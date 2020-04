SES (Astra) poskytuje přes 8300 tv programů do 367 milionů domácností

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina u televizní obrazovky (foto: SES)



▲ Obr č. 2 - Výsledky Satellite Monitor 2020 (foto: SES)







Počet televizních domácností po celém světě, do kterých se přímo nebo nepřímo dostanou programy ze satelitu se v roce 2019 zvýšil o 12 milionů na 367 milionů. Vyplývá to z reportu satelitního operátora SES (Astra) SES je přední světový distributor video obsahu přes satelit a ukazuje důležitou roli, kterou satelity nadále hrají při oslovování co největšího publika na celém světě.Velká část nárůstu ve 12 milionech domácnostech je připisována přední infrastruktuře televizního příjmu - satelitu a kabelu, která v roce 2019 vzrostla o 9 milionů na 153 milionů, respektive 149 milionů.Televizní vysílání přes internetový protokol (IPTV) a pozemní TV vzrostly o 3 až 43 milionů, resp. 21 milionů domácností.Studie Satellite Monitor také ukázala, že technický dosah satelitů SES se na několika kontinentech zvýšil, včetně Evropy, Afriky, Asie-Pacifiku (APAC) a Latinské Ameriky (LATAM). Evropa je i nadále nejsilnějším trhem pro SES, kde flotila SES obsluhuje celkem 168 milionů domácností, což je o 1 milionů více než v roce 2018, následuje ji Severní Amerika s 69 miliony.V Latinské Americe přijímá programy ze satelitů SES celkem 42 milionů domácností, což je významný nárůst oproti 34 milionům domácností vykázaným v roce 2018 a to částečně díky uvedení nového satelitu SES 14, který zvyšuje růst kabelové televize a IPTV v regionu.Operátor v tomto roce shromáždil výsledky z Indonésie a Filipín. Satelity SES dodávají programy do 39 milionů domácností APAC a to prostřednictvím DTH služeb. Výzkum také zjistil, že SES dodává televizní programy do 13 milionů domácností na Středním východě a 35 milionů domácností v Africe. Celkově SES zaznamenala kombinovaný růst o téměř 5 milionů domácností napříč APAC a Afrikou.Průzkum trhu SES (Astra v oblasti televizního trhu si všímá několika klíčových trendů souvisejících s významem satelitního vysílání, včetně přechodu z analogového na digitální televizní vysílání a vzestupu HD. Koncoví spotřebitelé v Ghaně a Nigérii si vybírají satelitní televizi pro svoji lepší nabídku programů místo nakupování nového hardware pro příjem digitální pozemní televize.Satellite Monitor (Satelitní monitor) rovněž odhalil, že HD vysílání v Evropě roste. Programy se dostávají do 167 milionů domácností (meziroční nárůst o 5 milionů). V případě HD vysílání zůstává satelit preferovanou volbou infrastruktury, což podtrhuje klíčovou hodnotu satelitu jako spolehlivého a efektivního poskytovatele video obsahu k velkému publiku.Každoroční výzkum SES (Astra), který byl představen v roce 1994, odhaluje podrobně technický dosah SES a cenné poznatky o trhu s videem a trendech po celém světě. Je považován za důležitý nástroj pro zákazníky společnosti SES, předních provozovatelů vysílání a vlastníků obsahu.redakce