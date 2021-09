2/3 sportovních TV fanoušků sleduje FTA programy

včera

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky (foto: SES)



Volný sportovní kanál má větší dosah, sponzoring je dražší

Sportovní federace musí zvážit rovnováhu mezi svými příjmy z práv a zvýšeným dosahem - a doprovodnou hodnotou sponzora, kterou získávají ve spolupráci s volně vysílanými kanály

Veřejnoprávní média mohou také pomoci vybudovat sportovní značku a přilákat nové fanoušky ke sledování a účasti

Je obzvláště patrné, že demografické posuny znamenají, že je obzvláště obtížné oslovit mladé publikum prostřednictvím tradičních forem placené televizní distribuce

Formule E jako příklad růstu

Éra rychlého růstu cen za vysílací práv je u konce

Končí éra hyperinflace příjmů z práv a není zřejmé, že streamovací služby budou podporovat hlavní hodnoty, v které mnozí vlastníci práv doufají. V této souvislosti je třeba pečlivě zvážit strategii práv - a související klady a zápory, které doprovázejí každou jednotlivou dohodu

V posledním desetiletí podíl placené televize se sportovními právy - podle hodnoty - vzrostl v západní Evropě o 20 procent. Přístup k prémiovým sportovním kanálům má pouze každý třetí sportovní fanoušek. Vyplývá to z nového reportu "Sport v Evropské televizi: Maximalizace komerční hodnoty" zpracovanou Ampere Analysis pro EBU.Report se zmiňuje, že volně dostupné kanály oslovují více než 800 milionů Evropanů, což vede k většímu zapojení do sportu, většímu dosahu publika a lepší hodnotě pro sponzory.Ve většině sportů jsou dohody o vysílacích právech v zásadě kompromisem mezi dosahem a příjmy, zdůrazňuje report. Mix relativních příjmů je pro držitele sportovních práv zásadní.Analýza uvádí, že hodnota sponzorských práv ve sportu je spojena s jeho dosahem. Minuta vysílacího času v rámci volně dostupné evropské televizní stanice má pro sponzory komerční hodnotu v ekvivalentu 220 tisíc eur (tj. cca 5,66 milionu Kč). V okamžiku, kdy sport přejde z bezplatného programu na prémiový, jeho dosah mezi sportovními fanoušky klesne v průměru o 68 procent.Bezplatná televize, která přitahuje rozmanitější škálu sponzorů, může být pro mnoho sportů lukrativnější. Sporty druhé a třetí úrovně by vyžadovaly o více než 40 procent zvýšení hodnoty jejich vysílacích práv k vyrovnání hodnoty volného televizního obsahu, pokud by se mělo za něj platit.," uvedl Glen Killane, ředitel Eurovision Sport. "."," říká.Formule E je jen jeden sport, který zaznamenal podstatný růst díky kombinaci volného vysílání, digitálních strategií a partnerství se značkou. V Evropě je vysíláno primárně veřejnoprávními mediálními organizacemi, jako jsou britská BBC, italská Rai a španělská RTVE. Formule E rozšířila své globální publikum na přibližně 411 milionů (2019) a její příjmy se zvýšily z 21 milionů USD v roce 2015 na 162 milionů USD, a to především díky sponzorství a partnerství než z vysílacích práv.Ředitel výzkumu Ampere Analysis Richard Broughton řekl: „I když je každý sport v jiné fázi vývoje a má různé kompromisy, které je třeba zvážit, je přesto jasné, že sportovní federace čelí stále těžším rozhodnutím ohledně toho, jak by jejich události měly být vysílány v televizi.," dodal.Metodika reportu zahrnovala rozsáhlý kvantitativní spotřebitelský výzkum založený na 21 000 rozhovorech s evropskými uživateli internetu na 12 trzích, plus informace o právech a příjmech sestavené týmem Ampere, pokrývající více než 1 000 obchodů s vysílacími právy v Evropě.redakce