, přičemž CS History, CS Mystery, Discovery Channel, National Geographic a Spektrum společně každý měsíc osloví 1,9 milionu diváků.

*1 Glance – Mediametrie, One TV Year in the World, 2019
*2 ATO – Nielsen Admosphere, Živě + TS0–3, H1 2020, Share, CS 15–69, Reach 000, CS 4+
*3 ATO – Nielsen Admosphere, Živě + TS0–3, H1 2020, Reach 000, CS 4+