Majitel satelitů Astra dodává programy do 366 mil. TV domácností

DNES!

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky (foto: SES)



Trh TV domácností Evropa 170 milionů Severní Amerika 59 milionů Afrika 46 milionů Latinská Amerika 44 milionů Asie-Pacifik 34 milionů Střední východ 13 milionů

▲ Tabulka č. 1 - Televizní programy do domácností přímo i nepřímo přes satelity SES



Programy ze satelitů lucemburského operátora SES (Astra) se dostávají do 366 milionů televizních domácností po celém světě. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu trhu Satellite Monitor.Satellite Monitor potvrdil společnost SES (Astra) jako lídra v poskytování přímého i nepřímého dodávání obsahu ze satelitu. SES nyní šíří téměř 8400 televizních programů, včetně 3130 ve vysokém rozlišení ( HDTV ) nebo Ultra HD rozlišení (UHD) celosvětově do 366 milionů televizních domácností, což představuje nárůst o pět milionů domácností oproti předchozímu roku.SES je nadále lídrem v počtu domácností, kterým dodává programy a rekordním počtem šířených programů.Nárůst televizních domácností obsluhovaných společností SES lze přičíst rostoucímu dosahu v Africe (+9,1 milionu), APAC (+1 milion) a Latinské Americe (+1,7 milionu), kde nadále vedou satelitní platformy a IPTV jako hlavní způsoby příjmu programů.Na klíčovém evropském trhu společnost SES prostřednictvím orbitální pozice 19,2°E dodává programy do 117 milionů domácností a dodává obsah polovině všech domácností a to jak přímo prostřednictvím satelitu, kabelové sítě či IPTV. Dosah společnosti SES do televizních domácností v Severní Americe se naopak snížil o 6 milionů, protože se americké publikum obrací k alternativám online streamování.V Africe společnost SES pokračuje v rozšiřování svého satelitního dosahu díky růstu nabídky etiopské bezplatné nabídky programů, první specializované televizní platformy Ethiosat v zemi. Společnost SES také v posledních dvou letech vedla intenzivní program, jehož cílem bylo přimět televizní diváky v Etiopii, aby přesměrovali své paraboly na satelit umístěný na pozici 57°E, který v současné době je dominantní pozicí pro příjem satelitních televizních programů v Etiopii.* Evoluce televizních domácností v Africe - penetrace TV na trzích v Africe, jako je Etiopie, Nigérie a Ghana vzrostla od roku 2017 o 27 %, protože satelit získává na popularitě jako hlavní prostředek příjmu TV programů* Volně vysílané v Evropě - čím dál více se obracejí k balíčkům over-the-top TV (OTT), volně šířeným satelitní TV zůstává v Evropě za posledních pět let stabilní, což podtrhuje hodnotu nabídku satelitní TV a doplňkový charakter OTT* Růst IPTV - televize přes internetový protokol (IPTV) nadále roste v celé Evropějako nově vznikající distribuční metoda, zatímco pozemní televize (DTT) klesalaredakce