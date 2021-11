VOD služby typu Netflix sledují 2 miliony Čechů

DNES!

▲ Obr č. 1 - Kolik Čechů sleduje VOD? (foto: Atmedia)



Zajímavé bude sledovat, jak se žebříček VOD služeb změní v dalších letech. Jen v příštím roce má na český trh vstoupit Disney+ a HBO Max

Proč platit za VOD služby?

Proč nejsou někteří diváci ochotni za VOD služby platit?

Ochota platit za videoobsah má určité limity a tato otázka bude hrát ještě důležitější roli v následujících letech, kdy na český trh vstoupí další hráči. I ze zahraničních trhů vyplývá, že jsou diváci ochotni za streamovací služby utrácet jen určitou částku, v USA to je například kolem 20 amerických dolarů. V této souvislosti je jednou z možných strategií streamovacích služeb nabídnout svůj obsah s reklamou. Výzkumy ukazují, že diváci jsou ochotni konzumovat omezený počet reklam za nižší poplatek za VOD služby

Stále přibývá domácností, které využívají VOD služby. Z výzkumu atmedia index realizovaného mediálním zastupitelstvím Atmedia vyplývá, že v současnosti si alespoň jednu ze streamovacích služeb předplácí 28 % českých televizních diváků. Výzkum dále ukazuje, že k nejpopulárnějším patří Netflix a HBO Go.VOD služby (video on demand - video na vyžádání) si v posledních letech získávají stále větší popularitu také mezi českými televizními diváky. V cílové skupině 15-69 let jich celých 28 % sleduje vedle pořadů z nabídky televizních stanic také pořady prostřednictvím některé ze streamovacích služeb. Alespoň jednu z nich tak u nás využívají téměř 2 miliony lidí. Část z nich si přitom předplácí hned několik takových služeb - na jednoho diváka jich v průměru připadá 1,44. Srovnání s některými zahraničními zeměmi navíc ukazuje, že trh s videi na vyžádání má v České republice ještě výrazný prostor pro růst.„Například ve Velké Británii nebo ve státech severní Evropy platí za VOD služby až 80 % domácností, přičemž neváhají platit i za 2 nebo 3 VOD služby najednou,“ upřesňuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia.Nejoblíbenějšími VOD službami mezi českými televizními diváky jsou Netflix a HBO Go. Konkrétně Netflix si předplácí 3 ze 4 českých televizních diváků, kteří sledují streamovací služby, tedy celých 74 %. V případě HBO Go je to 34 %. Na dalších místech se umístily iPrima, Voyo a Apple TV+. „,“ upozorňuje Pavel Müller.Čeští televizní diváci, kteří sledují VOD služby, oceňují především bohatou nabídku pořadů (17,6 %), možnost vybrat si konkrétní pořad podle aktuální nálady (17,5 %) a také možnost sledovat pořady kdykoliv a kdekoliv (17,0 %). K dalším důvodům, proč si Češi předplácí streamovací služby, patří možnost sledovat pořady bez reklam (16,9 %). Někteří pak chtějí sledovat pořady, jež nejsou v nabídce televizních stanic (15,1 %), případně chtějí své oblíbené pořady sledovat na různých zařízeních (14,3 %). Více než desetina těchto diváků vyhledává zahraniční obsah, který chce sledovat v originálním znění.Ač si alespoň jednu VOD službu předplácí již 28 % českých televizních diváků, stále převažuje skupina těch, kteří videa na vyžádání nesledují. Hlavním důvodem je skutečnost, že jim nabídka pořadů na televizních stanicích připadá dostatečná (42,8 %). Důležitou roli hraje také cena. Více než třetina z těch, kteří nejsou zákazníky VOD služeb, nechce za video obsah platit (35,9 %). Každý pátý takový divák tvrdí, že měsíční poplatek streamovacích služeb je příliš vysoký (18,4 %). K dalším důvodům rovněž patří, že lidé nemají na sledování pořadů v rámci VOD služeb jednoduše čas (21,3 %).I přes tyto výhrady má 2,5 % českých televizních diváků, kteří zatím VOD služby nesledují, v plánu začít je využívat. Dalších 16,9 % ještě není rozhodnuto. Celkově by za videa na vyžádání byli ochotni platit v průměru 148 Kč měsíčně. „,“ dodává Pavel Müller.redakce