Atmedia index: Češi platí za televizi průměrně 354 Kč měsíčně

DNES!

Částka za placenou televizi se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 300 do 399 Kč měsíčně. V tomto rozmezí platí za sledování televize 23 % diváků, kteří přijímají televizní stanice prostřednictvím některého z operátorů placené televize

▲ Obr č. 1 - Analýza Atmedia: Kolik Čechů (ne)platí za sledování televize a proč? (foto: Atmedia)



Diváci placené televize oceňují možnost sledovat více stanic

Řada dnešních televizních diváků chce mít možnost vybírat si mezi více televizními stanicemi, často volí různé placené tematické kanály zaměřené na konkrétní žánr. Zároveň chtějí sledovat své oblíbené pořady v co nejvyšší kvalitě a bez ohledu na čas původního vysílání. Tyto změny v chování televizních diváků můžeme pozorovat již delší dobu a covid-19 je ještě urychlil

Diváci neplacené TV hodnotí nabídku televizních stanic jako dostačující

Hlavním důvodem, proč téměř polovina Čechů nechce za příjem televizního vysílání platit, je dostatečná nabídka televizních stanic vysílajících v digitálním pozemním vysílání

O výzkumu

Z výsledků projektu atmedia index vyplývá, že počet lidí, kteří platí za příjem televizního vysílání, v České republice neustále roste. Poskytovatelům této služby platí v průměru 354 Kč měsíčně, přičemž oceňují především možnost sledovat více televizních stanic.Naopak téměř polovina diváků u nás nechce za příjem televizního vysílání utrácet a jako hlavní důvod uvádí dostatečnou nabídku stanic dostupných v rámci digitálního pozemního vysílání.Již 54 % českých diváků si za sledování televize platí. Průměrná částka, kterou za služby některého z operátorů satelitní či kabelové televize nebo IPTV platí, je 354 Kč za měsíc. Vyplývá to z výsledků atmedia index. „,” uvádí Michaela Vasilová a doplňuje, že 35 % diváků s placenou televizí platí od 80 do 300 Kč měsíčně, zatímco u 42 % diváků s placenou televizí je to od 400 do 700 Kč měsíčně.Hlavním důvodem, proč za sledování televize platí více než polovina českých televizních diváků, je možnost sledovat i ty stanice, které nejsou k dispozici v rámci digitálního pozemního vysílání. Tento důvod uvádí konkrétně 43 % respondentů (zákazníků některého z operátorů placené televize). Oceňují také možnost zpětného zhlédnutí televizních pořadů. K tomuto důvodu se hlásí 37 % z nich. Za další benefity označují rovněž vysílání v HD kvalitě (32 %) nebo možnost sledování televizních pořadů na více zařízeních současně (26 %).,” shrnuje výsledky výzkumu Michaela Vasilová.Přestože počet diváků s placenou televizí neustále roste, v porovnání s ostatními evropskými státy je jejich podíl stále poměrně nízký. Ve většině států Evropy totiž za sledování televize platí více než 60 % televizních domácností, přičemž nejčastěji se tento podíl pohybuje až okolo 80 % a více.,” přiblížuje Michalela Vasilová s tím, že tento důvod uvádí 71 % respondentů, kteří nejsou zákazníky některého z operátorů placené televize a televizi tedy sledují zdarma. 63 % z nich zmiňuje, že za sledování televize nechtějí platit, a 40 % se domnívá, že placená televize je příliš drahá. K méně uváděným důvodům patří neochota řešit změnu příjmu televizního vysílání nebo obava z náročnosti takového procesu.Projekt atmedia index představila společnost Atmedia v první polovině letošního roku, když přinesla výsledky kvalitativního hodnocení jednotlivých televizních stanic na českém trhu. To je jedna ze tří oblastí, kterým se ve výzkumu pro atmedia index věnuje. Druhou z nich je kvalitativní hodnocení jednotlivých operátorů placené televize na českém trhu a třetí oblast se zabývá sledováním televize obecně - důvodům, proč čeští diváci chtějí či naopak nechtějí platit za televizi, kolik měsíčně za příjem televizních stanic utrácejí a v neposlední řadě kolik diváků sleduje tzv. VOD aplikace (video on demand - video na vyžádání) a jaké.Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkového šetření, kterého se účastnilo celkem 6 134 respondentů (internetová populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve třech vlnách od jara loňského roku do jara letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere.redakce