TV Monitor: V Německu nejčastěji sledují programy přes satelit

▲ Obr č. 1 - Rodina u televizní obrazovky (foto: SES)



▲ Obr č. 2 - Podíly televizních platforem v Německu (graf: Astra)



Satelitní příjem je v Německu velmi populární. Diváci, kteří chtějí širokou škálu programů v nejlepší kvalitě za dostupnou cenu, se spoléhají na satelitní příjem

Důležitou roli hraje také spolehlivost televizního signálu. V současné době je jasné, jak důležité je mít stabilní infrastrukturu. To znamená, že úzká místa pro šířku pásma v televizním příjmu nejsou pro satelitní domácnosti žádným problémem

▲ Obr č. 3 - Vývoj podílů televizních HD platforem v Německu od roku 2012 (graf: Astra)



17,28 milionů televizních domácností v Německu přijímá televizní stanice prostřednictvím satelitu. 84 procent tv domácností sleduje stanice v HD rozlišení a 6 milionů televizních domácností je stále bez příjmu HD stanic. Vyplývá to z reportu TV monitor satelitního operátora SES (Astra) Satelit je v Německu přední distribuční platformou pro televizní obsah. 17,28 milionu televizních domácností sleduje stanice prostřednictvím satelitu, což představuje 45,5 procentní podíl na tv trhu. Pro srovnání v roce 2018 se jednalo o 17,49 milionu televizních domácností, resp. 45,6% podíl na trhu.Kabelová televize byla na druhém místě s 16,10 miliony domácnostmi a 42,4 procentním podílem na trhu. V roce 2018 kabelovou televizi sledovalo 16,18 milionu německých domácností s podílem na trhu 42,2%. Televize přes internetový protokol (IPTV) zaznamenala v roce 2019 mírný nárůst o 300 tisíc domácností na celkových 3,08 milionu televizních domácností.Počet německých domácností s pozemní televizí poklesl o 370 tisíc na 1,52 milionu televizních domácností.,“ říká Christoph Mühleib, generální ředitel společnosti ASTRA Germany. Mühleib pokračuje: „.“V roce 2019 počet domácností s příjem HD programů v Německu se zvýšil na 31,96 milionu z předloňských 29,85 milionu. To znamená, že 84 procent všech televizních domácností v Německu sledovalo programy v HD rozlišení.Mezi německými HD domácnostmi je satelit předním distribučním kanálem se 14,65 miliony domácnostmi, následovaný kabelovou televizí (12,92 milionu), IPTV (2,87 milionu) a pozemní televizí (1,52 milionu).Ve srovnání s předchozím rokem to znamená nárůst o 2,11 milionu domácností v Německu. I přes tento jasný růst domácností s HD stále ještě více než 6 milionů domácností může přijímat své televizní stanice jen v SD kvalitě.To jsou hlavní výsledky současného Astra TV Monitoru, který společnost Kantar TNS každoročně shromažďuje jménem společnosti Astra. Tato data byla založena na 37,97 milionech tv domácností v Německu (2018: 38,35 milionu). Koncem roku 2019 se uskutečnil průzkum mezi celkem 6 tisíci domácnostmi v Německu. Při sestavování reportu byla zohledněna první přijímací trasa, tj. hlavní přijímací zařízení v domácnosti.redakce